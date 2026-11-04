Группа "Би-2" возвращается в Ригу с новым альбомом и большим концертным шоу
14 марта 2027 года в Xiaomi Arēna выступит легендарная рок-группа "Би-2", которая выступит в рамках масштабного мирового турне 2026-2027 с новой концертной программой "Путешествие вокруг Солнца".
Концерт пройдет в рамках масштабного мирового турне группы, рассчитанного на 2026-2027 годы. Зрителей ждет двухчасовое выступление с новыми песнями, известными хитами и масштабным визуальным оформлением.
В основу программы войдет 12-й студийный альбом "Би-2" под названием "Путешествие вокруг Солнца", выпущенный на лейбле М2. В пластинку вошли 12 композиций общей продолжительностью около 55 минут. Среди них - уже знакомые поклонникам песни "Летний гром", "Я двигаюсь дальше", "Не зли моих ангелов", а также новая композиция "Без любви не греет солнце". Сами музыканты называют эту работу лучшей за всю историю существования коллектива.
У нового альбома есть особая связь с латвийской столицей. Именно в Риге снимали клип на песню "Псалом 26", в котором приняли участие известные актеры Максим Суханов и Варвара Шмыкова. Режиссером видео выступил Максим Диденко, а съемочной площадкой стало историческое здание Рижского цирка. Для клипа там создали специальные декорации, ставшие частью визуального мира нового альбома. Поэтому предстоящий концерт в Риге будет связан не только с мировым турне, но и с городом, в котором создавалась одна из ключевых видеоработ группы.
Организаторы обещают, что новое выступление "Би-2" будет не просто концертом, а полноценным музыкальным спектаклем.
Программа построена как путешествие через разные эмоциональные состояния: от мрачных тем краха и падения до надежды и света в финале. Для этого подготовлены масштабные визуальные инсталляции, специальная сценография и концептуальное световое шоу. Вместе с живым исполнением музыки они должны создать единую историю, которая будет разворачиваться на сцене на протяжении двух часов.
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Несмотря на то что тур посвящен новому альбому, без хорошо знакомых песен поклонники не останутся. Помимо свежих композиций, "Би-2" исполнят свои главные хиты, благодаря которым группа стала одной из самых известных на русскоязычной рок-сцене.