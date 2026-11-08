Куда сходить в Риге 8 ноября: 10 самых интересных событий воскресенья
В воскресенье, 8 ноября, в Риге можно будет увидеть знаменитое "Лебединое озеро" с живым оркестром, попасть на вечер Леонида Парфенова с двумя премьерами и посмотреть "Собачье сердце" с известными актерами. Но этим программа не ограничивается!
"Лебединое озеро" с живым оркестром в Xiaomi Arēna
Одним из главных событий воскресенья станет масштабная постановка балета "Лебединое озеро" Петра Чайковского в исполнении международной труппы International Festival Ballet. Зрителям представят классическую историю о принце Зигфриде и прекрасной Одетте, превращенной злым волшебником в лебедя.
В постановке используются хореография Мариуса Петипа и Льва Иванова, декорации и костюмы Вячеслава Окунева. Особую атмосферу создаст живое музыкальное сопровождение Festival Orchestra. Организаторы обещают красочные сценические картины, роскошные костюмы и исполнение знаменитых балетных номеров, включая танец маленьких лебедей.
Где: Xiaomi Arēna, ул. Сканстес, 21.
Когда: 8 ноября в 15:00, вход с 14:00.
Продолжительность: около 2 часов 30 минут.
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Леонид Парфенов представит в Риге сразу две премьеры
В кинотеатре Splendid Palace пройдет вечер журналиста и документалиста Леонида Парфенова, который представит сразу два новых проекта. Первый – документальный фильм "Набоков, хороший русский", посвященный жизни и творчеству писателя Владимира Набокова, его эмиграции и пути к мировой литературной известности.
В фильме Максима Суханова и Чулпан Хаматову можно будет увидеть в образах Владимира и Веры Набоковых. Музыканты Noize MC и Монеточка исполнят композиции на стихи писателя. Организаторы отмечают, что картину сейчас показывают исключительно на встречах Парфенова в рамках гастрольного тура.
Вторая часть вечера будет посвящена презентации нового тома знаменитого проекта "Намедни", охватывающего 2021-2025 годы. В книге собраны 242 события и явления современной истории, проиллюстрированные сотнями фотографий. После показа и презентации состоятся разговор со зрителями и автограф-сессия.
Где: кинотеатр Splendid Palace, ул. Элизабетес, 61.
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Когда: 8 ноября в 18:00, вход с 17:30.
Продолжительность: приблизительно 3,5-4 часа.
"Собачье сердце" с Александром Феклистовым и Артуром Смольяниновым
В Рижском Доме конгрессов состоится гастрольный спектакль "Собачье сердце" по знаменитой повести Михаила Булгакова. На сцену выйдут Александр Феклистов, Артур Смольянинов, Григорий Служитель, Саша Алексис и Ирина Соболева. Режиссер постановки – Константин Каменский.
Знакомая история профессора Преображенского и его необычного эксперимента получит современное сценическое прочтение. Создатели спектакля обращаются не только к сатире Булгакова, но и к вопросам, которые остаются актуальными спустя столетие: как общество обращается с интеллигенцией, к чему приводит стремление переделать человека и почему старые общественные конфликты возникают снова.
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В постановке используются современные театральные технологии, видеопроекции и мультимедийные решения.
Где: Рижский Дом конгрессов, ул. Кришьяня Валдемара, 5.
Когда: 8 ноября в 19:00, вход с 18:30.
Спектакль идет на русском языке, возрастное ограничение 16+.
В Рижском замке откроется международный фестиваль музыки Баха
Любителей классической музыки ждет необычный концерт в Рижском замке, где 8 ноября откроется 26-й Международный фестиваль камерной музыки Баха. Впервые в Латвии на одной сцене одновременно прозвучат четыре клавесина.
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В программе – концерты Иоганна Себастьяна Баха для двух, трех и четырех клавесинов. Эти инструменты были особенно популярны в эпоху барокко, а их звучание заметно отличается от привычного современного рояля.
На сцену выйдут музыканты из Латвии, Эстонии и Финляндии, среди которых известные клавесинистки Айна Калнциема, Иева Салиете, Гертруда Краукста и другие исполнительницы. Вместе с ними выступят струнные музыканты, благодаря чему зрители услышат произведения Баха в исполнении целого камерного ансамбля.
Где: Латвийский национальный исторический музей в Рижском замке, площадь Пилс, 3.
Когда: 8 ноября в 17:00.
В Театре Чехова покажут комедию "Канкун" о семейных тайнах
В Рижском русском театре имени Михаила Чехова зрителей ждет спектакль "Канкун" по пьесе испанского драматурга Жорди Галсерана. Постановку осуществил режиссер Сергей Голомазов.
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В центре истории – две супружеские пары, которые уже много лет дружат и регулярно проводят отпуск вместе. На этот раз они отправляются на мексиканский курорт Канкун, где собираются наслаждаться солнцем, отдыхом и приятной компанией. Но во время одного из вечеров случайное признание полностью меняет представление героев о собственной жизни.
