Cinevilla Danger Fest 2026
В киногородке Cinevilla с 23 по 31 октября проходит фестиваль Danger Fest 2026, посвященный Хэллоуину. Посетителей ждут 27 тематических объектов, ...
100 дронов в небе и шоу ужасов: в Cinevilla пройдет грандиозное завершение Danger Fest
В субботу, 31 октября, в киногородке Cinevilla состоится заключительный день фестиваля Danger Fest 2026. В программе запланированы два шоу дронов, лазерные представления, танцевальные выступления и другие мероприятия. Вечерняя программа начнется в 18:00 и продлится до 1:00 ночи.
Фестиваль Danger Fest 2026 проходит с 23 по 31 октября в киногородке Cinevilla, расположенном в Слампской волости, примерно в 15 километрах от Тукумса. На территории оборудованы 27 интерактивных объектов, также организованы лазерные шоу, танцевальные и цирковые выступления с использованием светодиодных технологий и творческие занятия.
В этом году организаторы подготовили отдельную программу для заключительного дня фестиваля. Ее главным событием станут два шоу дронов, во время которых в небо одновременно поднимутся 100 беспилотников. Они будут создавать различные световые фигуры и изображения, связанные с темой фестиваля "Цифровая реальность... или все-таки ужасы?".
Шоу подготовят латвийская компания Base Motion совместно с литовской Light a Sky. Первое представление состоится в 19:30, второе – в 22:30.
Программа заключительного вечера
Помимо шоу дронов, на главной сцене выступят RONIN LASERS и танцевальная студия SPACE. Посетителям представят танцевальные номера и лазерные шоу. Первые выступления начнутся в 19:00, программа продолжится и позднее вечером. Также запланированы выступления TeslaMan и FireMan с использованием различных визуальных эффектов.
В 20:30 состоится показ костюмов, в котором смогут принять участие и посетители фестиваля. Организаторы предлагают приходить в нарядах, связанных с цифровыми технологиями или тематикой ужасов. Участники смогут продемонстрировать свои костюмы и получить призы.
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В 21:30 предусмотрены интерактивные мероприятия с ведущим фестиваля.
Что будет доступно для семей с детьми
С 18:00 до 21:00 программа будет ориентирована в том числе на семьи с детьми. В это время в зоне Rūdolfa sēta будет работать небольшой зоопарк, где посетители смогут познакомиться с животными. Также предусмотрены творческие мастерские и другие занятия.
На территории Cinevilla будут доступны 27 тематических объектов. Среди них – потерпевший крушение космический корабль, "Космическая лаборатория", "Дом тропических иллюзий", "Туннель вампира" и "Лес ужасов".
На отдельных площадках будут выступать актеры, а в оформлении объектов используются световые и звуковые эффекты. По информации организаторов, ближе к позднему вечеру атмосфера фестиваля станет более мрачной, поэтому семьям с маленькими детьми рекомендуют посещать мероприятие с 18:00 до 21:00.
Время работы, парковка и другая информация
В заключительный день фестиваля въезд на территорию Cinevilla будет открыт с 17:00. Основная вечерняя программа начнется в 18:00 и завершится в 1:00 ночи 1 ноября.
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Для посетителей предусмотрены три автомобильные парковки. Возле каждой будет работать информационный пункт, где можно получить сведения о программе и расположении объектов.
Рядом с главной сценой будет организована зона питания Food Court. Также будут работать Vampire Bar и Cinevilla Cafe, где можно приобрести еду, горячие и холодные напитки. На территории мероприятия будет доступна медицинская помощь.
Подробная программа заключительного вечера, информация о билетах и условиях посещения опубликованы на официальном сайте cinevilladangerfest.lv.