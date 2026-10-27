Шествие ряженых, огненный ритуал и суп из петуха: в Риге устроят необычный праздник

Одна из самых ярких традиций Мартыней - шествие ряженых. Люди наряжались в необычные костюмы и маски, ходили по домам, пели, танцевали и желали хозяевам благополучия. Именно такое праздничное шествие станет главным событием в музее. Посетителей тоже приглашают приходить в масках, а тем, кто не успеет подготовить костюм, предложат изготовить его прямо на месте.