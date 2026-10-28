Хэллоуин со скидкой 31% и подарками: Кукольный театр готовит сюрпризы для всей семьи
31 октября Латвийский кукольный театр в Риге подготовил праздничную программу для всей семьи. Гостей ждут спектакли, настольные игры, встреча с полицейским песиком Ротто и скидки на билеты.
На Хэллоуин Латвийский кукольный театр приглашает детей и родителей провести день вместе. Посетителей ждут театральные представления, развлечения и полезные советы о безопасности, которые особенно пригодятся перед вечерними поисками сладостей.
В этот день на сцене можно будет увидеть героев спектаклей "Сунанс!" (Sunāns!) и "Лотте из Деревни изобретателей" (Lote no Izgudrotāju ciema).
Особенным событием станет показ спектакля "Любимые вещи" (Mīļumlietas). Утром 31 октября зрители смогут увидеть эту историю о дорогих сердцу вещах и силе воображения в последний раз.
Еще одним гостем праздника станет талисман муниципальной полиции - песик Ротто. Вместе с представителями полиции он напомнит детям и взрослым о правилах безопасности на дороге.
Специалист отдела профилактики правонарушений среди детей расскажет, как оставаться заметным для водителей в темное время суток и на что обращать внимание во время прогулок. А Ротто подарит маленьким и взрослым посетителям светоотражатели, чтобы вечерние поиски хэллоуинских сладостей были безопаснее.
С 14:00 до 16:00 в фойе первого этажа кукольного театра пройдет семейное мероприятие с настольными играми, организованное совместно с Brain Games. Гости смогут попробовать различные игры, включая новинки компании. Развлечения рассчитаны как на детей от четырех лет, так и на взрослых. Ведущие помогут выбрать подходящую игру и объяснят правила.
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Участие бесплатное, предварительная регистрация не требуется. В течение всего дня в кукольном театре также будет работать кафе Mr. Bunny Kitchen.
Организаторы предлагают гостям прийти в хэллоуинских костюмах и сделать фотографии возле специально подготовленной стены ужасов.
А для тех, кто захочет вернуться в кукольный театр в ноябре, подготовили отдельный сюрприз. Только 31 октября билеты на все ноябрьские спектакли можно будет приобрести со скидкой 31%.
При этом в кукольном театре подчеркивают, что рады всем семьям - независимо от того, отмечают они Хэллоуин или нет. Главное - возможность интересно провести время вместе.