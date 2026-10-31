Страшно будет по всей Латвии: самые интересные мероприятия Хэллоуина 31 октября
В субботу, 31 октября, Латвию ждет по-настоящему мистический вечер. Киногородок превратится в огромный парк ужасов, в научных центрах появятся пауки и необычные существа, а в разных городах пройдут костюмированные вечеринки, страшные испытания и ночные приключения. Собрали мероприятия, на которые еще можно отправиться в день Хэллоуина, не записываясь за несколько дней до праздника.
Рига: бесплатный каток, ведьмы, призраки и костюмированные вечеринки
Хэллоуин на льду в AKROPOLE Rīga
В торгово-развлекательном центре AKROPOLE Rīga 31 октября устроят праздничное катание на коньках. Главное условие для бесплатного посещения ледовой арены – прийти в костюме на тему Хэллоуина. Гостей ждут тематическая музыка, сладкие сюрпризы от Candy POP и необычные персонажи на льду.
С 13:00 до 14:00 и с 14:30 до 15:30 вместе с посетителями будут кататься ведьмочки из коллектива Synchro Latvia.
В расположенном здесь же детском развлекательном центре MaryMaris с 14:00 до 16:00 пройдет отдельная хэллоуинская программа. Детей встретит ведьма, затем начнутся игры, танцы, поиски пауков, тематический аквагрим и конкурс костюмов. Эти развлечения включены в обычную стоимость посещения MaryMaris.
Где: Рига, улица Латгалес, 257, AKROPOLE Rīga.
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Когда: каток – с 10:00 до 19:00, программа MaryMaris – с 14:00 до 16:00.
Стоимость: катание бесплатно при наличии костюма, MaryMaris – по обычному тарифу центра.
Хэллоуин в Латвийском кукольном театре
Праздничную программу для семей подготовил и Латвийский кукольный театр. Посетителей приглашают приходить в хэллоуинских костюмах и фотографироваться возле специальной стены ужасов.
С 14:00 до 16:00 в фойе первого этажа совместно с Brain Games пройдет семейный вечер настольных игр. Дети от четырех лет и взрослые смогут попробовать новые игры, а ведущие помогут разобраться с правилами. При этом покупать билет на спектакль ради участия в играх не нужно.
Где: Рига, Латвийский кукольный театр, улица Кришьяня Барона, 16/18.
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Когда: с 14:00 до 16:00.
Стоимость: бесплатно.
Семейный Хэллоуин в Kimmel Kvartāls
Творческий квартал Kimmel Kvartāls приглашает семьи на вечер, полный призраков, сладостей и необычных развлечений. С 17:00 до 21:00 здесь пройдет детская эстафета ужасов, а также тематические игры и другие активности. В программе предусмотрены страшные истории, праздничные угощения и горячие напитки. Гостей приглашают приходить в костюмах, чтобы дополнить атмосферу праздника.
Позднее в квартале состоятся и мероприятия для взрослой публики: выступление DJ Cima и Halloween Afterparty с участием Alaburda и Marzu из Литвы. У отдельных вечерних развлечений могут быть собственные условия входа.
Где: Рига, улица Бруниниеку, 2.
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Когда: семейная программа с 17:00 до 21:00.
Стоимость: вход на семейное мероприятие бесплатный.
Тукумский край: масштабный фестиваль ужасов и мистические приключения
DangerFest 2026 – огромный город ужасов в Cinevilla
Одним из самых зрелищных событий Хэллоуина в Латвии станет финальный вечер фестиваля DangerFest 2026 в киногородке Cinevilla. На территории площадью 15 гектаров посетителей ждут декорации, словно сошедшие с экранов фильмов ужасов, профессиональные актеры в пугающих образах, цифровые проекции, звуковые эффекты и интерактивные объекты.
31 октября организаторы подготовили специальную программу. В течение вечера запланированы танцевальные представления, лазерные шоу, выступления TeslaMan и FireMan. Одной из главных особенностей станут шоу дронов, которые состоятся в 19:30 и 22:30.
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Фестиваль продлится до часа ночи, поэтому это возможность провести Хэллоуин не просто на короткой экскурсии, а среди необычных декораций и развлечений практически весь вечер.
Где: киногородок Cinevilla, Слампская волость, Тукумский край.
Когда: с 18:00 до 01:00, въезд на территорию с 17:00.
Стоимость: 25 евро для взрослых, 15 евро для детей и пенсионеров по информации туристического центра Тукумского края.
