Рэп и шансон встретятся с симфонией: Гио Пика готовит большой концерт в Риге

Одной из самых известных песен артиста стала композиция "Фонтанчик с дельфином", выпущенная в 2014 году. Она посвящена жизни в колонии для осужденных к пожизненному заключению. Позже на YouTube появился клип, снятый на фоне тюрьмы. Среди других популярных песен исполнителя - "Буйно голова", "Где прошла ты" и "Листопадом".