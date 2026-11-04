В Цесисе можно увидеть оригинал первого латышского национального флага, которому исполнилось 110 лет
Фото: LETA
С 4 по 21 ноября исторический флаг можно увидеть в экспозиции Цесисского музея "Красно-бело-красный флаг в истории Цесиса и Латвии".
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В Цесисе можно увидеть оригинал первого латышского национального флага, которому исполнилось 110 лет

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В ноябре, когда Латвия отмечает государственные праздники, в Цесисском музее представлена уникальная историческая реликвия - оригинал первого известного латышского национального флага. В этом году исполняется 110 лет со дня его создания, а история самого флага полна драматических событий, побегов и десятилетий тайного хранения.

С 4 по 21 ноября исторический флаг можно увидеть в экспозиции Цесисского музея "Красно-бело-красный флаг в истории Цесиса и Латвии".

Флаг был изготовлен в 1916 году в Валмиере. Его сшила из шелковой ткани учительница приюта для детей беженцев Марианна Страумане по эскизу педагога и литератора Яниса Лапиньша (1885-1941). Уже тогда флаг имел современные пропорции красных и белой полос, однако в его верхнем левом углу находилось изображение солнца - символа, имеющего особое значение в латышской культуре.

Впервые Янис Лапиньш публично поднял этот флаг в марте 1917 года над зданием Валмиерского латышского общества во время Видземского земельного собрания.

Судьба исторического флага оказалась непростой. Во время Первой мировой войны он вместе с Янисом Лапиньшем и Марианной Страумане оказался в России, куда они отправились как беженцы, а затем вернулся в Латвию.

Во время советской оккупации 1940-1941 годов флаг тщательно прятали. Когда в период немецкой оккупации Марианна Страумане, к тому времени уже супруга Яниса Лапиньша, эвакуировалась в Германию, она взяла реликвию с собой. Женщина свернула флаг до размеров небольшого носового платка и носила его под одеждой, оберегая как величайшую ценность.

После возвращения в Латвию флаг пришлось скрывать еще несколько десятилетий. Лишь во время Третьего пробуждения стало возможно открыто рассказать о его существовании.

В апреле 1997 года дочь Яниса Лапиньша и Марианны Страумане Лия Пога передала исторический флаг в дар Цесисскому музею, назвав его музеем родного края своего отца.

Оригинал первого известного латышского национального флага будет выставлен до 21 ноября включительно.

Цесисский музей находится по адресу: Цесис, Пилс лаукумс, 9. Он открыт со вторника по воскресенье с 10:00 до 17:00, понедельник - выходной.

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