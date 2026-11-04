Иллюзии и игры разума: в Риге готовят гипнотическое шоу - желающие смогут выйти на сцену
Фото: пресс-фото
В рижском театре иллюзий Mystero пройдет гипнотическое шоу OI LI.
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Иллюзии и игры разума: в Риге готовят гипнотическое шоу - желающие смогут выйти на сцену

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

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21 и 22 ноября в рижском театре иллюзий Mystero пройдет гипнотическое шоу OI LI. Зрители смогут не только наблюдать за экспериментами с человеческим сознанием, но и сами стать их участниками.

После длительного перерыва сценический гипноз возвращается в Латвию в новом формате. Иллюзионист и мастер ментальной магии Энрико Пеццоли представит интерактивное шоу, в котором объединятся гипноз, психология, театральное искусство и неожиданные иллюзии.

Организаторы обещают, что это будет не обычное представление, за которым публика просто наблюдает из зала. Желающие смогут выйти на сцену и принять участие в экспериментах, связанных с вниманием, воображением и внушением.

В центре шоу OI LI - загадки человеческого восприятия. Насколько сильно воображение способно влиять на наши ощущения? Почему человек иногда реагирует на внушение неожиданным образом? И можно ли заставить зрителей усомниться в том, что они видят собственными глазами?

Сценический гипноз использует внимание, концентрацию, воображение и внушение. Реакции участников могут удивлять как их самих, так и наблюдающую за происходящим публику.

Важной частью программы станет и ментальная магия. Это особый жанр иллюзионного искусства, в котором артист создает впечатление, будто способен читать мысли, предугадывать решения других людей или демонстрировать невероятные возможности памяти.

Фото: пресс-фото
Желающие смогут принять участие в "ментальной магии".
Желающие смогут принять участие в "ментальной магии".

На практике такие эффекты могут строиться на внимательном наблюдении, интерпретации невербальных сигналов, специальных приемах запоминания и психологических особенностях восприятия. В шоу эти элементы соединятся с театральной постановкой, юмором и неожиданными поворотами.

Интерес Энрико Пеццоли к гипнозу и необычным явлениям появился еще в подростковом возрасте. Уже в 12 лет он вступил в профессиональный клуб иллюзионистов в Турине. В юности будущий артист изучал литературу о гипнозе, парапсихологии и приемах ментальной магии. В 19 лет он представил профессиональным иллюзионистам собственное выступление, посвященное гипнозу и парапсихологии, которое получило положительные отзывы. Позднее Пеццоли поступил в Болонский университет, где изучал историю сценического искусства, актерское мастерство и режиссуру и получил докторскую степень. За годы карьеры иллюзионист выступал в 76 странах мира. По словам организаторов, именно сочетание театрального опыта и многолетнего интереса к возможностям человеческого сознания легло в основу нового шоу.

Одной из главных особенностей OI LI станет возможность добровольно принять участие в происходящем на сцене. Энрико Пеццоли обещает, что гипнотические эксперименты будут безопасными и рассчитанными на положительные эмоции участников.

При этом организаторы подчеркивают, что сценический гипноз и ментальная магия - разные направления. Первое связано с вниманием, воображением и внушением, второе основано на создании иллюзии необычных интеллектуальных способностей. Вместе они должны превратить представление в своеобразное путешествие по возможностям человеческого разума.

Фото: пресс-фото
Зрители смогут испытать гипноз на себе.
Зрители смогут испытать гипноз на себе.

Представление будет идти на английском языке с частичным переводом на латышский. Продолжительность - 80 минут. Рекомендуемый возраст зрителей - от 12 лет.

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