В Риге открывается необычная охота: около 500 произведений искусства будут ждать своих новых владельцев

На выставке представят около 500 произведений, выполненных в самых разных техниках: картины маслом, акрилом и акварелью, графику, скульптуры, изделия из стекла и текстиля, керамику и авторские украшения. Среди экспонатов будут как крупноформатные работы, так и совсем небольшие произведения.