Выставка Baltic Beauty 2026
С 6 по 8 ноября в выставочном центре "Кипсала", проходит международная выставка индустрии красоты Baltic Beauty 2026.
В Риге собрались представители индустрии красоты из 20 стран: чем удивляет Baltic Beauty 2026
С 6 по 8 ноября в выставочном центре "Кипсала", проходит международная выставка индустрии красоты Baltic Beauty 2026. Otkrito побывал на мероприятии и узнал, какие необычные процедуры и новинки предлагают посетителям.
Baltic Beauty - одна из крупнейших выставок индустрии красоты в странах Балтии, которая ежегодно собирает производителей косметики, специалистов по уходу за внешностью, представителей известных брендов и всех, кто интересуется новинками в этой сфере.
По информации организаторов, в выставке участвуют более 340 представителей индустрии примерно из 20 стран. Здесь можно познакомиться с профессиональной косметикой, оборудованием для салонов красоты, новыми технологиями и средствами для домашнего ухода.
Программа не ограничивается торговыми стендами. На протяжении трех дней проходят мастер-классы, семинары и профессиональные конкурсы специалистов индустрии красоты.
Выставка Baltic Beauty 2026:
Одна из главных особенностей Baltic Beauty - возможность не просто рассмотреть косметические новинки, но и испытать некоторые процедуры прямо на месте. Посетителям предлагают попробовать отбеливание зубов, наращивание ресниц, сделать укладку или новую прическу, а также познакомиться с различными косметическими процедурами.
Среди необычных устройств - лимфодренажные сапоги, которые внешне напоминают объемные надувные ботфорты.
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Otkrito поговорил с представителем компании Aerify recovery Ральфом. По его словам, процедура помогает бороться с отечностью и ощущением тяжести в ногах, улучшает циркуляцию лимфы и убирает накопившуюся молочную кислоту из мышц.
Во время сеанса специальные камеры внутри сапог поочередно наполняются воздухом, создавая давление на ноги. Такая компрессия способствует перемещению тканевой жидкости и улучшению венозного и лимфатического оттока, что в некоторых случаях помогает уменьшить отеки.
На выставке представлена и корейская косметика, которая уже давно пользуется популярностью среди покупателей в Латвии. Otkrito пообщался с представительницей Victorystar Викторией Полецких, которая занимается продажей корейской косметики уже девять лет.
По ее словам, одним из самых востребованных продуктов остаются патчи с кофеином, предназначенные для ухода за кожей вокруг глаз.
"Чаще всего покупают мои любимые патчи с кофеином от отеков. Это действительно топ-продукт", - рассказала Витория.
Она уверена, что корейские средства отлично подходят и европейским покупателям. "Я занимаюсь корейской косметикой уже девять лет. Для наших европейских лиц, пока ничего лучше корейского ухода не придумали", - отметила она.
Среди собственных фаворитов представительница компании выделила шампунь Ryo, предназначенный для придания волосам объема и ухода за ними.
"Мой любимый продукт, наверное, шампунь Ryo для объема и роста волос. Он не жирнит кожу головы, и в течение дня волосы хорошо выглядят", - поделилась Виктория.
Еще одна компания - Solo Beauty. На стенде была представлена декоративная косметика, в том числе средства для губ, глаз и бровей. Особое внимание посетителей привлекают помады в формате карандаша, которые, по словам представительницы бренда Вероники, отличаются стойкостью и удобством нанесения.
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Но самым популярным товаром оказались вовсе не помады.
"Чаще всего покупают подводки для глаз. Особенно любят оттенок баклажана с коричневым. Он подходит практически к любому цвету глаз", - объяснила представительница Solo Beauty Вероника.
Baltic Beauty 2026 объединяет самые разные направления индустрии красоты - от декоративной косметики и парфюмерии до ухода за волосами, аппаратных процедур и профессионального оборудования.
Посетители могут не только приобрести понравившиеся средства, но и лично пообщаться с представителями брендов, получить рекомендации и познакомиться с новинками, которые только набирают популярность.
Выставка Baltic Beauty 2026 продлится до 8 ноября включительно. Посетить ее можно 7 ноября с 11:00 до 20:00, а 8 ноября - с 11:00 до 17:00.