Хэллоуин в старинной усадьбе: подвал ужасов, страшные сказки и вечеринка с монстрами
31 октября усадьба Зентене в Тукумском крае превратится в место мистических приключений. Гостей ждут страшные сказки, прогулка по жуткому подвалу, вырезание тыкв, творческие мастер-классы и вечеринка с монстрами.
На Хэллоуин усадьба Зентене и местный дом культуры приглашают детей и взрослых на необычный праздник "Страшные сказки". Историческое здание и его окрестности на один вечер наполнятся таинственными персонажами, музыкой и развлечениями.
Одним из главных испытаний станет тропа ужасов в подвале усадьбы. Посетителей ждут пугающие декорации и актеры, которые постараются заставить гостей понервничать. Тропа будет открыта с 16:00 до 22:00, а пугать посетителей планируют как минимум до 21:00.
Еще одна необычная локация получит название "Черная дыра". Здесь с 18:00 до 21:00 можно будет погрузиться в мир таинственных историй и послушать сказки известного латышского писателя Карлиса Скалбе.
Для тех, кто предпочитает более спокойные развлечения, подготовили творческие занятия. Гости смогут вырезать хэллоуинские фонари из тыкв, выращенных на местном хозяйстве Kliblapsas, попробовать себя в изготовлении природных венков и принять участие в мастер-классе по созданию подвижных кукол.
В доме культуры также организуют аквагрим, чтобы каждый желающий смог дополнить свой праздничный образ.
Любителям активного отдыха предложат ориентирование с заданиями, а также прогулки верхом на лошадях. Участие в ориентировании обойдется в 3 евро, катание на лошадях и аквагрим будут платными.
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За музыкальную атмосферу в Большом зале усадьбы будут отвечать DJ Nojauta и DJ DoppelHertz. Их выступления продлятся с 16:00 до 22:00.
А когда стемнеет, праздник продолжится вечеринкой с монстрами. Организаторы приглашают гостей остаться на хэллоуинское afterparty, которое завершится к 23:00.
Праздник "Страшные сказки" рассчитан как на семьи с детьми, так и на тех, кто хочет испытать свою смелость в необычной обстановке старинной усадьбы.