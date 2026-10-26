Wonderful Life снова прозвучит в Латвии: Hurts объявили большой концерт под открытым небом
11 июня 2027 года на эстраде Сигулдского замка с единственным концертом в странах Балтии выступит британская альтернативная поп-группа Hurts. Выступление в Латвии откроет летнюю серию концертов коллектива в Европе, в рамках которой запланировано всего пять шоу.
Летом 2027 года Hurts выступит в Латвии, Польше, Германии и Финляндии. Музыка группы известна эмоциональной насыщенностью, холодным звучанием синтезаторов и кинематографическим размахом. В ее композициях масштабные мелодии сочетаются с личными и откровенными историями.
Первой остановкой тура станет эстрада Сигулдского замка, где исторические стены создадут особую атмосферу для драматичной и эмоциональной музыки коллектива. После концерта в Латвии Hurts отправится в польский Сопот, где выступит на площадке Opera Leśna, затем в Гамбург (Stadtpark) и Берлин (Citadel Music Festival). Завершится серия концертов 30 июля в Хельсинки.
От Wonderful Life до мирового признания
Группа, основанная Тео Хатчкрафтом и Адамом Андерсоном, получила международную известность после выхода дебютного альбома Happiness в 2010 году. Пластинка вошла в десятку лучших альбомных чартов во многих странах Европы и получила в общей сложности 13 платиновых и четыре золотые сертификации в разных странах мира.
Композиции Wonderful Life, Stay и Better Than Love стали визитными карточками Hurts, продемонстрировав способность группы сочетать масштабные мелодии, атмосферное звучание и проникновенные тексты.
После Happiness коллектив выпустил еще четыре студийных альбома - Exile, Surrender, Desire и Faith. Последний на сегодняшний день вышел в 2020 году.
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За годы своей карьеры Hurts получили две награды NME и премию ECHO, а также были номинированы на MTV Europe Music Awards.
В последние годы солист группы Тео Хатчкрафт также работал в качестве автора песен, сотрудничая с Calvin Harris, Måneskin, Muse, Jazzy, Cian Ducrot и Louis Tomlinson.
Когда начнется продажа билетов?
Концерт Hurts состоится 11 июня 2027 года на эстраде Сигулдского замка и станет единственным выступлением группы в странах Балтии в рамках летней серии концертов.
Продажа билетов пройдет в несколько этапов:
- 28 октября в 12:00 - предварительная продажа для поклонников группы.
- 29 октября в 12:00 - продажа для подписчиков новостей L Tips Agency.
- 30 октября в 12:00 - начало публичной продажи билетов в сети Biļešu Serviss и на сайте www.bilesuserviss.lv.