Мечтать легко, а жить на что? В Театре Чехова покажут спектакль о любви и суровой реальности

Главные герои - молодые актеры Мишу и Лаура. Они мечтают найти свое место в театральном мире, сохранить творческую свободу и не потерять веру в искусство. Однако реальность оказывается гораздо сложнее, чем они представляли. Чтобы справиться с трудностями, герои учатся превращать повседневные неудачи в шутки, а любое пространство - в импровизированную сцену.