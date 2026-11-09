В Ригу съедутся тысячи собак, кошек и экзотических животных со всей Европы
В ближайшие выходные Рига на два дня превратится в настоящий центр животного мира. Более 3000 собак, кошек, кроликов, птиц, рептилий и других животных соберутся на Кипсале, где посетителей ждут конкурсы красоты, необычные шоу и возможность познакомиться с редкими породами. Организаторы ZooExpo 2026 обещают немало сюрпризов, причем некоторые развлечения будут доступны без дополнительной платы.
От породистых кошек до экзотических рептилий
14 и 15 ноября в Международном выставочном центре на Кипсале пройдет ежегодная выставка домашних животных и зооиндустрии ZooExpo 2026. По информации организаторов, в этом году в мероприятии примут участие более 3000 животных из Латвии и других стран.
Выставка разместится сразу в двух залах. Второй зал отведут собакам, а в первом посетители смогут познакомиться с кошками, разнообразными домашними питомцами и экзотическими животными.
Среди участников будут представители популярных и редких пород собак и кошек, кролики, козы, грызуны, декоративные птицы и рептилии. Посетители смогут не только рассмотреть животных, но и пообщаться с их владельцами и заводчиками, узнать об особенностях содержания и характере разных пород.
Организаторы также обещают знакомство с обитателями сельских хозяйств. В частности, на выставке будет представлена мини-ферма Trušu Karaliste, а хозяйство Rozas познакомит гостей с домашними птицами. Отдельные участники привезут пони.
Конкурсы красоты, собачьи модные показы и необычные соревнования
Значительная часть программы будет посвящена соревнованиям и выступлениям животных. На специальных рингах профессиональные эксперты станут оценивать породистых собак и кошек, а зрители смогут наблюдать за выбором лучших представителей разных пород.
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Для собак запланированы соревнования по послушанию, демонстрации дрессировки, эстафеты на ловкость и модные показы. Также в программе заявлены выступления, посвященные канистерапии - взаимодействию специально подготовленных собак с людьми в рамках терапевтических и реабилитационных занятий.
Посетители смогут увидеть не только внешний вид породистых животных, но и то, насколько по-разному собаки выполняют команды, взаимодействуют с хозяевами и справляются с заданиями. Кроме того, организаторы обещают выступления цирковой студии и другие развлекательные номера.
На выставке выберут самого красивого кота и кошку
Особое событие в этом году готовит Латвийская фелинологическая ассоциация Felimurs, отмечающая свое 40-летие.
Организация была основана в октябре 1986 года, а первую выставку провела 3 мая 1987 года. По словам президента ассоциации Вии Клучниеце, Felimurs стала первой организацией заводчиков кошек, созданной на территории бывшего Советского Союза.
К юбилею ассоциация подготовила специальную программу. Помимо поздравлений ветеранов клуба и лучших заводчиков, состоится конкурс, на котором определят самого красивого кота и самую красивую кошку среди животных, принадлежащих членам организации.
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Развлечения для детей и консультации специалистов
ZooExpo рассчитана не только на любителей животных и заводчиков, но и на семьи с детьми. В течение двух дней на выставке будут работать надувные аттракционы, пользоваться которыми можно будет без дополнительной платы после покупки входного билета.
На Кипсале также соберутся представители зооиндустрии. Посетителям предложат корма, лакомства, игрушки, аксессуары и оборудование для содержания домашних питомцев.
Кроме того, будут доступны консультации кинологов, специалистов по ветеринарии и других экспертов. У них можно будет узнать об особенностях питания, ухода, воспитания и выбора домашних животных. Это может быть особенно полезно тем, кто только собирается завести питомца и еще не определился с породой.
Сколько стоят билеты и когда работает выставка?
ZooExpo 2026 пройдет 14 и 15 ноября, в субботу и воскресенье. В оба дня выставка будет открыта с 10:00 до 18:00.
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Место проведения - Международный выставочный центр на Кипсале, улица Кипсалас, 8, Рига.
С 9 ноября и в дни проведения выставки действуют следующие цены на билеты:
- Взрослый билет - 8 евро.
- Детский билет от 5 до 18 лет - 4,50 евро.
- Для студентов, пенсионеров и людей с инвалидностью - 6 евро.
- Семейный билет - 18 евро. Он рассчитан на двух взрослых и двух детей либо одного взрослого и троих детей.
- За каждого дополнительного ребенка при покупке семейного билета - 2 евро.
Для детей до пяти лет вход бесплатный.
Билеты можно приобрести на сайте Bezrindas.lv и в кассах выставочного центра.
Автомобилистам следует учитывать стоимость парковки: первые четыре часа обойдутся в 5 евро, каждый последующий час - еще в 2 евро. Оплатить стоянку можно банковской картой в автомате или через приложение Mobilly.
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Можно ли прийти со своей собакой?
Организаторы разрешают посетителям приходить на выставку со своими собаками, даже если животные не участвуют в соревнованиях. Однако для таких гостей действуют специальные правила.
Владельцам необходимо воспользоваться отдельным входом № 11 со стороны второго выставочного зала. При себе нужно иметь ветеринарный паспорт собаки, а перед входом животное должно пройти ветеринарный контроль. После этого владелец сможет приобрести входной билет и посетить выставку вместе со своим питомцем.
Выставка собак и кошек на Кипсале (13.06.2026)
В Риге, в выставочном центре на Кипсале, прошла международная выставка собак и кошек «Победитель Латвии 2026».