Шоколадная магия в Пуре
В Музее шоколада в Пуре устроят семейное приключение Burvestību nakts. По легенде, из музея исчезло секретное шоколадное заклинание, и теперь посетителям предстоит помочь его отыскать. На пути встретятся Какао-ведьма, Шоколадный монстр и Какао-профессор с необычными экспериментами.
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Гости будут разгадывать загадки, проходить волшебные испытания и раскрывать тайны шоколадного мира. Рядом с музеем кафе Terase предложит праздничные угощения, вафли и согревающие напитки.
Где: Музей шоколада, Пуре, 9, Тукумский край.
Когда: начало в 17:00.
Стоимость: бесплатно.
Отель Трансильвания в Пурском доме культуры
Еще одно семейное развлечение в Пуре подготовили в местном доме культуры. На один день он превратится в необычный отель с привидениями и другими мистическими существами.
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Детям предстоит разгадывать загадки, выполнять командные задания, участвовать в испытаниях на смекалку и танцевать на страшно веселой дискотеке. Организаторы также приглашают участников придумать собственный короткий рассказ о призраках для тематического конкурса. На праздник нужно приходить в костюмах.
Где: Пурский дом культуры, Пуре, Тукумский край.
Когда: начало в 14:00.
Стоимость: бесплатно.
Вечер загадок в замке Яунпилс
В старинном замковом комплексе Яунпилс посетителей ждут мистические игры и необычные задания. Праздник пройдет в амбаре Dzirnavu šķūnis, где подготовят призрачный боулинг, загадочный Ведьмин сундук, головоломку со скелетом и другие развлечения.
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Дети смогут изготовить собственные волшебные палочки, украсить себя временными татуировками и получить сладкие сюрпризы. Организаторы советуют не забыть про костюм и хорошее настроение.
Где: амбар Dzirnavu šķūnis, замок Яунпилс, Тукумский край.
Когда: с 19:00 до 23:00.
Стоимость: бесплатно.
Ночной забег по Кандаве
Для любителей активных развлечений в Кандаве организуют уже 11-й хэллоуинский забег. Участникам предстоит передвигаться по городу в темноте, искать контрольные точки, выполнять задания и решать загадки.
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Это командное соревнование: в каждой группе должно быть от двух до пяти человек, причем хотя бы один участник обязан быть совершеннолетним. Передвигаться разрешается только пешком.
Главное преимущество мероприятия – зарегистрироваться можно прямо в день Хэллоуина, непосредственно перед стартом.
Где: Кандава, регистрация возле Дома культуры со стороны улицы Дарза, старт на стоянке на той же улице.
Когда: регистрация с 18:30, старт в 19:00, завершение около 21:00.
Стоимость: бесплатно.
Лиепая: научные ужасы и большая музыкальная вечеринка
Страшно интересная наука в Доме природы
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Лиепайский Дом природы приготовил праздник Šausmīgi interesantā zinātne, во время которого научные эксперименты приобретут совершенно необычную атмосферу.
Посетителям покажут, как жидкость может превращаться в твердое вещество, почему карандаш кажется сломанным в воде и какие секреты скрываются за оптическими иллюзиями. Самые смелые смогут познакомиться со строением коровьего глаза, а любознательные – рассмотреть пауков под микроскопом. Также запланированы химические эксперименты и творческие мастерские.
Где: Лиепая, Дом природы, Зиргу сала, 2.
Когда: с 16:00 до 19:00.
Стоимость: 5 евро с человека начиная с пяти лет.
Большой Хэллоуин в Fontaine Palace
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В известном лиепайском музыкальном клубе Fontaine Palace Хэллоуин отметят концертами и ночной вечеринкой. В 20:00 на сцену выйдет группа Mirāža, в 21:00 – Rythmic Riot, а в 22:00 музыкальную программу продолжит DJ Raimonds Pērkons.
В 23:00 ожидается выступление O’Morales, после которого танцы продолжатся под музыку диджея. Организаторы также приготовили бонус для посетителей в костюмах: два входных билета по цене одного.
Где: Лиепая, Fontaine Palace, улица Дзирнаву, 4.
Когда: с 19:00, концерты с 20:00.
Стоимость: 5 евро, билеты продаются на входе.
Вентспилс: паучье королевство и две трассы ужасов
Паучье королевство в научном центре VIZIUM
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В научном центре VIZIUM на Хэллоуин появится необычное Паучье королевство. Организаторы подготовили тематические задания, творческие занятия и сюрпризы для семей с детьми.
Каждый маленький посетитель сможет стать охотником на пауков, получить специальную карту и собирать отметки за успешно пройденные испытания. Тем, кто справится со всеми заданиями, вручат сертификат. Для участия понадобятся наблюдательность, смекалка и немного смелости.
