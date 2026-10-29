Бьюти-рай на Кипсале: три дня новинок, мастер-классов и зрелищных соревнований

"Индустрия красоты идет рука об руку с научными открытиями, и это заметно по предложениям участников выставки. В этом году в центре внимания - косметика, замедляющая старение кожи, средства для ухода за кожей в разные периоды жизни, в том числе во время менопаузы, а также уход за кожей головы. Широко будут представлены продукты с использованием биотехнологий - экзосом, PDRN и биомиметических пептидов. Растет интерес и к домашним бьюти-устройствам, поэтому на выставке можно будет найти комплексные решения для ежедневного ухода. Все более прочные позиции занимает и корейская косметика, которая также будет широко представлена", - рассказала руководитель Baltic Beauty Кристине Чернявска.