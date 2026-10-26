Такого Ботанического сада вы еще не видели! В Риге готовят масштабное световое шоу
Уже 6 ноября Ботанический сад Латвийского университета в Риге превратится в настоящий мир света и сказки. Посетителей ждут более 200 световых инсталляций, тысячи огней и почти двухкилометровый прогулочный маршрут. Выставка позволит увидеть знакомый сад совершенно по-новому.
Во время фестиваля гости смогут прогуляться по освещенным аллеям, полюбоваться масштабными световыми скульптурами и инсталляциями, встретить сказочных персонажей и окунуться в атмосферу волшебного сада. Более 200 световых композиций, среди которых фигуры животных и птиц, сказочные герои и сияющие цветочные сады, создадут необычную атмосферу для вечерних прогулок.
Протяженность маршрута составит почти два километра. На протяжении всей прогулки посетителей будут ждать тематические зоны, художественные световые композиции и специальные фотозоны.
Организаторы отмечают, что фестиваль подойдет для семейного отдыха с детьми, романтических свиданий и прогулок с друзьями. Гостям предлагают отвлечься от повседневной суеты, провести время на свежем воздухе и насладиться атмосферой зимнего волшебства в одном из самых зеленых уголков Риги.
Выставка "Магия в Ботаническом саду" объединит световое искусство и природную среду. С наступлением темноты привычные аллеи и деревья преобразятся, а световые композиции позволят взглянуть на территорию сада с совершенно неожиданной стороны.
Когда можно посетить фестиваль?
- С 6 по 8 ноября 2026 года - вход с 17:30 до 21:15.
- С 12 ноября 2026 года по 17 января 2027 года - вход с 17:00 до 21:15.
- С 21 по 31 января 2027 года - вход с 17:30 до 21:15.
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Во все указанные дни выставка будет работать до 22:00.
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