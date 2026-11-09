В Ригу съедутся тысячи собак, кошек и экзотических животных со всей Европы

Кроме того, будут доступны консультации кинологов, специалистов по ветеринарии и других экспертов. У них можно будет узнать об особенностях питания, ухода, воспитания и выбора домашних животных. Это может быть особенно полезно тем, кто только собирается завести питомца и еще не определился с породой.