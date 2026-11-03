Фестиваль Staro Rīga преобразит оба берега Даугавы: где появятся 52 световых объекта
С 15 по 18 ноября в Риге пройдет фестиваль света Staro Rīga 2026, приуроченный к празднованию дня рождения Латвии. В течение четырех вечеров город украсят 52 световых объекта, среди которых будут масштабные проекции на зданиях, интерактивные инсталляции и работы известных зарубежных художников. В этом году посетителей ждет почти пятикилометровый маршрут по обоим берегам Даугавы.
Фестиваль будет проходить ежедневно с 17:00 до 23:00. Световые объекты разместятся на улицах, в парках и на фасадах зданий, превращая привычные городские пространства в художественные композиции.
Главная тема нынешнего фестиваля - unum momentum, или "то самое мгновение". Художники посвятили свои работы моментам, способным изменить мир или внутреннюю жизнь человека, важным решениям, неожиданным открытиям и мимолетным переживаниям.
Эту идею отражают слова латвийского поэта Иманта Зиедониса: "Я ничто, если во мне нет того света, который люди называют любовью".
Где разместятся световые объекты?
Главной осью фестивального маршрута станет Даугава. Инсталляции расположатся на обоих берегах реки, образуя несколько тематических световых зон, по которым можно будет совершить короткую или продолжительную прогулку.
На левом берегу маршрут пройдет от Латвийской национальной библиотеки, известной как Замок света, вдоль променада Мукусалас.
На правом берегу световые объекты разместятся на территории Спикери возле Центрального рынка, в Старой Риге, а также на участке от концертного зала Ave Sol до парка Кронвальда и в Виестурдарзсе.
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Общая протяженность фестивального маршрута составит почти пять километров.
Более двух третей основной программы представляют собой новые произведения латвийских художников, созданные специально для нынешнего фестиваля.
Какие инсталляции стоит увидеть?
Одним из самых заметных объектов станет масштабная световая инсталляция ASCEND на фасаде Латвийской национальной библиотеки. Ее специально для Staro Rīga создал известный венгерский художник Ласло Жолт Бордош. Работа посвящена идее о том, что искусство возвышает человека и помогает ему открывать новое.
На площади Пилс появится интерактивная инсталляция норвежской художницы Анастасии Исачен, объединяющая искусство и науку. Она предложит посетителям задуматься об отношениях человека с окружающей средой.
Фасад Рижского Дома конгрессов преобразит венгерская творческая группа Lightspray Visual. Художники используют специально изготовленные мощные аналоговые проекторы и кинетические механизмы для создания необычной световой проекции.
Еще одна впечатляющая работа появится в Виестурдарзсе. Французский художник Себастьен Лефевр представит кинетическую скульптуру SOLEIL NUIT, или "Солнце ночью", состоящую из более чем 5000 зеркальных элементов.
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Световая инсталляция у памятника Свободы
Впервые в истории фестиваля световой объект появится непосредственно у подножия памятника Свободы. Инсталляция Dižkoku balsis станет частью праздничного оформления площади.
18 ноября она превратится в сцену для концерта, посвященного 108-й годовщине провозглашения Латвийской Республики. При этом визуальная конструкция останется прежней, но в финале концерта ее дополнит специальное световое представление.
Работы молодых художников
В программе также представлены семь инсталляций студентов Латвийской академии художеств и четыре световых объекта, созданных Латвийским колледжем культуры Латвийской академии культуры совместно со студентами университетов из девяти европейских стран.
Всего фестивальный маршрут объединит работы семи творческих групп, молодых художников и отдельных авторов, использующих свет, технологии и мультимедиа для создания художественных историй.
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Визуальную концепцию фестиваля разработала дизайнер Даце Суна. В ее основе - реальные оптические эксперименты со светом, стеклом, линзами и зеркалами. Фотографии возникающих при этом световых эффектов стали основой оформления Staro Rīga 2026. Автор графического дизайна - Матисс Звайгзне.
Полная программа фестиваля с расположением всех 52 световых объектов опубликована на официальном сайте www.staroriga.lv.