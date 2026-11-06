Факельное шествие, бесплатные концерты и салют: что ждет жителей Вентспилса в ноябре

12 ноября состоится большой концерт школьных хоров "С песнями и танцами пройдем все дороги!". В нем примут участие 11 хоров и около 412 исполнителей. Прозвучит музыка Иманта Калниньша и Раймонда Паулса. Посетить концерт можно будет по входным билетам, а посмотреть - также в прямом эфире на городском портале и странице Вентспилса в Facebook.