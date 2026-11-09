В Латвии на два вечера оживет сказочный лес с гномами, тысячами огней и лазерными шоу

Праздничная программа рассчитана как на детей, так и на взрослых. В Дворике гномов посетителей встретят сказочные персонажи, которые предложат поучаствовать в совместных играх и развлечениях. На территории установят украшенные елки, а во дворе разведут костры, возле которых можно будет погреться. Организаторы разрешают приносить с собой угощения и устраивать небольшие пикники на свежем воздухе.