За деликатесами к морю: 14 ноября в Павилосте состоится вкусный праздник
14 ноября с 12:00 до 16:00 в Павилосте пройдет традиционный День миноги. Гостей ждут местные деликатесы, праздничная ярмарка, музыка и знакомство с рыбацкими традициями.
В небольшом приморском городе Павилоста вновь отметят День миноги - праздник, посвященный одному из самых характерных деликатесов латвийского побережья и многолетним традициям его добычи.
Основные мероприятия развернутся на лужайке за заведением Āķagals. Здесь можно будет приобрести продукцию из миноги и попробовать суп, приготовленный по местному рецепту.
Также состоится ярмарка "Наслаждаемся вкусами Латвии и мастерством ремесленников", на которой свои изделия и продукты представят местные мастера и домашние производители.
Праздничное настроение создадут музыкальное объединение TEPAT, а также Ренарс и Кристерс Юзупы.
Для детей организуют творческие мастерские, а желающие смогут научиться вязать морские узлы - умению, которое издавна было необходимо жителям побережья.
В программе предусмотрен и специальный гость из Царникавы, подготовленный Царникавским краеведческим центром.
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Тем, кто хочет больше узнать о жизни рыбаков, стоит заглянуть в Павилостский краеведческий музей. Здесь можно будет познакомиться с экспозицией "Морюшко требует тонкой сети" и попробовать виртуальную 3D-рыбалку на миногу. Кроме того, посетителям покажут видеосюжет "Это минога!".
На этом праздник не закончится. В 21:00 в городском Доме культуры Павилосты начнется вечер танцев с группой 4kw.
День миноги - возможность не только попробовать необычный местный деликатес, но и познакомиться с жизнью латвийского побережья, его ремеслами и рыбацкими историями.