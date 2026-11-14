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Куда сходить на Staro Rīga 2026: 15 самых зрелищных объектов фестиваля
С 15 по 18 ноября в Риге пройдет фестиваль света Staro Rīga 2026, в программу которого вошли 52 объекта. Помимо красочных проекций на зданиях, посетителей ждут необычные световые скульптуры и интерактивные инсталляции, с которыми можно взаимодействовать. Мы выбрали 15 самых интересных объектов, на которые стоит обратить внимание.
Фестиваль будет проходить четыре вечера подряд, с 17:00 до 23:00. Увидеть световые инсталляции можно будет в Старой Риге, на набережной Мукусалас, в Спикери, на Эспланаде, в парке Кронвалда и Виестурдарзсе. Вход бесплатный.