Суббота обещает быть интересной: что посмотреть и чем заняться в Риге 7 ноября
В субботу, 7 ноября, в Риге будет немало поводов выбраться из дома. В программе выходного дня найдутся развлечения на любой вкус и кошелек. Можно провести вечер на большом концерте, познакомиться с латышскими традициями, отправиться с детьми на научное шоу или бесплатно посетить культурные мероприятия.
Томас Андерс исполнит главные хиты Modern Talking
Одним из главных музыкальных событий субботы станет концерт немецкого певца Томаса Андерса, получившего мировую известность как участник легендарного дуэта Modern Talking. В Риге артист представит большое юбилейное шоу, посвященное 40-летней истории коллектива, чьи песни до сих пор звучат на радиостанциях и вечеринках по всему миру.
Поклонников ждут знаменитые хиты You're My Heart, You're My Soul, Cheri Cheri Lady, Brother Louie и другие композиции. Организаторы обещают масштабную концертную программу с видеопроекциями и впечатляющим световым оформлением. Для любителей музыки 1980-х это один из самых заметных концертов нынешней осени.
Где: Xiaomi Arēna, ул. Сканстес, 21.
Когда: 7 ноября в 19:00, вход с 18:00.
Читайте продолжение после рекламы
Более 200 световых инсталляций появились в Ботаническом саду
В Риге начинает работу масштабный световой фестиваль Maģija Botāniskajā dārzā. С 6 ноября аллеи Ботанического сада Латвийского университета превратились в прогулочный маршрут среди светящихся фигур, фантастических существ, цветов и необычных композиций.
Организаторы подготовили более 200 световых инсталляций, тысячи огней и маршрут протяженностью почти два километра. Посетители смогут прогуляться среди подсвеченных деревьев, увидеть разнообразные световые объекты и сделать красивые фотографии. Фестиваль рассчитан на гостей всех возрастов и продлится до 31 января.
Где: Ботанический сад Латвийского университета, ул. Яня Штейнхауэра, 2.
Когда: 7 ноября с 17:30 до 22:00, вход до 21:15.
Читайте продолжение после рекламы
На Кипсале проходит Baltic Beauty 2026
С 6 по 8 ноября Международный выставочный центр на Кипсале принимает Baltic Beauty 2026 - одно из крупнейших мероприятий индустрии красоты в регионе. Для посетителей это возможность познакомиться с новыми косметическими средствами, технологиями ухода за кожей и волосами и увидеть работу профессионалов прямо на площадке.
На выставке представлены косметика, парикмахерское оборудование, средства для ухода за лицом и телом, инструменты для маникюра, материалы для визажистов и многое другое. В программе - профессиональные конкурсы, демонстрации макияжа и причесок, мастер-классы и консультации специалистов. Посетители также смогут протестировать отдельные продукты и приобрести понравившиеся товары.
Где: Международный выставочный центр на Кипсале, ул. Кипсалас, 8.
Когда: 7 ноября с 11:00 до 20:00.
Читайте продолжение после рекламы
В Этнографическом музее отметят День Мартиня с масками, песнями и ярмаркой
Тем, кто хочет провести субботу на свежем воздухе, стоит отправиться в Латвийский этнографический музей под открытым небом. Здесь отметят День Мартиня - традиционный латышский праздник, связанный с завершением осенних сельскохозяйственных работ и приближением зимы.
Посетителей ждут шествия в масках, народные песни, танцы, игры и ремесленные мастерские. Можно будет увидеть работу кузнеца, научиться делать свечи из воска, поучаствовать в осенних развлечениях и приобрести продукты местных производителей. В программе предусмотрены и развлечения для детей, включая возможность познакомиться с домашними животными.
Особенно интересно обещает быть в полдень, когда состоится шествие в масках вместе с этногруппой Zeidi. Еще одно шествие с участием фольклорного коллектива Ceiruleits пройдет в 14:00. Гости могут приходить в собственных масках или изготовить их непосредственно в музее.
Где: Латвийский этнографический музей под открытым небом, ул. Бривдабас, 21.
