В прошлом году пришли 20 тысяч человек: чем Ezītis miglā удивит гостей на Хэллоуин-2026?

В этом году тематические мероприятия пройдут в кафе Риги, Огре и Елгавы. Организаторы обещают музыкальную программу с диджеями и живыми выступлениями, оригинальные украшения помещений и различные активности. При этом часть сюрпризов пока держат в секрете - узнать о них можно будет только во время посещения.