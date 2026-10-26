Чулпан Хаматова и Гидон Кремер раскроют личные истории на сцене театра Чехова

Новая программа "Осколки жизни в письмах" предлагает зрителям познакомиться с историей знаменитого скрипача через его личную переписку. В основу постановки легли письма, которые Кремер в разные годы писал родным, друзьям и коллегам. Эти тексты охватывают разные периоды жизни музыканта - от юности до наших дней. В них отражаются не только важные события его карьеры, но и личные переживания, сомнения, размышления и открытия.