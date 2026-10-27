Хэллоун в Ezītīs Mīgla 2025
Хэллоун в Ezītīs Mīgla 2025.
В прошлом году пришли 20 тысяч человек: чем Ezītis miglā удивит гостей на Хэллоуин-2026?
В преддверии Хэллоуина сеть кафе Ezītis miglā готовит тематические вечеринки в Риге, Огре и Елгаве. Посетителей ждут выступления диджеев, концерты, праздничные декорации и неожиданные развлечения.
Хэллоуин уже стал доброй традицией для сети кафе Ezītis miglā. Каждый год заведения преображаются к празднику, а гостей приглашают провести вечер в необычной атмосфере.
В этом году тематические мероприятия пройдут в кафе Риги, Огре и Елгавы. Организаторы обещают музыкальную программу с диджеями и живыми выступлениями, оригинальные украшения помещений и различные активности. При этом часть сюрпризов пока держат в секрете - узнать о них можно будет только во время посещения.
В прошлом году хэллоуинские мероприятия сети, по данным организаторов, собрали рекордное количество посетителей - более 20 тысяч человек. В Ezītis miglā рассчитывают, что и в этот раз праздник привлечет немало гостей.
Руководитель отдела маркетинга Ezītis miglā Паула Муйжниеце отмечает, что Хэллоуин давно стал неотъемлемой частью традиций сети. По ее словам, организаторы каждый год стараются сделать программу интереснее и создать праздничную атмосферу даже в холодную осеннюю погоду.
Из-за большого интереса посетителям советуют бронировать столики заранее, чтобы гарантированно попасть на выбранную вечеринку.