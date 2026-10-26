Thirty Seconds to Mars снова собирается в Ригу! Джаред Лето планирует вернуться в 2000-е
21 мая 2027 года в Xiaomi Arēna в Риге планирует выступить американская рок-группа Thirty Seconds to Mars во главе с Джаредом Лето. Музыканты вернутся в Латвию в рамках европейского тура A Beautiful Lie vs. This Is War, посвященного двум самым известным альбомам коллектива.
После двух концертов в Латвии, прошедших с аншлагом, Thirty Seconds to Mars вновь готовятся встретиться с рижской публикой. На этот раз музыканты представят программу, посвященную альбомам A Beautiful Lie и This Is War, песни из которых стали настоящей классикой альтернативного рока 2000-х.
Группа была основана в Лос-Анджелесе в 1998 году. Ее главные участники - братья Джаред и Шеннон Лето, которые начали заниматься музыкой вместе еще в детстве. За годы существования коллектив выработал узнаваемый стиль, объединив альтернативный рок, электронное звучание и эмоциональные мелодии.
Настоящий международный успех пришел к Thirty Seconds to Mars после выхода альбома A Beautiful Lie в 2005 году. Именно на этой пластинке появились такие известные композиции, как The Kill и From Yesterday, которые принесли группе широкую популярность.
В 2009 году музыканты выпустили альбом This Is War, ставший еще одной важной вехой в их карьере. К привычному гитарному звучанию добавились электронные элементы, масштабные аранжировки и мощные хоровые партии, в записи которых участвовали поклонники группы. Именно тогда появились хиты Kings and Queens, This Is War и Closer to the Edge.
За свою карьеру Thirty Seconds to Mars получили множество музыкальных наград, включая премии MTV и Billboard Music Award. Однако одно из самых необычных достижений коллектива связано с гастролями в поддержку This Is War. За два с лишним года музыканты дали 309 концертов, благодаря чему попали в Книгу рекордов Гиннесса.
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Интересно, что именно во время этого рекордного тура, в 2011 году, Thirty Seconds to Mars впервые выступили в Риге. Теперь, спустя более 15 лет, группа вновь привезет в латвийскую столицу песни, с которых для многих поклонников началось знакомство с ее творчеством.
Напомним, что Джаред Лето на концерте в Белграде 11 октября поделился своим желанием выступить в России и Украине. Лето выразил любовь к своим российским фанатам, в то время как раньше делал заявления в поддержку Украины в войне.
Министерство иностранных дел Украины резко отреагировало на заявление американского актера и музыканта Джареда Лето о его желании посетить Россию и Украину после завершения войны, назвав это оскорблением.