Когда: 7 ноября с 10:00 до 15:00.
Читайте продолжение после рекламы
Билеты: по входному билету в музей.
Более 20 световых инсталляций расскажут о древних латышских поверьях
Вечером Этнографический музей предложит совершенно другое развлечение - световой маршрут Veļi. Это необычная прогулка по территории музея, где с помощью света, звука и проекций оживают старинные представления о мире духов и времени поминовения предков.
Посетителей ждут более 20 инсталляций, посвященных латышской мифологии, преданиям и традициям. Световые композиции расположены среди деревьев и исторических построек, благодаря чему знакомая территория музея в темноте выглядит совершенно иначе. Маршрут получил новое оформление и дополнен элементами, связанными с народными сказками, поверьями и заклинаниями.
7 ноября станет предпоследним днем работы световой тропы, которая завершится уже в воскресенье, 8 ноября.
Где: Латвийский этнографический музей под открытым небом, ул. Бривдабас, 21.
Читайте продолжение после рекламы
Когда: 7 ноября с 18:00 до 22:00, вход до 21:00.
Рижский книжный праздник соберет писателей, издателей и читателей
В Латвийской национальной библиотеке пройдет второй день осеннего Рижского книжного праздника. Посетителей ждут встречи с писателями, презентации новых изданий, литературные дискуссии и большая книжная ярмарка.
Свои новинки представят десятки издательств, среди которых Zvaigzne ABC, Jāņa Rozes apgāds, Latvijas Mediji, Jumava, Neputns и другие. Книги можно будет приобрести по издательским ценам, а также познакомиться с авторами и принять участие в разговорах о литературе.
Для детей подготовлены творческие занятия, чтения и встречи с писателями. Еще одной особенностью праздника станет пункт обмена книгами, куда посетители смогут принести уже прочитанные издания и выбрать взамен что-нибудь новое.
Читайте продолжение после рекламы
Где: Латвийская национальная библиотека, ул. Мукусалас, 3.
Когда: 7 ноября с 10:00 до 17:00.
Вход: бесплатный.
Музыка Раймонда Паулса прозвучит на сцене театра Dailes
Театр Dailes приглашает на музыкальную программу Dailes pieskārieni, посвященную театральной музыке маэстро Раймонда Паулса. На протяжении более шести десятилетий его произведения сопровождали спектакли этого театра, а некоторые композиции давно стали известны далеко за пределами сцены.
На концерте прозвучат мелодии из постановок Īsa pamācība mīlēšanā, Džons Neilands, Grāfs Monte Kristo, Marlēna, Šerloks Holmss, мюзикла Meža gulbji и других произведений. На сцену выйдут актеры разных поколений, которые представят известную музыку в новых исполнениях.
Читайте продолжение после рекламы
Программа объединяет вокальные номера, театральные эпизоды и воспоминания о разных периодах творчества Паулса. Концерт пройдет в двух отделениях.
Где: театр Dailes, ул. Бривибас, 75.
Когда: 7 ноября в 18:00.
Продолжительность: 2 часа 10 минут.
В Театре Чехова покажут психологическую драму "Предательство"
Рижский русский театр имени Михаила Чехова представит спектакль "Предательство" по пьесе лауреата Нобелевской премии по литературе Гарольда Пинтера. Постановку осуществил режиссер Максим Диденко, известный своим необычным подходом к театральному пространству и актерской игре.
Читайте продолжение после рекламы
История посвящена отношениям людей, связанных многолетней дружбой, любовью и изменами. За внешне благополучной жизнью героев постепенно обнаруживаются обман, тайны и недоговоренности, которые разрушают доверие между ними.
Особенность пьесы заключается в том, что события разворачиваются в обратном хронологическом порядке. Зритель сначала узнает о последствиях поступков героев, а затем постепенно приближается к моменту, с которого все началось.
Где: Рижский русский театр имени Михаила Чехова, ул. Калькю, 16.
Когда: 7 ноября в 18:00.
Продолжительность: 1 час 40 минут, возрастное ограничение 16+.
