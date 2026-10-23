Ночь легенд при свечах: старинные усадьбы Латвии раскроют свои тайны
31 октября в Южном Курземе пройдет Ночь легенд. Посетители смогут побывать в старинных усадьбах, погрузиться в их историю и увидеть исторические здания в свете свечей и фонарей. В программе - экскурсии, выставки и световые представления.
В этом году Ночь легенд в замках и усадьбах Латвии пройдет под знаком света. Исторические здания откроются для посетителей в атмосфере свечей, старинных фонарей, музыки и световых эффектов.
В Южнокурземском крае мероприятия начнутся еще утром и продолжатся до полуночи. Гости смогут не только осмотреть усадьбы, но и отправиться на экскурсию по историческим местам региона.
С 12:00 до 20:00 усадьба Штакелданга откроет двери для посетителей. Исторические помещения будут освещены старинными фонарями и люстрами. Гостям расскажут об истории усадьбы и предложат горячий травяной чай. Посетители смогут неспешно осмотреть здание и познакомиться с его прошлым.
С 19:00 до 00:00 в усадьбе Априки пройдет вечерняя программа, посвященная истории этого места. С помощью света и звука организаторы воссоздадут атмосферу прошлого. Посетителей также ждет выставка, позволяющая больше узнать об истории усадьбы.
Для желающих глубже познакомиться с историей Южном Курземе организуют однодневную экскурсию "Истории усадебной архитектуры" под руководством строительного археолога и историка Юриса Звиедранса. Экскурсия начнется в 10:50 у усадьбы Медзе. Маршрут пройдет через Саку, Павилосту и Априки. Участники узнают об архитектуре старинных усадеб, их строительстве и сохранившихся исторических свидетельствах.