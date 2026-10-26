Такого Ботанического сада вы еще не видели! В Риге готовят масштабное световое шоу

Во время фестиваля гости смогут прогуляться по освещенным аллеям, полюбоваться масштабными световыми скульптурами и инсталляциями, встретить сказочных персонажей и окунуться в атмосферу волшебного сада. Более 200 световых композиций, среди которых фигуры животных и птиц, сказочные герои и сияющие цветочные сады, создадут необычную атмосферу для вечерних прогулок.