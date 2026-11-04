В Цесисе можно увидеть оригинал первого латышского национального флага, которому исполнилось 110 лет

Во время советской оккупации 1940-1941 годов флаг тщательно прятали. Когда в период немецкой оккупации Марианна Страумане, к тому времени уже супруга Яниса Лапиньша, эвакуировалась в Германию, она взяла реликвию с собой. Женщина свернула флаг до размеров небольшого носового платка и носила его под одеждой, оберегая как величайшую ценность.