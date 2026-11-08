В Риге пройдет одна из крупнейших рождественских ярмарок Балтии. Вход бесплатный!

Для тех, кто проголодается во время прогулки по ярмарке, предусмотрена отдельная гастрономическая зона Receptes. Здесь представят блюда, закуски и другие продукты производителей из стран Балтии. Некоторые угощения можно будет приобрести не только для себя, но и в качестве рождественских подарков.