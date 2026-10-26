Гигантский кораблик, светящиеся грибы, летающий экран и не только: чем удивит Staro Rīga 2026
С 15 по 18 ноября Рига вновь превратится в огромную галерею света под открытым небом. На фестивале Staro Rīga 2026 посетителей ждут 42 световых объекта, объединенных в 12 маршрутов, а среди самых необычных инсталляций - восьмиметровый маятник, гигантский светящийся кораблик, лазерные шоу и даже экран, который поднимется в небо с помощью дрона.
Фестиваль будет проходить четыре вечера подряд, с 17:00 до 23:00. В этом году его тема - unum momentum, или "Тот самый миг". Организаторы предлагают взглянуть на свет как на символ мгновений, которые меняют нашу жизнь, помогают принимать решения, открывать неизведанное и по-новому воспринимать окружающий мир.
Световые инсталляции разместятся на обоих берегах Даугавы, в Старой Риге, городских парках, на площадях и фасадах исторических зданий. Посетителям предлагают исследовать 12 тематических световых маршрутов, на которых можно будет увидеть сразу несколько объектов, объединенных общей идеей.
Латвийская национальная библиотека: здание, которое изменит свой облик
Одной из главных площадок фестиваля станет Латвийская национальная библиотека, известная как Замок света. Здесь представят масштабную инсталляцию ASCEND, созданную венгерским художником по свету Ласло Золтом Бордошем.
С помощью света привычная архитектура здания преобразится, открывая зрителям скрытые формы и новые измерения. Инсталляция предлагает взглянуть на библиотеку совершенно иначе и задуматься о способности искусства расширять границы человеческого восприятия.
Главная идея ASCEND заключается в том, что искусство способно возвысить человека над привычным миром, а свет становится своеобразным проводником к новым открытиям.
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Променад Мукусалас: гигантский кораблик и восьмиметровый маятник
На променаде Мукусалас посетителей ждут четыре масштабные инсталляции, объединенные историей о сомнениях, смелости, принятии решений и внутреннем равновесии.
Первым объектом станет "Маятник сомнений" - восьмиметровая конструкция, которую смогут привести в движение сами посетители. Каждый желающий получит возможность направить световой луч, символически сделав выбор и определив его дальнейший путь.
Следующая инсталляция, "Световой курс", представляет собой гигантский светящийся бумажный кораблик. Причем рассмотреть его можно будет не только со стороны: посетителям предложат подняться внутрь и отправиться в символическое путешествие в неизвестность.
Более спокойную атмосферу создаст "Гавань спокойствия". Светящиеся лепестки цветов и фонари на берегу Даугавы пригласят остановиться, отвлечься от городской суеты и насладиться моментом.
Завершит маршрут инсталляция "Присутствие", состоящая из четырех зеркальных поверхностей. В них одновременно отразятся Даугава, панорама Риги, фестивальные огни и сами посетители. Таким образом, каждый человек сможет стать частью светового произведения.
Квартал Спикери: лазеры, светящееся дерево и превращение в пиксели
Еще четыре инсталляции разместятся в квартале Спикери. Здесь свет объединит математику, древние традиции, цифровые технологии и природные циклы.
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Одним из самых впечатляющих объектов обещает стать "Божественная геометрия". С помощью 24 лазеров художники создадут световой круг, символизирующий бесконечность и гармонию.
Неподалеку появится пятиметровое дерево "Древние голоса". Его ветви будут переливаться различными цветами, а движущийся свет напомнит о воспоминаниях, знаниях и мудрости, которые передаются от поколения к поколению.
Особенно интересной для посетителей станет интерактивная инсталляция "Превратись в пиксели!". Она позволит каждому буквально стать частью цифрового произведения искусства: движения людей будут преобразовываться в световое изображение.
Еще один объект под названием ATKAL ("Снова") представляет собой пульсирующий световой круг шириной пять метров. Его непрерывное движение символизирует природные циклы и повторяющиеся события нашей жизни, которые никогда не бывают совершенно одинаковыми.
Старая Рига: любовь, оживающие здания и экран в небе
Один из наиболее насыщенных маршрутов фестиваля пройдет по Старой Риге. Здесь девять световых произведений объединит тема любви во всех ее проявлениях - от человеческих отношений до любви к природе и родной стране.
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Инсталляция "Мир, полный любви в сердце" превратит аллею деревьев в яркое пространство, наполненное лазерными лучами и музыкой. А проект "Световые круги в окнах Старой Риги" позволит увидеть 16 отдельных видеоработ, созданных молодыми художниками. Каждая из них представит собственное понимание любви.
Объект "Мир во всем мире. HUMAN." соединит поэтическое световое повествование с электронной музыкой, обращаясь к темам человечности и любви к людям.
В Рижской реформатской церкви представят INTERLUDE - необычное сочетание хорового пения, гитарной музыки и световых проекций. Инсталляция предложит зрителям ненадолго остановиться и погрузиться в атмосферу спокойствия.
Любителям природы будет интересен мультимедийный проект "От рассвета до заката", посвященный связи человека с природой Латвии. Эту тему продолжит инсталляция "Любовь: ЗЕЛЕНЫЙ", которая перенесет посетителей в необычный мир летней ночи со светящимися луговыми растениями, цветами и грибами.
Одним из центральных объектов станет "Манифест любви" на фасаде Дома Черноголовых. Историческое здание превратится в красочное световое признание в любви.
Не менее зрелищным обещает стать проект "Я путешествую во времени". Под музыку латвийской исполнительницы KATŌ пять зданий Старой Риги оживут благодаря анимации, позволяя зрителям совершить необычное путешествие сквозь время.
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Однако, пожалуй, одной из самых необычных инсталляций станет "Моя Латвия" на площади Ливу. Здесь впервые в Латвии в небо поднимется управляемый дроном светодиодный экран, на котором покажут особую световую историю, посвященную стране.
Где еще можно будет увидеть световые инсталляции?
Программа Staro Rīga 2026 не ограничится перечисленными площадками. В общей сложности организаторы подготовили 12 световых маршрутов, охватывающих различные районы центра столицы.
Помимо Латвийской национальной библиотеки, променада Мукусалас, квартала Спикери и первого маршрута по Старой Риге, световые объекты можно будет увидеть у памятника Свободы, на Эспланаде, на втором маршруте по Старой Риге, на площади Независимости, возле культурного центра AVE SOL, а также в парках Кронвалда и Виестурдарзс.
Отдельная часть программы будет посвящена работам студентов Латвийской академии художеств и Латвийского колледжа культуры Латвийской академии культуры.
Когда пройдет Staro Rīga 2026?
Фестиваль света состоится с 15 по 18 ноября 2026 года. Все четыре дня инсталляции будут работать с 17:00 до 23:00. Мероприятие традиционно приурочено к празднованию годовщины провозглашения Латвийской Республики, которое отмечается 18 ноября.