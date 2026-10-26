Thirty Seconds to Mars снова собирается в Ригу! Джаред Лето планирует вернуться в 2000-е

Интересно, что именно во время этого рекордного тура, в 2011 году, Thirty Seconds to Mars впервые выступили в Риге. Теперь, спустя более 15 лет, группа вновь привезет в латвийскую столицу песни, с которых для многих поклонников началось знакомство с ее творчеством.