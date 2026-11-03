Рига приглашает на главные государственные праздники: что, где и во сколько пройдет 11 и 18 ноября

"Ноябрь в Риге всегда особенное время, когда мы вспоминаем тех, кто завоевал свободу нашей страны, и вместе празднуем то, что у нас есть независимая Латвия. Приглашаю всех рижан и гостей города насладиться праздничной атмосферой, посетить концерты, памятные мероприятия и фестиваль света Staro Rīga", - отметил председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс.