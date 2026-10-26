Латвийский флаг над морями мира: в Вентспилсе покажут истории отважных капитанов
С 3 по 29 ноября в Приморском музее под открытым небом в Вентспилсе пройдет выставка "Корабли и капитаны под красно-бело-красным флагом". Посетители узнают истории латвийских моряков, сохранивших верность своей стране и ее флагу.
Передвижную выставку подготовил Музей истории Риги и мореходства. Экспозиция рассказывает о роли латвийского флота в важнейших исторических событиях, а также о кораблях и капитанах, которые в разные годы защищали интересы Латвии.
История латвийского мореходства тесно связана с судьбой страны. После провозглашения независимости Латвии 18 ноября 1918 года красно-бело-красный флаг появился как на торговых, так и на военных судах.
Во время Войны за независимость и Второй мировой войны латвийские корабли и их капитаны играли важную роль в защите интересов государства. А в годы советской оккупации моряки продолжали сохранять память о независимой Латвии даже вдали от родины.
На выставке можно будет познакомиться с судьбами известных латвийских капитанов и кораблей, которыми они командовали. Их истории отражают разные периоды жизни страны - от становления независимого государства до ее утраты, жизни в изгнании и возвращения национального флага после восстановления независимости.
Экспозиция напоминает, что история мореходства - это не только дальние путешествия и морские приключения, но и человеческая смелость, ответственность и преданность своей стране. Даже в тяжелые исторические времена моряки старались сохранить ее символы и национальную идентичность.
Для выставки использованы материалы из коллекций Музея истории Риги и мореходства, Латвийского военного музея и Латвийского государственного архива кинофотофонодокументов.
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Даты проведения выбраны не случайно. Ноябрь в Латвии традиционно посвящен государственным праздникам, а 18 ноября страна отмечает годовщину провозглашения независимости. Выставка станет возможностью вспомнить людей, благодаря которым латвийский флаг продолжал развеваться в разных уголках мира.