Рождество под звуки оперы: Инесса Галанте приглашает на концерт трех теноров
10 декабря в Рижской Лютеранской церкви в Торнякалнсе выступят три солиста - Раймондс Браманис, Дайнис Калначс и Юрис Визбулис. Концерт "Три тенора" откроет праздничную серию "Рождественская прелюдия" Инессы Галанте.
В преддверии Рождества в Риге встретятся три ярких представителя оперного искусства - Раймондс Браманис, Дайнис Калначс и Юрис Визбулис. Каждый из них обладает своим неповторимым голосом и манерой исполнения, а вместе они представят программу, объединяющую классику, итальянские мелодии и любимые рождественские песни.
Особенность концерта - произведения из легендарного репертуара всемирно известного трио теноров Лучано Паваротти, Хосе Каррераса и Пласидо Доминго. Именно эти артисты в свое время сделали оперное пение невероятно популярным далеко за пределами концертных залов.
Зрители услышат знаменитые оперные арии, популярные итальянские песни и рождественскую классику. В программе - O Holy Night, White Christmas, "Тихая ночь, святая ночь", а также известная неаполитанская мелодия Santa Lucia, которая перенесет слушателей в атмосферу солнечной Италии. Особое место займут дуэты и трио, позволяющие услышать, как по-разному могут звучать три теноровых голоса.
Раймондс Браманис - один из ведущих солистов Латвийской национальной оперы, чей голос отличается драматической силой и итальянской страстностью. В его репертуаре - партия Рудольфа в "Богеме" Джакомо Пуччини, Марио Каварадосси в "Тоске", Маурицио в "Адриане Лекуврер" и Альфреда Жермона в "Травиате" Джузеппе Верди.
Дайнис Калначс - обладатель мягкого лирического тенора, который уже завоевал симпатии оперной публики. На сцене Латвийской национальной оперы он исполняет партию Дон Оттавио в "Дон Жуане" Моцарта, а также аббата де Шазея в "Адриане Лекуврер". Его творческий опыт включает и многочисленные выступления в оперной студии Figaro. Там певец исполнял графа Альмавиву в "Севильском цирюльнике" Джоаккино Россини, Эрнесто в "Дон Паскуале" Гаэтано Доницетти, Трота в опере "Отъезд" Эжена д'Альбера, Бальдо в "Бельфегоре" Отторино Респиги, дона Колоандро Пироло в "Мельничихе" Джованни Паизиелло и Меркурия в "Орфее в аду" Жака Оффенбаха.
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Юрис Визбулис - тенор, в исполнении которого сочетаются легкость, подвижность голоса и виртуозное мастерство. В Латвийской национальной опере он исполняет партии Тамино в "Волшебной флейте" Моцарта, Трике в "Евгении Онегине" Чайковского и Альфреда в оперетте "Летучая мышь" Иоганна Штрауса. При этом творчество Юриса Визбулиса не ограничивается оперной сценой. Он также выступает с камерной музыкой и исполняет ведущие роли в известных мюзиклах, среди которых "Вестсайдская история" и "Отверженные".
Вместе с признанными артистами на сцену выйдут и молодые исполнители - лауреаты конкурса "Таланты Инессы Галанте". Для начинающих музыкантов участие в таком концерте станет возможностью выступить перед широкой публикой рядом с опытными мастерами.
Музыкальное сопровождение вечера обеспечит латвийский пианист Александр Калейс, который выступит за роялем.
Концерт "Три тенора" станет первым событием серии "Рождественская прелюдия" Инессы Галанте. Организаторы обещают вечер, наполненный красивой музыкой, праздничным настроением и атмосферой приближающегося Рождества.