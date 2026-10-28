100 дронов в небе и шоу ужасов: в Cinevilla пройдет грандиозное завершение Danger Fest

С 18:00 до 21:00 программа будет ориентирована в том числе на семьи с детьми. В это время в зоне Rūdolfa sēta будет работать небольшой зоопарк, где посетители смогут познакомиться с животными. Также предусмотрены творческие мастерские и другие занятия.