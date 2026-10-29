Бьюти-рай на Кипсале: три дня новинок, мастер-классов и зрелищных соревнований
С 6 по 8 ноября в выставочном центре Ķīpsala в Риге пройдет выставка Baltic Beauty 2026. Гостей ждут новинки косметики, зрелищные конкурсы мастеров красоты, мастер-классы и выгодные покупки.
В двух выставочных залах свою продукцию и услуги представят 340 участников из 19 стран. Посетители познакомятся с новинками ухода за лицом, телом и волосами, профессиональной косметикой, оборудованием для салонов и домашними бьюти-гаджетами. Некоторые европейские бренды впервые представят свою продукцию в Балтии.
"Индустрия красоты идет рука об руку с научными открытиями, и это заметно по предложениям участников выставки. В этом году в центре внимания - косметика, замедляющая старение кожи, средства для ухода за кожей в разные периоды жизни, в том числе во время менопаузы, а также уход за кожей головы. Широко будут представлены продукты с использованием биотехнологий - экзосом, PDRN и биомиметических пептидов. Растет интерес и к домашним бьюти-устройствам, поэтому на выставке можно будет найти комплексные решения для ежедневного ухода. Все более прочные позиции занимает и корейская косметика, которая также будет широко представлена", - рассказала руководитель Baltic Beauty Кристине Чернявска.
В зале "Мир красоты лица и тела" можно будет познакомиться с предложениями косметологических клиник, услугами салонов красоты и SPA, а также различными аппаратными технологиями - от перманентного макияжа и наращивания ресниц до новейших процедур по уходу за кожей, эпиляции и депиляции.
В зале "Мир красоты волос" представят профессиональную косметику, инструменты, аксессуары и оборудование для парикмахерских салонов. Желающие смогут получить консультации специалистов и посмотреть показательные выступления мастеров мирового уровня. Для любителей украшений будет работать отдельный раздел "Мир украшений".
Всего в программе выставки - более 40 профессиональных конкурсов, 28 мастер-классов и семинаров, а также конференции для специалистов. На двух сценах выступят парикмахеры, барберы, визажисты и мастера маникюра. Гости смогут попробовать различные процедуры, получить консультации экспертов и приобрести косметику по выгодным ценам.
6 ноября - конференции, конкурсы и награждение лучших продуктов
В первый день выставки состоится конференция Латвийской ассоциации косметиков и косметологов "Долголетие - новый код красоты", а также конференция по перманентному макияжу Baltic PMU Conference, организованная Международной ассоциацией профессиональных мастеров по наращиванию ресниц и оформлению бровей.
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В 12:00 объявят победителей премии Baltic Beauty Awards 2026, которую уже второй год вручают за самые инновационные и выдающиеся продукты индустрии красоты.
Также начнутся международный чемпионат мастеров маникюра Global Beauty Cups, соревнования специалистов по наращиванию ресниц и оформлению бровей Dalila Beauty Cup и конкурс по перманентному макияжу Baltic PMU Championship. Все три соревнования продолжатся и на следующий день.
Кроме того, парикмахерские школы из всех стран Балтии примут участие в "Открытом кубке парикмахерских школ".
7 ноября - дискуссия с экспертами и чемпионаты парикмахеров
Во второй день выставки пройдет междисциплинарная конференция Латвийского общества врачей "Красота и здоровье - медицинский взгляд".
В 12:00 на открытой сцене состоится дискуссия о возможностях и ограничениях косметологических процедур, их результатах и возможных долгосрочных последствиях. Посетители смогут задать вопросы специалистам.
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В обсуждении примут участие пластический хирург Карлис Вердиньш, клинический психолог Илона Кроне, врач-косметик Ирена Кермен, врач эстетической медицины Инга Гроскопа, президент Латвийской ассоциации косметиков и косметологов Ренате Рейнсоне, специалист по эстетической и медицинской микропигментации Винета Домашевича, а также музыкант Микс Дукурс.
В этот же день состоится чемпионат Балтии по парикмахерскому искусству. Ведущие мастера женских причесок будут соревноваться в Hair Ring, а барберы и специалисты по мужским стрижкам - в Barber Ring.
Продолжатся и начавшиеся накануне соревнования мастеров маникюра, ресниц, бровей и перманентного макияжа.
8 ноября - яркие образы, африканские косички и шоу массажистов
В заключительный день выставки пройдет конференция для мастеров по наращиванию ресниц и оформлению бровей.
На протяжении дня состоятся показательные выступления мастеров массажа Baltic Massage Superstar Shine, организованные литовской компанией Tallisi Baltija.
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Парикмахеры продемонстрируют свое мастерство в конкурсе Braiding Battle, где участникам предстоит создавать прически из африканских косичек.
Также состоятся международные конкурсы стилистов и визажистов, организованные школой-студией имиджа Unastyle. Визажисты будут соревноваться в Creative Makeup, стилисты - в Full Fashion Look и Celebrity Look. В последнем конкурсе смогут участвовать не только отдельные мастера, но и команды из парикмахера и визажиста.
Лучшие работы и победителей всех трех конкурсов представят на церемонии награждения на главной сцене с 15:30 до 17:00.
Что еще ждет посетителей?
На протяжении всех трех дней выставки пройдет International Hairstyling Festival, который в этом году состоится уже в 32-й раз. В его программе - семинары и мастер-классы известных парикмахеров и барберов, посвященные модным женским и мужским стрижкам 2026 года, колористике, восстановлению волос, стилю и успешному ведению бизнеса.
Парикмахеры будут соревноваться более чем в 20 категориях, создавая необычные стрижки, свадебные укладки, фантазийные прически и современные образы.
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Гости выставки смогут наблюдать за работой профессионалов международного уровня, знакомиться с новыми технологиями и средствами ухода, получать консультации и делать выгодные покупки.