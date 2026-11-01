Рождество придет в Ригу уже в ноябре: когда откроются ярмарки и зажгут главную елку
До Рождества еще почти два месяца, но праздничная атмосфера появится в Риге значительно раньше. Уже в конце ноября в столице начнут работать рождественские ярмарки, засияют первые елки, а жителей и гостей города ждут концерты и другие мероприятия.
Главная рождественская ярмарка Риги в этом году откроется 27 ноября, в пятницу, на Домской площади. Она будет работать до 3 января 2027 года включительно. Посетителей вновь ждут деревянные торговые домики, праздничные угощения, изделия латвийских ремесленников и разнообразная развлекательная программа.
Что ждет посетителей на Домской площади?
Традиционная ярмарка в Старой Риге станет одним из главных центров рождественских гуляний. Здесь можно будет приобрести подарки ручной работы, шерстяные носки и варежки, свечи из пчелиного воска, пряники и другие изделия местных мастеров. Среди предложений будут и наборы для творчества, позволяющие самостоятельно изготовить праздничные украшения.
Не обойдется и без угощений. Посетителям предложат традиционные блюда латвийской кухни, современные варианты уличной еды, сладости и горячие напитки. Организаторы обещают атмосферу рождественской сказки с ароматами корицы, имбиря и жареного миндаля.
Особое внимание уделят детям. На ярмарке будет работать домик Санта-Клауса, появятся рождественские гномы, а маленькие посетители смогут отправить письма в Лапландию.
Запланирована и музыкальная программа: по пятницам посетителей будут развлекать диджеи, по субботам - хоры и музыкальные коллективы, а по воскресеньям - исполнители народной музыки.
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Время работы ярмарки:
- 27 ноября, в день открытия: с 11:00 до 20:00.
- Понедельник - четверг: с 11:00 до 21:00.
- Пятница и суббота: с 10:00 до 22:00.
- Воскресенье: с 10:00 до 21:00.
В праздничные дни предусмотрен особый график работы. Вход на ярмарку бесплатный.
Рождественская ярмарка на Домской площади (2025)
28 ноября в самом сердце Старой Риги, на Домской площади, открылась традиционная рождественская ярмарка!
Рождественские ярмарки появятся и в других районах
Уже на следующий день, 28 ноября, праздничный рынок начнет работать в квартале Калнциема в Пардаугаве. Организаторы запланировали рождественские ярмарки каждую субботу до конца декабря - 28 ноября, 5, 12, 19 и 26 декабря.
Торговля будет проходить с 10:00 до 16:00 по адресу: улица Калнциема, 35. Традиционно здесь можно найти продукцию латвийских фермеров, ремесленников и дизайнеров, оригинальные подарки и изделия местных производителей.
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Еще одна рождественская ярмарка стартует 28 ноября на Агенскалнском рынке по адресу: улица Нометню, 64. В первый день торговля запланирована с 10:00 до 17:00.
Организаторы обещают широкий выбор подарков, праздничных украшений, пряничного теста, адвентских венков, горячих напитков и других товаров, создающих рождественское настроение. Рождественские рынки планируется проводить по субботам и воскресеньям, а подробная программа будет опубликована дополнительно.
Когда в Риге зажгут главную рождественскую елку?
Одним из самых ожидаемых событий станет зажжение главной городской елки на Ратушной площади.
Согласно опубликованному Рижским самоуправлением календарю крупнейших культурных мероприятий 2026 года, торжественное зажжение елки запланировано на субботу, 28 ноября.
Подробная программа праздника и точное время церемонии пока не объявлены. Информацию о выступлениях артистов и других развлечениях самоуправление должно представить отдельно.
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Первый Адвент принесет новые праздничные мероприятия
В воскресенье, 29 ноября, в Латвии отметят первый Адвент - начало четырехнедельного периода подготовки к Рождеству. К этой дате в Риге уже запланировано несколько мероприятий.
В 16:00 возле культурного центра Ильгюциемс состоятся праздничное шествие гномов и зажжение елки под названием "В поисках пропавшей звезды". Мероприятие пройдет на прилегающей к культурному центру территории и в окрестностях района. Адрес: улица Лидоню, 27, корпус 2. Участие бесплатное.
В 18:00 праздничную елку зажгут у дворца культуры Ziemeļblāzma на улице Зиемельблазмас, 36. Мероприятие также будет бесплатным.
В 19:00 в Малой гильдии на улице Амату, 5, запланирован концерт первого Адвента из цикла Ziemas svētdienas Mazajā ģildē 2026. Подробности о билетах следует уточнять у организаторов.
Программа праздничных мероприятий еще может пополниться новыми событиями, поэтому перед посещением стоит уточнять актуальное расписание у организаторов.