Читайте продолжение после рекламы
Новая постановка "Дон Жуан" в Национальном театре
В Латвийском национальном театре покажут одну из первых постановок спектакля Dons Žuans по знаменитой пьесе Мольера. Премьера состоялась 29 октября, поэтому у зрителей будет возможность увидеть совершенно свежую работу.
Режиссер Александр Морфов обращается к истории знаменитого соблазнителя, который не признает условностей и постоянно бросает вызов окружающим. За любовными приключениями, остроумными диалогами и конфликтами скрываются вопросы о свободе, морали и ответственности за собственные поступки.
В постановке заняты Гундарс Грасбергс, Иварс Клявинскис и другие актеры театра. Это вариант для любителей классической драматургии в современной театральной интерпретации.
Где: Латвийский национальный театр, бульвар Кронвалда, 2.
Когда: 7 ноября в 18:00.
Читайте продолжение после рекламы
Продолжительность: около 3 часов 15 минут, рекомендованный возраст 16+.
Группа R.A.P. отметит 25-летие своего главного хита
В концертном пространстве Angārs выступит латвийская альтернативная рок-группа R.A.P., которая посвятит вечер 25-летию песни Nekas vairs nav tā.
Коллектив, получивший широкую известность в начале 2000-х, вернулся к активной музыкальной деятельности после продолжительного перерыва. К юбилею своего первого большого хита музыканты записали его новую версию, а теперь представят специальную концертную программу.
Вечер станет возможностью услышать композиции, благодаря которым R.A.P. когда-то заняла заметное место на латвийской рок-сцене, а также познакомиться с новыми работами группы.
Читайте продолжение после рекламы
Где: Angārs, ул. Таллинас, 10.
Когда: 7 ноября в 20:00, вход с 19:00.
Экспериментальная музыка прозвучит на нескольких площадках Риги
Для тех, кому привычные концерты кажутся слишком предсказуемыми, пройдет второй день Skaņu mežs SNACK - международного смотра молодых экспериментальных музыкантов и звуковых художников стран Балтии и Северной Европы.
Участники представят электронную музыку, необычные инструментальные эксперименты, звуковые инсталляции и композиции на границе различных жанров. Выступления пройдут не в одном концертном зале, а сразу в нескольких небольших культурных пространствах Риги.
Читайте продолжение после рекламы
Отдельного внимания заслуживает выступление датского художника Эмиля Келлера Скоусена, который соединяет найденные предметы, самодельные инструменты, робототехнику и звуковые записи, создавая необычные музыкальные конструкции. Его выступление в галерее DOM начнется в 14:00.
Где: галерея DOM, ул. Эрнеста Бирзниека-Упиша, 15; Aleponija, ул. Эрнеста Бирзниека-Упиша, 22; Bolderāja, ул. Авоту, 29; 1983, ул. Вагону, 21, и другие площадки.
Когда: 7 ноября, дневная программа с 14:00, остальные выступления в течение дня и вечера.
В Национальной опере прозвучат произведения латвийских композиторов
В субботу в Бельэтажном зале Латвийской национальной оперы состоится камерный концерт Sasaukšanās II, посвященный латвийской вокальной музыке разных эпох.
Читайте продолжение после рекламы
В программе примут участие солисты Национальной оперы Инна Клочко, Анния Кристиана Адамсоне, Мартиньш Шмаукстелис и Рихардс Мачановскис, а также пианистка Илзе Озолиня.
Особое место в концерте займут произведения Леонида Вигнера, чье 120-летие отмечается в этом году, и Ольгерта Гравитиса, которому исполнилось бы 100 лет. В программе также прозвучат сочинения других латвийских композиторов.
Где: Латвийская национальная опера, Бельэтажный зал, бульвар Аспазияс, 3.
Когда: 7 ноября в 15:00.
Детский детектив о призраках покажут в Театре Чехова
Рижский русский театр имени Михаила Чехова приглашает маленьких зрителей на спектакль "Шушниркс и усадьба с привидениями" по произведению латвийского писателя Арно Юндзе.
