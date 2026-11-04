Мечтать легко, а жить на что? В Театре Чехова покажут спектакль о любви и суровой реальности
7 ноября в Аркаде Театра Чехова в Риге состоится премьера спектакля "Фрилансеры". Постановка расскажет о двух молодых актерах, которые пытаются сохранить любовь и веру в мечту, несмотря на жизненные трудности.
Новый спектакль режиссера Эдвина Климанова поставлен по пьесе румынского актера, режиссера и драматурга Иона Сапдару в переводе Михаила Поторака. В центре истории - вопрос, знакомый многим: как продолжать идти к своей мечте, когда жизнь постоянно испытывает тебя на прочность?
Главные герои - молодые актеры Мишу и Лаура. Они мечтают найти свое место в театральном мире, сохранить творческую свободу и не потерять веру в искусство. Однако реальность оказывается гораздо сложнее, чем они представляли. Чтобы справиться с трудностями, герои учатся превращать повседневные неудачи в шутки, а любое пространство - в импровизированную сцену.
Но со временем то, что когда-то объединяло их, становится настоящим испытанием для отношений.
"Главный конфликт возникает между желанием сохранить любовь и творческую свободу - и необходимостью адаптироваться к суровой реальности, которая заставляет платить все более высокую цену за выбранный жизненный путь", - объясняет режиссер Эдвин Климанов.
По его словам, попытки героев сохранить достоинство художника в обстоятельствах, когда окружающему миру до этого нет никакого дела, одновременно вызывают смех и неловкое чувство узнавания.
Несмотря на серьезные темы, спектакль не обещает быть исключительно грустным. Постановка объединяет энергию панк-рока, жесткий юмор и трогательные моменты. Создатели хотят показать, как смех помогает справляться с разочарованиями, а любовь и творчество становятся одновременно источником сил и новых испытаний.
"Мы хотим создать для зрителя опыт, в котором смех чередуется с переживанием грустных и трогательных моментов", - говорит Климанов.
По замыслу режиссера, "Фрилансеры" обращены и к реалистам, и к мечтателям. Одни смогут узнать в героях себя, другие - лучше понять людей, которые выбирают творческий путь, даже не зная, что принесет завтрашний день.
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Главные роли исполнят артисты Театра Чехова Юлия Бернгардт и Иван Стрельцов. В видеосценах зрители также увидят актрис Татьяну Лукашенкову и Елену Сигову.
Над визуальным и музыкальным оформлением спектакля работала творческая команда: сценограф и художник по костюмам Дарья Випулис, художник по свету Сергей Пленне, аранжировщик и автор музыкального оформления Эвилена Протекторе, видеохудожник Вадим Богданов и помощник режиссера Кристиана Древинска.
Премьера "Фрилансеров" состоится 7 ноября в Аркаде Театра Чехова по адресу: улица Вальню, 19. Следующие показы запланированы на 11 и 15 ноября, а также 13, 19 и 20 декабря. Спектакль пройдет на русском языке с титрами на латышском и английском.