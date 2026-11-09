В Латвии на два вечера оживет сказочный лес с гномами, тысячами огней и лазерными шоу
В начале декабря в Латвии можно будет прогуляться по необычному лесу, где среди деревьев спрятаны маленькие домики, светящиеся фигуры и сказочные персонажи. Всего на два вечера природный парк Тервете устроит праздник света с лазерными шоу, трехкилометровой освещенной тропой и настоящей рождественской почтой. Организаторы уже раскрыли программу и сообщили, сколько будет стоить посещение.
Лес, в котором живут гномы
4 и 5 декабря 2026 года в природном парке Тервете, расположенном в Добельском крае, пройдет фестиваль Rūķu pilsētas Gaismas svētki - праздник света в городе гномов Чиекуре. Мероприятие организуют Latvijas valsts meži.
Сам город гномов существует здесь постоянно и является одной из достопримечательностей парка. Однако в начале декабря его привычные деревянные домики, дорожки и лесные уголки получат совершенно другое оформление.
Главная тема праздника в этом году - "Lielās zvaigznes gaismā", что означает "В свете большой звезды". По придуманной организаторами легенде, гномы целый год собирали искорки света с неба, фонарей, гирлянд и даже лесных светлячков, чтобы создать огромную звезду, которая осветит их город.
Три километра среди огней и лазерных проекций
Одной из главных особенностей мероприятия станет трехкилометровая прогулочная тропа, проходящая через тематический Лес гномов. С наступлением темноты деревья и дорожки осветят фонари, гирлянды и крупные световые инсталляции.
В самом городе Чиекуре посетителям обещают световые и лазерные шоу над крышами домиков гномов. Кроме того, будут демонстрироваться лазерные проекции и небольшие рождественские сказочные представления.
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Праздничная программа рассчитана как на детей, так и на взрослых. В Дворике гномов посетителей встретят сказочные персонажи, которые предложат поучаствовать в совместных играх и развлечениях. На территории установят украшенные елки, а во дворе разведут костры, возле которых можно будет погреться. Организаторы разрешают приносить с собой угощения и устраивать небольшие пикники на свежем воздухе.
Для тех, кто не захочет брать еду с собой, будет работать выездная торговля с горячими напитками и рождественскими лакомствами. До окончания мероприятия останется открытым и кафе Mammadaba в здании информационного центра парка.
Дети смогут отправить письмо гномам
Еще одна особенность Терветского парка - собственная рождественская почта гномов. В специальный праздничный ящик дети смогут опустить письма со своими пожеланиями. Организаторы сообщили, что письма будут принимать до 6 декабря включительно. При этом важно указать обратный адрес отправителя.
Традиция существует в парке не первый год и позволяет детям не только познакомиться с персонажами сказочного леса, но и стать участниками небольшой рождественской истории.
Когда пройдет праздник и сколько стоят билеты?
Фестиваль состоится в пятницу, 4 декабря, и субботу, 5 декабря 2026 года. В оба дня праздничная программа будет проходить с 16:00 до 22:00.
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Стоимость входных билетов составляет 10 евро для взрослых. Школьники, студенты, пенсионеры и люди с третьей группой инвалидности смогут посетить мероприятие за 7 евро.
Семейный билет на двух взрослых и детей до 18 лет обойдется в 30 евро. Для детей до шести лет, людей с первой и второй группами инвалидности, детей с инвалидностью и сопровождающих их лиц, а также некоторых других категорий посетителей предусмотрен бесплатный вход.
Важный момент: билеты можно будет приобрести только на месте, в кассах природного парка. Онлайн-продажа для этого мероприятия не предусмотрена.
Автомобилистам стоит учитывать, что возле нового центра посетителей действует платная парковка. Оставить автомобиль на весь день можно за 5 евро.
Тем, кто захочет остаться в Тервете на ночь, организаторы предлагают размещение в необычных подземных домиках глэмпинга на территории природного парка. Места необходимо бронировать отдельно.