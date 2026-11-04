Рижан приглашают на бесплатный концерт в День Лачплесиса: кто выйдет на сцену
11 ноября в 19:00 в рижском парке Узварас состоится бесплатный концерт в честь Дня Лачплесиса. На сцену выйдут JUUK, The Sound Poets и известные латвийские исполнители с особой музыкальной программой, посвященной Риге.
В День Лачплесиса, когда Латвия вспоминает защитников своей независимости, в парке Узварас пройдет концерт "Рига, прикоснувшаяся к вечности" (Rīga, mūžības skartā). Вечер объединит современную латвийскую музыку, поэзию Александра Чака и память о героях, погибших в борьбе за свободу страны.
В этом году концертная программа посвящена сразу двум юбилеям: 825-летию первого упоминания Риги в исторических источниках и 125-летию со дня рождения поэта Александра Чака, чье творчество неразрывно связано с латвийской столицей.
"День Лачплесиса - время, когда мы особенно остро осознаем цену свободы и то, насколько важно сохранять связь с нашей историей и людьми, которые боролись за Латвию", - отмечает продюсер мероприятия Зане Аушкапа.
По ее словам, концерт станет возможностью не только почтить память борцов за независимость, но и заново открыть культурное наследие Риги через музыку.
Музыкальную программу в 19:00 откроет латвийская группа JUUK. В 20:00 на сцену выйдет популярная группа The Sound Poets.
Главным событием вечера станет концертная программа композитора Яниса Лусенса "Рига, прикоснувшаяся к вечности", которая начнется в 21:00.
В ее основе - поэма Александра Чака "Осененные вечностью" (Mūžības skartie), посвященная латышским стрелкам, а также особая любовь поэта к Риге.
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Через музыку и поэтические образы зрителям расскажут историю города, переплетенную с важнейшими страницами истории Латвии.
Произведения исполнят Ингус Улманис, Атис Иевиньш, Раймондс Целмс и Эрика Эглия-Гравеле.
Музыкальное сопровождение обеспечит ансамбль под руководством Яниса Лусенса. В его состав войдут сам композитор, играющий на клавишных, Янис Лусенс-младший (бас-гитара), Харийс Гутманис (ударные), Айварс Гудрайс (гитара), Рихардс Шилиньш (тромпет) и Андрей Погребнякс (тромпет), Робертс Брантс (туба), Эгилс Шкетрис (тромбон) и Дайнис Тарасовс (валторна).
В концерте также примет участие танцевальный коллектив Lauga.
День Лачплесиса отмечается в Латвии ежегодно 11 ноября. Он посвящен памяти воинов, сражавшихся за независимость страны, и прежде всего событиям 1919 года, когда латвийская армия одержала победу над войсками Бермонта.
В этот день по всей стране проходят памятные мероприятия, а жители зажигают свечи в честь защитников Латвии. Концерт в парке Узварас станет одним из праздничных событий в Риге, объединив историческую память с современной музыкой и творчеством Александра Чака.
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Программа концерта 11 ноября:
- 19:00 - JUUK
- 20:00 - The Sound Poets
- 21:00 - "Рига, прикоснувшаяся к вечности"
Вход свободный. С другими мероприятиями, посвященными государственным праздникам, можно ознакомиться на сайте.