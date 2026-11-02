Юрмала готовится к масштабным празднованиям: что ждет жителей и гостей города 11 и 18 ноября
Фото: пресс-фото
Вечером 18 ноября у Каугурского дома культуры состоится праздничный концерт.
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Юрмала готовится к масштабным празднованиям: что ждет жителей и гостей города 11 и 18 ноября

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В ноябре Латвия окрашивается в красно-бело-красные цвета национального флага, отмечая праздники, посвященные свободе и независимости страны. Период с Дня Лачплесиса 11 ноября до годовщины провозглашения Латвийской Республики 18 ноября посвящен памяти борцов за свободу. В Юрмале в эти дни пройдут факельные шествия, памятные мероприятия, концерты, а 18 ноября через весь город протянется традиционный Путь света.

11 ноября - памятные мероприятия и факельные шествия

В День Лачплесиса, 11 ноября, жители приглашаются возложить цветы и зажечь свечи у памятных стел кавалерам Военного ордена Лачплесиса в Слоке. В 16:00 в Слокской евангелическо-лютеранской церкви (ул. Райня, 4) состоится памятное богослужение, посвященное борцам за свободу, с участием певицы Силвии Силавы.

По традиции в Каугурциемсе пройдет факельное шествие. Оно начнется в 17:30 на улице Райня и проследует по улицам Каптейня Золта и Каугурциема до памятника капитану Паулису Золтсу и солдатам студенческой роты. Сбор участников начнется в 17:00 на автостоянке по адресу ул. Райня, 39А, напротив начальной школы Юрмальской государственной гимназии.

В 18:00 у памятника состоится церемония памяти павших в боях за независимость Латвии. Также прозвучит музыкальная программа Dziesma kurs uguni.

Факельное шествие и памятные мероприятия пройдут и в Кемери. В 17:00 участники отправятся от Кемерской основной школы по улице Тукума через Кемерский курортный парк, мимо православной церкви Святых апостолов Петра и Павла и Кемерской евангелическо-лютеранской церкви к скульптуре "Кемерская Анниня". Участников приглашают принести собственные факелы.

В 18:00 памятное богослужение состоится также в Дубултской евангелическо-лютеранской церкви (ул. Базницас, 13).

В Юрмальском музее (ул. Тиргоню, 29) в 14:00 откроется небольшая выставка "Аугустс Муйжулис - кавалер Военного ордена Лачплесиса", посвященная участнику Освободительной войны Латвии. В 14:15 состоится лекция Лиги Стразды "Аугустс Муйжулис (1893-1941) - сын рыбака, офицер, мученик".

Для обеспечения общественного порядка и безопасности во время факельного шествия в Каугурциемсе будет ограничено движение транспорта по маршруту шествия.

18 ноября - 20-километровый Путь света, концерты и салют

В день 108-й годовщины провозглашения Латвийской Республики, 18 ноября, жителей приглашают принять участие в создании "Пути света", установив зажженные свечи вдоль городских улиц.

Традиция Пути света появилась в Юрмале в 2002 году. В этом году более 12 тысяч свечей осветят город на протяжении 20 километров - от моста через Лиелупе до Кемери. Жители и гости Юрмалы смогут присоединиться к акции с 15:30, зажигая свечи в знак благодарности за свободу Латвии.

Путь света появится и на улице Йомас, где из свечей создадут традиционные латышские символы - Солнце, Аусеклис и Древо Аустры. К участию в акции особенно приглашаются семьи с детьми.

В 16:00 у дома Аспазии в Дубулты (проспект З. Мейеровица, 18/20) состоится праздничный концерт с участием певицы Катрины Диманты и музыканта Роландса Зелчса.

В 17:00 в Дубултской евангелическо-лютеранской церкви (ул. Базницас, 13) пройдет праздничное богослужение.

На городском стадионе Sloka с 16:00 до 20:00 все желающие смогут принять участие в традиционной акции по созданию контура Латвии из зажженных свечей.

Вечером 18 ноября у Каугурского дома культуры (ул. Райня, 110) состоится праздничный концерт. В 20:00 выступят объединенный хор Юрмалы под руководством главного дирижера Инары Фреймане и солисты Айя Витолиня и Иво Грисниньш-Грислис.

В 21:30 праздничную программу завершит салют.

Другие праздничные мероприятия в Юрмале

В течение ноября в культурных учреждениях Юрмалы также пройдут концерты, встречи и мероприятия, посвященные истории Латвии и латышскому языку.

9 ноября в 17:00 в Юрмальской центральной библиотеке (проспект Стрелниеку, 30) состоится встреча с журналистом и первым председателем Народного фронта Латвии Дайнисом Ивансом.

13 ноября в 17:00 в Дубултском концертном зале (проспект Стрелниеку, 30) пройдет праздничный концерт "В ритме свободы и ветров". В нем примут участие хоры, оркестры и солисты Юрмальской музыкальной средней школы.

С 17 по 20 ноября в Юрмальской центральной библиотеке состоится интерактивная акция "Мое самое латышское слово". Посетителей приглашают в часы работы библиотеки поделиться латышскими словами, которые имеют для них особое значение.

Кроме того, в ноябре учащимся образовательных учреждений Юрмалы раздадут значки с латвийским флагом, которые предлагается носить на одежде в течение праздничного месяца.

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