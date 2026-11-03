Фестиваль Staro Rīga преобразит оба берега Даугавы: где появятся 52 световых объекта

SOLEIL NUIT в Виестурдарзсе - кинетическая скульптура французского художника Себастьена Лефевра, состоящая из двух кругов с более чем 5000 зеркальных элементов. Под воздействием ветра они непрерывно движутся, создавая тысячи переливающихся разноцветных отражений. Этот эффект напоминает характерную для картин импрессионистов игру света и цвета.