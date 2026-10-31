Страшно будет по всей Латвии: самые интересные мероприятия Хэллоуина 31 октября

С 16:00 до 19:00 запланирована семейная программа, во время которой дети смогут проходить маршрут вместе с сопровождающими старше 16 лет. А с 19:00 до 21:00 начнется более страшная часть, рассчитанная на посетителей от 13 лет. С 15:30 до 20:30 также будет работать зона аквагрима.