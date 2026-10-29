В галерее квартала Калнциема пройдет выставка-продажа "Охота за искусством".
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Сегодня 18:22
В Риге открывается необычная охота: около 500 произведений искусства будут ждать своих новых владельцев
С 30 октября по 28 ноября в квартале Калнциема в Риге пройдет выставка-продажа "Охота за искусством", где представят около 500 работ молодых художников.
В этом году выставка объединит более 40 молодых художников Латвии, в том числе студентов и выпускников Латвийской академии художеств. На протяжении месяца посетители смогут познакомиться с современным латвийским искусством и поддержать начинающих авторов, приобретая их работы.
На выставке представят около 500 произведений, выполненных в самых разных техниках: картины маслом, акрилом и акварелью, графику, скульптуры, изделия из стекла и текстиля, керамику и авторские украшения. Среди экспонатов будут как крупноформатные работы, так и совсем небольшие произведения.
Ассортимент будут регулярно пополнять до последнего дня выставки, поэтому даже те, кто уже побывал на ярмарке, смогут найти что-то новое.
Время работы выставки:
- Суббота - с 10:00 до 17:00.
- Воскресенье - с 11:00 до 17:00.