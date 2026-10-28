Хэллоуин со скидкой 31% и подарками: Кукольный театр готовит сюрпризы для всей семьи

Специалист отдела профилактики правонарушений среди детей расскажет, как оставаться заметным для водителей в темное время суток и на что обращать внимание во время прогулок. А Ротто подарит маленьким и взрослым посетителям светоотражатели, чтобы вечерние поиски хэллоуинских сладостей были безопаснее.