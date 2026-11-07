Суббота обещает быть интересной: что посмотреть и чем заняться в Риге 7 ноября

Особенно интересно обещает быть в полдень, когда состоится шествие в масках вместе с этногруппой Zeidi. Еще одно шествие с участием фольклорного коллектива Ceiruleits пройдет в 14:00. Гости могут приходить в собственных масках или изготовить их непосредственно в музее.