Рождественское шоу: в декабре Xiaomi Arēna захлестнет микс из Вивальди, поп-хитов и юмора

Однако совместные репетиции быстро изменили ситуацию. Уже через две недели после знакомства пара впервые поцеловалась, а спустя пять лет музыканты поженились в нидерландском городе Херлене. Сегодня Гвидо и Венди продолжают вместе выступать и гастролировать. К семейному музыкальному проекту постепенно присоединяются и их дочери Эмма-Софи и Аннабел.