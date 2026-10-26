Чулпан Хаматова и Гидон Кремер раскроют личные истории на сцене театра Чехова
5 февраля 2027 года в театре Чехова выступят Чулпан Хаматова, Гидон Кремер и оркестр Kremerata Baltica. Они представят программу "Осколки жизни в письмах", объединившую воспоминания скрипача и музыку великих композиторов.
Предстоящий концерт станет частью особенного сезона для Kremerata Baltica. В 2027 году камерный оркестр отмечает свое 30-летие, а его основатель и художественный руководитель Гидон Кремер - 80-летний юбилей.
Новая программа "Осколки жизни в письмах" предлагает зрителям познакомиться с историей знаменитого скрипача через его личную переписку. В основу постановки легли письма, которые Кремер в разные годы писал родным, друзьям и коллегам. Эти тексты охватывают разные периоды жизни музыканта - от юности до наших дней. В них отражаются не только важные события его карьеры, но и личные переживания, сомнения, размышления и открытия.
Особенность программы заключается в том, что каждое письмо сопровождается музыкальным произведением, которое перекликается с его содержанием. Таким образом, музыка становится своеобразным продолжением рассказа, помогая передать настроение и эмоции автора.
В исполнении Гидона Кремера и музыкантов Kremerata Baltica прозвучат произведения четырех столетий - от Иоганна Себастьяна Баха до Астора Пьяццоллы и современных композиторов. Музыкальные композиции и письма создадут своеобразный автопортрет скрипача, позволяя увидеть его не только как выдающегося исполнителя, но и как человека со своими сомнениями, поисками и жизненными открытиями.
Особую роль в программе сыграет Чулпан Хаматова, которая вместе с музыкантами представит эту необычную историю на сцене театра.