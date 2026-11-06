Факельное шествие, бесплатные концерты и салют: что ждет жителей Вентспилса в ноябре
11 и 18 ноября в Вентспилсе пройдут мероприятия в честь Дня Лачплесиса и 108-й годовщины провозглашения Латвийской Республики. Жителей и гостей города ждут факельное шествие, концерты, световые акции и праздничный салют.
В ноябре Вентспилс подготовил обширную программу государственных праздников. Помимо традиционных памятных мероприятий, в городе состоятся музыкальные выступления, спортивные соревнования, семейные мастер-классы и необычные экскурсии.
11 ноября: факельное шествие и музыка
В День Лачплесиса, 11 ноября, мероприятия начнутся в 12:00 на Лесном кладбище. У Белого креста и могилы Неизвестного солдата состоится памятная церемония с выступлением священника Карлиса Ирбе, минутой молчания и возложением цветов.
В 17:30 на Эспланаде возле Вентспилсской городской думы, у памятной стелы кавалерам Военного ордена Лачплесиса, пройдет еще одна церемония. Здесь молодые участники движения Jaunsardze произнесут торжественную присягу.
А уже в 18:00 начнется одно из самых зрелищных событий дня - факельное шествие "Река света".
Участники пройдут от Эспланады по улицам Юрас и Саулес, а затем по Большому проспекту до Большой площади. Шествие будут сопровождать певческие коллективы Вентспилса и музыканты духового оркестра Ventspils. Присоединиться смогут все желающие. Организаторы предлагают взять с собой факел.
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С 18:30 на Большой площади продолжится музыкальная программа. Выступят учащиеся Вентспилсского техникума, Вентспилсской музыкальной средней школы и группа Bekars.
Здесь же пройдут мероприятия Земессардзе, Государственной пограничной охраны и Яунсардзе. Посетителям предлагают принести свечи, чтобы вместе создать традиционные латышские символы и огненные узоры.
18 ноября: концерты и праздничный салют
В День провозглашения Латвийской Республики, 18 ноября, праздничная программа начнется с самого утра.
В 10:00 любители активного отдыха смогут отправиться на прогулку или пройти с палками для скандинавской ходьбы по маршруту длиной 11,5 километра, повторяющему контуры Латвии. В 11:18 стартует забег по тому же маршруту.
В 16:00 в концертном зале Latvija состоится бесплатный праздничный концерт "Родина - вечная музыка". На сцену выйдут сопрано Паула Михайлова, органист Айгарс Рейнис, объединенные хоры Вентспилса и Вентспилсский камерный оркестр под управлением дирижера Айгарса Мери. Бесплатные входные билеты можно будет получить в кассе концертного зала с 9 ноября.
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В 17:30 возле Вентспилсской государственной 1-й гимназии из свечей создадут "Дорогу света". Праздничную атмосферу дополнит концерт учащихся гимназии.
Главное вечернее мероприятие начнется в 18:00 на Большой площади, где пройдет концерт "Латвии - 108!". В программе прозвучат известные песни Раймонда Паулса и мелодии из театральных постановок и кинофильмов. Вместе с группой Armaestro выступят Марцис Маньяковс, Эрика Гравеле, Лелде Дреймане, Мадара Ботмане, Юрис Хиршс и Янис Паукштелло.
В 19:10 небо над Вентспилсом озарит праздничный салют, который пройдет под попурри из песен Раймонда Паулса.
Концерты, баскетбол и развлечения для всей семьи
Праздничная атмосфера в Вентспилсе будет ощущаться задолго до 18 ноября.
Уже 7 ноября в Доме творчества состоится праздник хорового пения мальчиков и мужчин "Песня. Сила. Дружба. Наша земля - Латвия!". В Культурном центре пройдет концерт смешанного хора Kaiva, а в концертном зале Latvija выступят Латвийский национальный симфонический оркестр и дирижер Микеле Гамба.
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12 ноября состоится большой концерт школьных хоров "С песнями и танцами пройдем все дороги!". В нем примут участие 11 хоров и около 412 исполнителей. Прозвучит музыка Иманта Калниньша и Раймонда Паулса. Посетить концерт можно будет по входным билетам, а посмотреть - также в прямом эфире на городском портале и странице Вентспилса в Facebook.
14 ноября спортивных болельщиков ждет баскетбольный матч между BK Ventspils и VEF Rīga в рамках Латвийско-Эстонской баскетбольной лиги.
15 ноября танцевальный коллектив Liedags отметит свое 35-летие концертом "Танцевальными шагами вокруг света", а 16 ноября в концертном зале Latvija пройдет бесплатный праздничный концерт Вентспилсской музыкальной средней школы.
Прогулка по городу с заданиями и призами
С 11 по 22 ноября жители и гости Вентспилса смогут принять участие в бесплатной фотоориентировочной игре "Открой Вентспилс!". Участникам предложат отправиться по улицам города, ориентируясь на фотографии и подсказки цифровой игры. Пройти маршрут можно будет самостоятельно, с друзьями или всей семьей.
Стартовая точка - Вентспилсский цифровой центр на улице Акменю, 3. После завершения маршрута в Туристическом информационном центре участники смогут получить небольшой памятный подарок.
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Роботы, эксперименты и поздравления Латвии
Научный центр VIZIUM тоже подготовил специальную программу.
С 10 по 18 ноября посетители смогут оставить свое поздравление Латвии в рамках акции "Молекула Латвии". По вечерам здание центра будет подсвечиваться в цветах государственного флага.
13 ноября в 18:00 пройдет интеллектуальная игра для взрослых.
А 14, 15 и 18 ноября семьи смогут принять участие в мастер-классе "Знакомимся с Латвией с помощью роботов!". Программируя роботов Codey Rocky и mBot2, участники отправятся в виртуальное путешествие по латвийским городам.
Вентспилс приглашает попробовать необычные отбивные
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Праздничная программа затронет даже местные кафе и рестораны. С 16 по 29 ноября в городе пройдет гастрономическая акция "Да здравствует отбивная!". Каждое участвующее заведение предложит собственную версию популярного блюда. Посетители смогут не только попробовать разные варианты отбивных, но и принять участие в розыгрыше подарочной карты на 100 евро, которую победитель сможет использовать в одном из ресторанов или кафе - участников акции.
Праздничные мероприятия в музеях
В Доме ремесел в несколько ноябрьских дней можно будет самостоятельно соткать ленточку в цветах латвийского флага.
В замке Ливонского ордена до 18 ноября работает выставка "Напечатано в Вентспилсе", посвященная первым латышским издателям и истории печатного слова в городе. 18 ноября посетить выставку можно будет бесплатно.
А в Приморском музее под открытым небом в праздничный день по специальному расписанию будет курсировать исторический узкоколейный поезд Мазбанитис.
Праздничные мероприятия в Вентспилсе охватят почти весь ноябрь - от памятных церемоний и факельного шествия до концертов, семейных развлечений и праздничного салюта.