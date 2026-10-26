Рэп и шансон встретятся с симфонией: Гио Пика готовит большой концерт в Риге
21 ноября в Xiaomi Arena в Риге выступит Гио Пика. На этот раз артист представит необычную программу с симфоническим оркестром, в которой прозвучат его известные хиты и новые композиции.
Георгий Джиоев, более известный под сценическим именем Гио Пика, родился в Тбилиси в семье музыкантов. По национальности он осетин. В своем творчестве исполнитель объединяет речитатив, хип-хоп и элементы шансона, а в текстах часто обращается к непростым человеческим судьбам и историям, связанным с криминальной средой.
Одной из самых известных песен артиста стала композиция "Фонтанчик с дельфином", выпущенная в 2014 году. Она посвящена жизни в колонии для осужденных к пожизненному заключению. Позже на YouTube появился клип, снятый на фоне тюрьмы. Среди других популярных песен исполнителя - "Буйно голова", "Где прошла ты" и "Листопадом".
За годы музыкальной карьеры Гио Пика выпустил несколько студийных альбомов и видеоклипов, а его песни нашли слушателей далеко за пределами родной Грузии.
Недавно артист удивил поклонников неожиданным сотрудничеством. 3 октября состоялась премьера клипа на песню "Соль Земли", записанную вместе с Валерием Меладзе. Съемки проходили в Грузии, на родине исполнителей, а режиссером клипа выступил Резо Гигинеишвили.
Особое место в концертной истории Гио Пики занимает Рига. Именно с латвийской столицы артист начал свой европейский концертный путь. Перед одним из предыдущих выступлений он даже выпустил песню Sveiki Rīga, посвященную местной публике.
Теперь Рига вновь станет отправной точкой нового концертного шоу. Однако на этот раз привычное звучание песен изменится: Гио Пика исполнит их в сопровождении симфонического оркестра.
Читайте продолжение после рекламы
Организаторы обещают новые аранжировки известных композиций, свежий музыкальный материал и особое внимание к световому и визуальному оформлению сцены. Сочетание характерного голоса исполнителя и симфонического звучания должно придать знакомым песням совершенно другое настроение.