Постепенно выясняется, что даже самые близкие люди способны годами скрывать друг от друга важные вещи. Остроумные диалоги, неожиданные повороты и довольно колкий юмор превращают историю обычного отпуска в комедию о браке, дружбе и несбывшихся желаниях.
Где: Рижский русский театр имени Михаила Чехова, Большой зал, ул. Калькю, 16.
Когда: 8 ноября в 19:00.
Продолжительность: около 2 часов 10 минут, возрастное ограничение 18+.
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Последний день Baltic Beauty 2026
В воскресенье завершится международная выставка Baltic Beauty 2026, которая с 6 ноября проходит в Международном выставочном центре на Кипсале. Для любителей индустрии красоты это последняя возможность посетить масштабное мероприятие, объединяющее производителей косметики, специалистов по уходу за кожей, парикмахеров, визажистов и мастеров маникюра.
На выставке можно познакомиться с новинками косметического рынка, протестировать отдельные продукты, получить консультации специалистов и понаблюдать за профессиональными демонстрациями. В программе также предусмотрены соревнования мастеров, показы и презентации современных технологий красоты.
Где: Международный выставочный центр на Кипсале, ул. Кипсалас, 8.
Когда: 8 ноября с 11:00 до 17:00, последний день выставки.
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Последний вечер мистической световой тропы Veļi
В Латвийском этнографическом музее под открытым небом 8 ноября завершится световой проект Veļi, посвященный древним латышским традициям и представлениям о мире духов.
На территории музея разместили более 20 световых инсталляций, которые с помощью музыки, проекций и необычных визуальных эффектов рассказывают о времени поминовения предков. Прогулка проходит среди старинных деревянных построек, деревьев и исторических объектов, что придает происходящему особую атмосферу.
Каждая композиция связана с определенными поверьями, мифологическими существами или традициями. Посетители могут узнать, как наши предки представляли встречу с душами умерших, какие обряды сопровождали осенние вечера и почему этому времени уделяли особое внимание.
Где: Латвийский этнографический музей под открытым небом, ул. Бривдабас, 21.
Когда: 8 ноября с 18:30 до 21:00, заключительный вечер.
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Более 200 световых инсталляций в Ботаническом саду
Еще один вариант для необычной вечерней прогулки – фестиваль "Магия в Ботаническом саду", открывшийся 6 ноября в Ботаническом саду Латвийского университета.
Организаторы подготовили более 200 световых скульптур и инсталляций, тысячи огней и почти двухкилометровый прогулочный маршрут. Среди деревьев и растений появились светящиеся животные, фантастические существа, цветы и разнообразные декоративные композиции.
В отличие от мистического маршрута Veļi, который завершится в воскресенье, фестиваль в Ботаническом саду только начинается и продлится до конца января. Посетители могут неспешно прогуляться по освещенным аллеям, сделать фотографии и провести вечер в необычной атмосфере.
Где: Ботанический сад Латвийского университета, ул. Яня Штейнхауэра, 2.
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Когда: 8 ноября с 17:30 до 22:00, вход до 21:15.
Последний шанс увидеть масштабную выставку рисунков в Художественном музее
8 ноября завершится выставка Iemiesotā doma в Латвийском национальном художественном музее. Это одна из самых масштабных экспозиций, посвященных истории рисунка в Латвии с XVIII по XXI век.
В экспозиции собраны сотни произведений художников разных поколений. Посетители могут проследить, как менялось искусство рисунка, какие материалы использовали мастера и как со временем менялось само представление о том, что может считаться рисунком.
В заключительный день, в 14:00, состоится специальная экскурсия с кураторами выставки Монтой Цимдиней и Марой Лаце. Они расскажут о создании экспозиции, выборе произведений и интересных историях, связанных с представленными работами. Посетители смогут задать вопросы и узнать о выставке то, что обычно остается за кадром.
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Где: Латвийский национальный художественный музей, площадь Яня Розенталя, 1.
Когда: 8 ноября с 10:00 до 17:00, экскурсия с кураторами в 14:00.
Билеты: официальный сайт музея. Предварительная регистрация на экскурсию не требуется, участие по входному билету на выставку.
Семейный балет "Пиноккио" во Дворце культуры VEF
Для семей с детьми во Дворце культуры VEF покажут красочную балетную постановку "Пиноккио", созданную по мотивам знаменитой сказки о деревянном мальчике.
Зрителей ждет история о любознательном и непослушном герое, который отправляется навстречу приключениям, знакомится с необычными персонажами и постепенно учится отличать добро от зла. В спектакле сочетаются танец, музыка, яркие костюмы и сказочные декорации.
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Постановка рассчитана на семейную аудиторию и подойдет в том числе для первого знакомства ребенка с балетом. Организаторы обещают понятную историю, динамичное действие и красочное сценическое оформление.
Где: Дворец культуры VEF, ул. Ропажу, 2.
Когда: 8 ноября в 13:00.
Продолжительность: около 1 часа 45 минут.