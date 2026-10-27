Шествие ряженых, огненный ритуал и суп из петуха: в Риге устроят необычный праздник
7 ноября с 10:00 до 15:00 в Латвийском этнографическом музее отметят Мартыни. Гостей ждут красочное шествие в масках, народные песни и танцы, творческие мастер-классы, катание на лошадях и традиционные угощения.
В начале ноября Латвийский этнографический музей под открытым небом приглашает детей и взрослых познакомиться с одним из самых интересных латышских народных праздников - Мартыни.
По старинным традициям этот праздник символизирует завершение осенних сельскохозяйственных работ и наступление зимы. В народном календаре он приходится на середину пути между днем Микелиса и Рождеством. К этому времени крестьяне завершали полевые работы, убирали зерно в амбары и готовили запасы на холодные месяцы.
Одна из самых ярких традиций Мартыней - шествие ряженых. Люди наряжались в необычные костюмы и маски, ходили по домам, пели, танцевали и желали хозяевам благополучия. Именно такое праздничное шествие станет главным событием в музее. Посетителей тоже приглашают приходить в масках, а тем, кто не успеет подготовить костюм, предложат изготовить его прямо на месте.
Возле трактира Priedes krogs в течение дня будет работать мастерская масок. В 11:00 здесь состоятся беседы и огненный ритуал с участием ряженых из фольклорной группы Putni из Ледурги.
В 12:00 начнется первое шествие в масках под музыку этногруппы Zeidi. Затем гостей ждут осенние песни и народные игры с фольклорным коллективом Tarkšķi из Иецавы. В 14:00 пройдет еще одно шествие - на этот раз вместе с коллективом Ceiruleits из Ливаны.
Развлечения подготовлены и в других уголках музея. На Курземском крестьянском дворе дети смогут поучаствовать в мастер-классе по изготовлению поделок из желудей и познакомиться с небольшими домашними животными - рогатыми и кудрявыми обитателями подворья. Здесь же в 13:30 выступят коллективы Stiprās sievas и Ādažu Etnoansamblis.
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Возле курной избы из Ниды с 11:00 до 15:00 будет работать мастерская по изготовлению восковых свечей.
У кузницы из Мерсрагса с самого утра можно будет понаблюдать за работой кузнеца и узнать больше о традиционном ремесле. А с 12:00 детям предложат покататься верхом на лошади. Это неслучайно: в латышской традиции Мартыньш считается также покровителем лошадей.
На Видземском крестьянском дворе гостей пригласят отгадывать загадки вместе с ряженым Мартыньшем, участвовать в народных играх и танцевать под музыку группы Zeidi. Завершится праздничная программа в 14:30 выступлением фольклорного коллектива Ceiruleits.
Не обойдется и без традиционных угощений. Возле Pūnīte с 11:00 до 15:00 хозяйка Илзе Бриеде предложит гостям суп из мартыновского петуха, пирожки и домашнюю выпечку. Посетители также смогут приобрести продукты, привезенные местными фермерами.
Помимо праздничных развлечений, в музее будут открыты выставки. В здании портового склада из Лиепаи можно будет увидеть более 100 старинных деревянных сундуков из музейного собрания, а в усадьбе Lurķi - выставку "Углы и крыши".