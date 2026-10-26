Гигантский кораблик, светящиеся грибы, летающий экран и не только: чем удивит Staro Rīga 2026

Фестиваль будет проходить четыре вечера подряд, с 17:00 до 23:00. В этом году его тема - unum momentum, или "Тот самый миг". Организаторы предлагают взглянуть на свет как на символ мгновений, которые меняют нашу жизнь, помогают принимать решения, открывать неизведанное и по-новому воспринимать окружающий мир.