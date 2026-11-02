Юрмала готовится к масштабным празднованиям: что ждет жителей и гостей города 11 и 18 ноября

Традиция Пути света появилась в Юрмале в 2002 году. В этом году более 12 тысяч свечей осветят город на протяжении 20 километров - от моста через Лиелупе до Кемери. Жители и гости Юрмалы смогут присоединиться к акции с 15:30, зажигая свечи в знак благодарности за свободу Латвии.