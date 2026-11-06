За деликатесами к морю: 14 ноября в Павилосте состоится вкусный праздник

Тем, кто хочет больше узнать о жизни рыбаков, стоит заглянуть в Павилостский краеведческий музей. Здесь можно будет познакомиться с экспозицией "Морюшко требует тонкой сети" и попробовать виртуальную 3D-рыбалку на миногу. Кроме того, посетителям покажут видеосюжет "Это минога!".