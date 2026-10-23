Ночь легенд при свечах: старинные усадьбы Латвии раскроют свои тайны

Для желающих глубже познакомиться с историей Южном Курземе организуют однодневную экскурсию "Истории усадебной архитектуры" под руководством строительного археолога и историка Юриса Звиедранса. Экскурсия начнется в 10:50 у усадьбы Медзе. Маршрут пройдет через Саку, Павилосту и Априки. Участники узнают об архитектуре старинных усадеб, их строительстве и сохранившихся исторических свидетельствах.