Где: Вентспилс, научный центр VIZIUM, улица Рупниецибас, 2.
Когда: с 12:00 до 16:00, второй этаж центра.
Стоимость: бесплатно.
Ночь ужасов в Вентспилсской 4-й средней школе
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Совсем другое развлечение подготовлено в Вентспилсской 4-й средней школе, где 31 октября состоится Šausmu nakts 2026. В течение вечера здесь будет работать специальная трасса ужасов с заданиями и пугающими испытаниями.
С 16:00 до 19:00 запланирована семейная программа, во время которой дети смогут проходить маршрут вместе с сопровождающими старше 16 лет. А с 19:00 до 21:00 начнется более страшная часть, рассчитанная на посетителей от 13 лет. С 15:30 до 20:30 также будет работать зона аквагрима.
Где: Вентспилс, 4-я средняя школа, улица Ригас, 12А.
Когда: с 15:30 до 21:00.
Стоимость: актуальные условия оплаты необходимо уточнить у организаторов.
Даугавпилс: необычный вечер в зоопарке
Немного страшный вечер в Латгальском зоопарке
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Латгальский зоопарк приглашает жителей и гостей Даугавпилса познакомиться с животными в необычной вечерней атмосфере. В рамках программы Mazliet spocīgs vakars zoodārzā посетители смогут заглянуть в террариум с необычного ракурса, проверить свою смелость возле таинственного сундука и узнать интересные факты о животном мире.
Организаторы предлагают приходить в масках и костюмах, особенно приветствуются образы животных. Это вариант для тех, кто хочет отметить Хэллоуин всей семьей без громкой ночной вечеринки.
Где: Даугавпилс, Латгальский зоопарк, улица Виенибас, 27.
Когда: с 19:00 до 21:00.
Стоимость: по действующему прейскуранту зоопарка.
Важно: билеты будут продаваться непосредственно во время мероприятия, причем оплатить их можно только наличными.
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Валмиера: хэллоуинское катание на льду
Костюмированная ледовая вечеринка
В ледовом холле Валмиерского олимпийского центра состоится специальное хэллоуинское катание. Организаторы обещают тематическую музыку, немного мистики и праздничную атмосферу. На лед приглашают семьи, компании друзей и всех, кто хочет провести вечер активно.
Посетителям, которые придут в полноценном костюме на тему Хэллоуина, предоставят скидку в размере одного евро на катание.
Где: Валмиера, ледовый холл Валмиерского олимпийского центра.
Когда: с 20:00 до 21:00.
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Стоимость: взрослым – 6 евро, школьникам, студентам и пенсионерам – 4 евро, детям до трех лет – бесплатно. Прокат коньков – 4 евро.
Лигатне и Ледурга: бесплатные вечеринки с призраками
Призрачная вечеринка в Лигатне
Лигатненский дом культуры приглашает на хэллоуинскую вечеринку Spoku ballīte. Гостей ждут мистическая атмосфера, праздничные костюмы и возможность провести вечер среди призраков, ведьм и других персонажей.
Организаторы приглашают всех желающих, независимо от возраста, и особенно приветствуют необычные образы.
Где: Лигатне, Дом культуры, улица Сприньгю, 4.
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Когда: начало в 18:00.
Стоимость: бесплатно.
Страшно веселый вечер в Ледурге
В Ледургском доме культуры пройдет Spocīgi jocīgs vakars – праздник с прогулкой по необычному маршруту внутри здания. Посетителей приглашают исследовать самые темные уголки дома культуры, пройти по таинственному коридору и заглянуть в подвал.
Организаторы обещают приключение для детей и взрослых, а главным условием праздничного настроения называют необычные костюмы.
Где: Ледурга, Дом культуры, улица Эмиля Мелнгайля, 2.
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Когда: начало в 17:00.
Стоимость: бесплатно.
Кегумс: лабиринт ужасов и парад костюмов
Костюмированный праздник для всей семьи
В Кегумском народном доме пройдет большой праздник перевоплощений Maskošanās Ķegumā. Посетителей ждут осенняя ярмарка, творческие мастерские и страшный лабиринт, подготовленный молодежным советом города. Внутри лабиринта нужно будет выполнять задания, отгадывать загадки и проявлять смекалку.
Одной из главных частей программы станет парад необычных костюмов, в котором смогут принять участие дети и взрослые. На праздник приглашают всех, кто готов хотя бы на один вечер превратиться в загадочного персонажа.
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Где: Кегумс, Народный дом.
Когда: начало в 17:00.
Стоимость: бесплатно.