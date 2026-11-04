Иллюзии и игры разума: в Риге готовят гипнотическое шоу - желающие смогут выйти на сцену

Интерес Энрико Пеццоли к гипнозу и необычным явлениям появился еще в подростковом возрасте. Уже в 12 лет он вступил в профессиональный клуб иллюзионистов в Турине. В юности будущий артист изучал литературу о гипнозе, парапсихологии и приемах ментальной магии. В 19 лет он представил профессиональным иллюзионистам собственное выступление, посвященное гипнозу и парапсихологии, которое получило положительные отзывы. Позднее Пеццоли поступил в Болонский университет, где изучал историю сценического искусства, актерское мастерство и режиссуру и получил докторскую степень. За годы карьеры иллюзионист выступал в 76 странах мира. По словам организаторов, именно сочетание театрального опыта и многолетнего интереса к возможностям человеческого сознания легло в основу нового шоу.