Читайте продолжение после рекламы
Знаменитый детектив Шушниркс вместе со своим помощником отправляется расследовать загадочные происшествия в старинной усадьбе. Местные жители уверены, что в здании поселились призраки, и теперь героям предстоит выяснить, кто стоит за пугающими событиями и действительно ли все привидения опасны.
Постановка рассчитана на детей от шести лет и подойдет для семейного похода в театр, особенно если ребенок любит детективы, загадки и немного страшные истории.
Где: Рижский русский театр имени Михаила Чехова, Малый зал, ул. Калькю, 16.
Когда: 7 ноября в 13:00.
Продолжительность: 1 час.
Читайте продолжение после рекламы
Дети смогут раскрыть секреты магнитов на научном представлении
В научном пространстве Zinātnes Zona Teika пройдет интерактивное шоу Magnētu noslēpumi, посвященное загадкам магнетизма.
За один час ведущие продемонстрируют необычные эксперименты и объяснят, почему магниты притягивают одни предметы и отталкивают другие, как работают магнитные поля и какие неожиданные явления можно наблюдать с их помощью.
Представление рассчитано на детей и родителей. Многие опыты построены так, чтобы зрители не просто наблюдали за происходящим, но и могли принять участие в экспериментах.
Где: Zinātnes Zona Teika, Бривибас гатве, 211.
Когда: 7 ноября в 11:00 на латышском языке и в 13:00 на русском языке.
Читайте продолжение после рекламы
В Kim? откроется выставка о человеческих чувствах
Любителям современного искусства стоит обратить внимание на персональную выставку латвийской художницы Лиги Спунде Prāts, sirds, которая начнет работу для посетителей именно 7 ноября.
Художница исследует, почему современному человеку становится все труднее разобраться в собственных эмоциях. Постоянный поток информации, требования продуктивности и стремление все рационально объяснять нередко заставляют людей отодвигать чувства на второй план.
В своей экспозиции Спунде использует скульптуру, графику, видео и юмор, превращая выставочное пространство в своеобразный тренажер для сердца. Проект ранее представляли в Нидерландах, а теперь его смогут увидеть посетители в Риге.
Где: центр современного искусства Kim?, ул. Спорта, 2, корпус 1.
Читайте продолжение после рекламы
Когда: 7 ноября с 12:00 до 18:00.
Вход: бесплатный.
Последний шанс увидеть масштабную выставку рисунков в Художественном музее
В Латвийском национальном художественном музее завершается выставка Iemiesotā doma, посвященная истории и развитию рисунка в Латвии с XVIII по XXI век.
В экспозиции представлены более 300 произведений 97 художников разных поколений. Посетители могут увидеть, как менялись художественные приемы, материалы и представления о рисунке - от исторических работ до современных экспериментов.
Выставка позволяет проследить развитие латвийского искусства на протяжении нескольких столетий и познакомиться с произведениями, которые обычно находятся в музейных фондах и частных коллекциях.
Читайте продолжение после рекламы
Экспозиция работает только до 8 ноября, поэтому суббота станет одним из последних дней, когда можно ее посетить.
Где: Латвийский национальный художественный музей, площадь Яня Розенталя, 1.
Когда: 7 ноября с 10:00 до 17:00.
В Гризинькалнсе откроют обновленную рыночную площадь
Еще одно субботнее событие состоится в Гризинькалнсе, где жители смогут увидеть обновленную рыночную площадь. Проект реализован в рамках программы инициативного бюджетирования Рижского самоуправления.
Читайте продолжение после рекламы
На площади появился новый городской объект - часы Savlaiks, созданные художником Кришем Салманисом. В честь открытия организуют небольшой праздник с торговлей, музыкой и развлечениями.
С 10:00 начнется торговля, а в 11:30 выступит капелла Brička, которая создаст атмосферу традиционного городского рынка. Посетители смогут познакомиться с обновленным общественным пространством, пообщаться с соседями и провести время на свежем воздухе.
Где: рыночная площадь Гризинькалнса, перекресток улиц Пернавас и Яня Асара.
Когда: 7 ноября с 10:00 до 15:00, музыкальная программа с 11:30.
Вход: свободный.