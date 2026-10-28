Хэллоуин в старинной усадьбе: подвал ужасов, страшные сказки и вечеринка с монстрами

Для тех, кто предпочитает более спокойные развлечения, подготовили творческие занятия. Гости смогут вырезать хэллоуинские фонари из тыкв, выращенных на местном хозяйстве Kliblapsas, попробовать себя в изготовлении природных венков и принять участие в мастер-классе по созданию подвижных кукол.