Рига приглашает на главные государственные праздники: что, где и во сколько пройдет 11 и 18 ноября
В ноябре Рига готовится масштабно отметить два важных государственных праздника - День Лачплесиса 11 ноября и 108-ю годовщину провозглашения Латвийской Республики 18 ноября. Жителей и гостей столицы ждут концерты, факельные шествия, военный парад, фестиваль Staro Rīga и впечатляющее световое шоу. Большинство мероприятий можно будет посетить бесплатно.
"Ноябрь в Риге всегда особенное время, когда мы вспоминаем тех, кто завоевал свободу нашей страны, и вместе празднуем то, что у нас есть независимая Латвия. Приглашаю всех рижан и гостей города насладиться праздничной атмосферой, посетить концерты, памятные мероприятия и фестиваль света Staro Rīga", - отметил председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс.
При этом мэр призвал заранее планировать поездки по городу, поскольку во время праздничных мероприятий будут действовать ограничения движения, изменятся маршруты общественного транспорта, возможны задержки.
11 ноября - День Лачплесиса
По традиции в 15:00 на Судрабкалниньше, на пересечении улицы Слокас и проспекта Курземес, состоится памятное мероприятие.
Во второй половине дня на Рижском Братском кладбище зажгут свечи в память о борцах за свободу, после чего начнется факельное шествие к площади Бривибас.
В 18:00 у памятника Свободы пройдет церемония чествования борцов за независимость. Затем факельное шествие продолжится до набережной 11 Ноября. У Каменного моста на Даугаву спустят огненный плот, а у стены Рижского замка состоится совместное исполнение песен под руководством мужского ансамбля Vilki.
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В течение всего дня возле Латвийского военного музея можно будет осмотреть выставку военной техники. Там же будет гореть памятный костер в честь борцов за свободу.
С 19:00 на улице Бариню возле парка Узварас пройдет мероприятие Rīga, mūžības skartā. Выступят группы JUUK и The Sound Poets, а также состоится концертная постановка на музыку Яниса Лусенса и стихи Александра Чака. Среди солистов - Эрика Эглия-Гравеле, Раймондс Целмс, Атис Иевиньш и Ингус Улманис.
Праздничные мероприятия запланированы и в других местах столицы:
- Латвийский национальный исторический музей в Рижском замке - специальная программа в течение дня.
- Рижский центр югендстиля - с 16:00 до 18:00 лекция и творческое занятие Latvijas valsts simboli. Необходим входной билет в музей и предварительная запись по адресу jugendstils@riga.lv или телефону 67181465.
- Культурный центр Ильгюциемс - в 19:00 концерт Zinu, zinu tēva sētu с участием актрисы Сигиты Евглевски-Плявини и гитариста Мариса Купчса. Бесплатные приглашения доступны с 4 ноября в кассах Biļešu paradīze.
- Парк дворца культуры Зиемельблазма - в 19:00 совместное пение у костров с Робертом Ошиньшем и Гатисом Ивансом.
- Малая гильдия - концерт фольклорного ансамбля Suitu vīri из Алсунги.
- Церковь Лютера в Торнякалнсе - в 19:00 концерт оркестра Rīga под названием Nesu gaismu. Бесплатные приглашения с 4 ноября в Biļešu paradīze.
- Концертный зал Ave Sol - традиционное мероприятие Daugavmalā mierīgs vakars с участием смешанного хора Эмиля Дарзиньша, Рижского камерного хора Ave Sol и солистов.
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18 ноября - День провозглашения Латвийской Республики
В день 108-й годовщины независимости Латвии в столице состоится еще больше праздничных мероприятий.
В Рижском замке Латвийский национальный исторический музей подготовит специальную программу. На территории Рижского пассажирского порта будет организована выставка военной техники.
Одним из главных событий станет военный парад на набережной 11 Ноября, в котором примут участие Национальные вооруженные силы Латвии, подразделения Министерства внутренних дел и Министерства юстиции, а также иностранные военные подразделения.
Вечером в разных районах Риги пройдут праздничные концерты. Во дворце культуры Зиемельблазма выступят оркестр Rīga, хоры и солисты с программой Rīgas pastkartes Latvijai, а в культурном центре Иманта состоится концерт Gaismā rotāties.
В Доме Рижского латышского общества пройдет большой концерт мужских хоров Edgaram Račevskim - 90, который объединит 16 коллективов со всей Латвии. Во Дворце культуры ВЭФ представят танцевальную постановку Rīdzinieki dejo cauri gadsimtiem.
Главный праздничный концерт и лазерное шоу
Центральное празднование 18 ноября состоится на площади Бривибас.
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С 18:00 праздничную атмосферу создаст фольклорный ансамбль Vilkači, а в 19:00 начнется большой концерт Brīvības ainavas.
На сцену выйдут Айя Андреева, Аснате Ранцане, Дагнис Розиньш, Рихардс Мачановскис, вокальная группа Neaizmirstulītes и трио Oranžās. Ведущими станут Лига Зельге и Мартиньш Бруверис.
Программа концерта вдохновлена восемью ландшафтами Латвии, включенными в Культурный канон страны. Каждый из них станет отдельной музыкальной и визуальной историей, объединенной образом величественного дерева, символизирующего развитие независимой Латвии.
В 20:10 после концерта начнется пятиминутное световое и лазерное шоу. Оно будет повторяться каждые пять минут до 23:00.
Фестиваль Staro Rīga пройдет с 15 по 18 ноября
Одним из самых ярких событий праздничного месяца станет фестиваль света Staro Rīga, который пройдет с 15 по 18 ноября. Световые инсталляции можно будет увидеть ежедневно с 17:00 до 23:00.
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В этом году темой фестиваля станет unum momentum - то самое мгновение. Художники представят работы о моментах, способных изменить мир или внутреннюю жизнь человека. На улицах, в парках и на фасадах зданий появятся световые инсталляции, аудиовизуальные объекты и видеопроекции. Программа фестиваля объединит 12 световых арок.
Кроме того, к государственным праздникам Ригу украсят латвийскими флагами. Вдоль Городского канала возле Бастейкалнса появится праздничное оформление с живым огнем.
Ограничения движения и бесплатный транспорт
Праздничные мероприятия повлияют на движение транспорта в Риге. Некоторые ограничения начнут действовать уже 9 ноября.
В День Лачплесиса:
- С 20:00 9 ноября до 12:00 12 ноября для транспорта будет закрыта улица Бариню.
- 11 ноября с 17:00 до полуночи закроют набережную 11 Ноября на участке между Каменным и Вантовым мостами.
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В День независимости:
- С 20:00 16 ноября до 23:00 18 ноября запретят остановку и стоянку автомобилей на набережной 11 Ноября от Каменного моста до улицы Муйтас, а также на параллельной улице.
- С дневных часов 17 ноября до вечера 18 ноября набережная 11 Ноября будет закрыта для движения транспорта.
Во время праздников отдельные маршруты общественного транспорта могут быть сокращены или изменены. Также возможны задержки.
18 ноября проезд в общественном транспорте Риги будет бесплатным.