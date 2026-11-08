Куда сходить в Риге 8 ноября: 10 самых интересных событий воскресенья

В центре истории – две супружеские пары, которые уже много лет дружат и регулярно проводят отпуск вместе. На этот раз они отправляются на мексиканский курорт Канкун, где собираются наслаждаться солнцем, отдыхом и приятной компанией. Но во время одного из вечеров случайное признание полностью меняет представление героев о собственной жизни.