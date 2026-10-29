В Риге открывается необычная световая тропа - посетителей ждет путешествие в мир древних легенд и тайн
С 29 октября по 8 ноября Латвийский этнографический музей под открытым небом в Риге вновь превратится в загадочное пространство света, звуков и древних преданий. Посетителей приглашают на осеннюю световую тропу Gaismas stāsti. Veļi, где современные технологии помогут погрузиться в атмосферу латышских народных традиций и мистических историй.
Световая тропа будет открыта ежедневно с 18:00 до 21:00. В этом году организаторы подготовили совершенно новый маршрут, который пройдет через холмы музея и таинственный лес. По пути гостей будут сопровождать световые, звуковые, видео- и лазерные инсталляции, вдохновленные народными сказками, легендами, поверьями и древними заклинаниями.
Путешествие в мир предков и старинных поверий
Мероприятие приурочено к Veļu laiks – особому периоду в латышской народной традиции, посвященному памяти умерших предков. Считалось, что в октябре и начале ноября души ушедших возвращаются в мир живых. В это время было принято вспоминать умерших родственников, накрывать для них символический стол, а долгие осенние вечера проводить за рассказами, загадками и преданиями.
Именно эта атмосфера станет основой светового путешествия. Организаторы обещают объединить современные визуальные эффекты с древними представлениями латышей о мире, природе и потусторонних силах. На маршруте появятся как совершенно новые инсталляции, так и уже знакомые посетителям световые объекты.
"В наше необычное время, когда кажется, что ничто больше не остается незыблемым, а фундаментальные ценности ставятся под сомнение, каждому необходимо где-то искать силы. Мы нашли их в латышской народной мудрости, богатом устном фольклоре и мировоззрении наших предков", – рассказывают авторы проекта.
По их словам, световые установки и специальные эффекты станут лишь инструментом, который поможет посетителям отвлечься от повседневных забот и окунуться в атмосферу чудес.
Организаторы советуют выбирать теплую одежду и удобную обувь, подходящую для прогулки по осеннему лесу, а также взять с собой фонарик.
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Гостей угостят традиционными осенними блюдами
Особую атмосферу создаст и гастрономическая часть мероприятия. В музейном трактире Priedes krogs хозяйка Илзе Бриеде предложит гостям блюда, связанные с традициями поминовения предков.
В меню войдут суп из петуха с клецками, необычный пестрый суп, традиционная каша с грибным или мясным соусом, кровяная колбаса с брусничным соусом, а также тушеная капуста с ребрышками в медовом соусе.
На десерт посетители смогут попробовать мусс из ржаной муки и яблок, а также старинное блюдо kūčas – зерна, томленные с корицей в сиропе. Согреться после прогулки можно будет горячим яблочным напитком и другими согревающими напитками.
Когда можно посетить и сколько стоят билеты?
Для осмотра всех световых инсталляций организаторы рекомендуют выделить от 60 до 90 минут.
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- Даты: с 29 октября по 8 ноября 2026 года.
- Время: ежедневно с 18:00 до 21:00.
- Место: Латвийский этнографический музей под открытым небом в Риге.
- Стоимость билета: 15 евро для взрослых.
- Льготный билет: 8 евро для пенсионеров, детей и подростков до 18 лет.
- Дети до 3 лет: бесплатно.
Льготные билеты предоставляются при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Билеты можно приобрести заранее в кассах и на платформе Biļešu paradīze. В дни проведения мероприятия они также будут продаваться непосредственно у входа в музей.