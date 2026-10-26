Wonderful Life снова прозвучит в Латвии: Hurts объявили большой концерт под открытым небом

Первой остановкой тура станет эстрада Сигулдского замка, где исторические стены создадут особую атмосферу для драматичной и эмоциональной музыки коллектива. После концерта в Латвии Hurts отправится в польский Сопот, где выступит на площадке Opera Leśna, затем в Гамбург (Stadtpark) и Берлин (Citadel Music Festival). Завершится серия концертов 30 июля в Хельсинки.