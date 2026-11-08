В Риге пройдет одна из крупнейших рождественских ярмарок Балтии. Вход бесплатный!
В декабре в Риге на три дня откроется масштабная рождественская ярмарка, куда съедутся более 400 торговцев, ремесленников и производителей из Латвии, Литвы и Эстонии. Посетителей ждут не только подарки и праздничные угощения, но и развлечения для детей, творческие мастерские и целый город надувных аттракционов. Причем вход на мероприятие будет совершенно бесплатным.
Три дня и более 400 участников
Рождественская ярмарка Baltic EXPO пройдет с 11 по 13 декабря 2026 года в Международном выставочном центре на Кипсале, по адресу улица Кипсалас, 8. Организаторы называют ее крупнейшей трехдневной рождественской ярмаркой в странах Балтии.
В отличие от традиционных рождественских базаров под открытым небом, здесь все разместится в помещении - во втором выставочном зале. Поэтому посетителям не придется беспокоиться о дожде, ветре или декабрьских морозах.
Ожидается участие более 400 торговцев, среди которых будут местные производители, ремесленники, мастера ручной работы и представители небольших предприятий из трех стран Балтии.
Ассортимент обещают разнообразный: изделия из дерева и керамики, текстиль, украшения и предметы ручной работы, книги, игры, праздничные сувениры и сезонные лакомства. Значительную часть товаров составят изделия небольших производителей, которые можно будет приобрести непосредственно у их создателей.
Рождественская ярмарка на Кипсале (2025)
Крупнейшая в Балтии трехдневная Рождественская ярмарка Baltic EXPO проходит с 12 по 14 декабря в Международном выставочном центре на Кипсале ...
Не только покупки: что приготовили для детей?
Организаторы предусмотрели отдельную развлекательную программу для семей с детьми.
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В специальной зоне Rotaļnīca будут проходить бесплатные творческие и познавательные мастерские. Дети смогут не только наблюдать за происходящим, но и участвовать в различных занятиях и играх.
Еще одной частью программы станет зона надувных аттракционов BallisuAtrakcijas.lv, где юные посетители смогут попрыгать и активно провести время. При этом организаторы пока не уточняют, будут ли сами аттракционы бесплатными.
Для тех, кто проголодается во время прогулки по ярмарке, предусмотрена отдельная гастрономическая зона Receptes. Здесь представят блюда, закуски и другие продукты производителей из стран Балтии. Некоторые угощения можно будет приобрести не только для себя, но и в качестве рождественских подарков.
Кроме того, во время проведения ярмарки в первом зале выставочного центра запланирован международный танцевальный фестиваль.
Когда можно посетить ярмарку?
Рождественская ярмарка будет работать три дня, однако часы открытия различаются:
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- 11 декабря, пятница - с 12:00 до 20:00.
- 12 декабря, суббота - с 09:00 до 20:00.
- 13 декабря, воскресенье - с 09:00 до 19:00.
Вход для всех посетителей бесплатный, предварительная покупка билетов не требуется.
Организаторы также обращаются к гостям с просьбой по возможности оставлять домашних животных дома, чтобы обеспечить комфорт и безопасность как посетителей, так и их питомцев.