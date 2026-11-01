Рождество придет в Ригу уже в ноябре: когда откроются ярмарки и зажгут главную елку

Традиционная ярмарка в Старой Риге станет одним из главных центров рождественских гуляний. Здесь можно будет приобрести подарки ручной работы, шерстяные носки и варежки, свечи из пчелиного воска, пряники и другие изделия местных мастеров. Среди предложений будут и наборы для творчества, позволяющие самостоятельно изготовить праздничные украшения.