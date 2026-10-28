Рождество под звуки оперы: Инесса Галанте приглашает на концерт трех теноров

Дайнис Калначс - обладатель мягкого лирического тенора, который уже завоевал симпатии оперной публики. На сцене Латвийской национальной оперы он исполняет партию Дон Оттавио в "Дон Жуане" Моцарта, а также аббата де Шазея в "Адриане Лекуврер". Его творческий опыт включает и многочисленные выступления в оперной студии Figaro. Там певец исполнял графа Альмавиву в "Севильском цирюльнике" Джоаккино Россини, Эрнесто в "Дон Паскуале" Гаэтано Доницетти, Трота в опере "Отъезд" Эжена д'Альбера, Бальдо в "Бельфегоре" Отторино Респиги, дона Колоандро Пироло в "Мельничихе" Джованни Паизиелло и Меркурия в "Орфее в аду" Жака Оффенбаха.