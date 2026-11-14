Куда сходить на Staro Rīga 2026: 15 самых зрелищных объектов фестиваля

Фестиваль будет проходить четыре вечера подряд, с 17:00 до 23:00. Увидеть световые инсталляции можно будет в Старой Риге, на набережной Мукусалас, в Спикери, на Эспланаде, в парке Кронвалда и Виестурдарзсе. Вход бесплатный.