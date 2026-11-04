Группа "Би-2" возвращается в Ригу с новым альбомом и большим концертным шоу

У нового альбома есть особая связь с латвийской столицей. Именно в Риге снимали клип на песню "Псалом 26", в котором приняли участие известные актеры Максим Суханов и Варвара Шмыкова. Режиссером видео выступил Максим Диденко, а съемочной площадкой стало историческое здание Рижского цирка. Для клипа там создали специальные декорации, ставшие частью визуального мира нового альбома. Поэтому предстоящий концерт в Риге будет связан не только с мировым турне, но и с городом, в котором создавалась одна из ключевых видеоработ группы.