В Риге открывается необычная световая тропа - посетителей ждет путешествие в мир древних легенд и тайн

Мероприятие приурочено к Veļu laiks – особому периоду в латышской народной традиции, посвященному памяти умерших предков. Считалось, что в октябре и начале ноября души ушедших возвращаются в мир живых. В это время было принято вспоминать умерших родственников, накрывать для них символический стол, а долгие осенние вечера проводить за рассказами, загадками и преданиями.