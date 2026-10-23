Рождественское шоу: в декабре Xiaomi Arēna захлестнет микс из Вивальди, поп-хитов и юмора
20 декабря в Xiaomi Arēna выступят дирижер Гвидо Дитерен и певица Венди Коккелкорен, чей голос звучал перед королевой Нидерландов. Зрителей ждет рождественское шоу, объединяющее классику и популярную музыку.
Впервые латвийская публика сможет вживую услышать Венди Коккелкорен - певицу, чей голос привлек внимание европейских монархов и получил признание музыкальных обозревателей. Вместе с супругом Гвидо Дитереном она выступает в составе The Maestro & The European Pop Orchestra - проекта, объединяющего симфоническую музыку и современные популярные композиции.
Одной из особенностей коллектива считается умение соединять разные музыкальные жанры. Американская общественная телекомпания PBS, показывавшая концерт проекта Love & Peace Concert, отмечала гармоничное сочетание поп-музыки и классики в исполнении оркестра.
Особое внимание музыкальные обозреватели уделяют вокалу Венди Коккелкорен. Певица сочетает академическую технику с мягкой и эмоциональной манерой исполнения, избегая излишней оперной тяжеловесности там, где музыка требует большей интимности.
Среди ее известных выступлений - вокальная интерпретация произведения И.С. Баха Air, аранжировку для которой создал Гвидо Дитерен. Обозреватели отмечали способность певицы устанавливать непосредственный эмоциональный контакт со слушателями.
История The Maestro & The European Pop Orchestra началась с музыкального эксперимента. Гвидо Дитерен, представитель четвертого поколения дирижеров в своей семье, еще во время учебы в Маастрихтской консерватории задумался о том, как сделать классическую музыку более свободной и доступной широкой аудитории.
Вместе с другом детства, поп-пианистом Фалко Борсбомом, он решил объединить возможности симфонического оркестра с энергией современной музыкальной группы. Так появилась концепция pop meets classic - встреча популярной музыки и классики. Со временем проект получил международную известность. Коллектив создавал музыку для McDonald's и Всемирного фонда дикой природы (WWF), а также выступал на одной сцене с Андреа Бочелли, Лайонелом Ричи и Дайаной Росс.
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За музыкальным проектом стоит и необычная история знакомства его главных участников. В 2001 году Гвидо Дитерен искал новую солистку для своего оркестра. На первой встрече ни он, ни Венди не предполагали, что профессиональное сотрудничество перерастет в романтические отношения.
Однако совместные репетиции быстро изменили ситуацию. Уже через две недели после знакомства пара впервые поцеловалась, а спустя пять лет музыканты поженились в нидерландском городе Херлене. Сегодня Гвидо и Венди продолжают вместе выступать и гастролировать. К семейному музыкальному проекту постепенно присоединяются и их дочери Эмма-Софи и Аннабел.
20 декабря в Xiaomi Arēna музыканты представят программу "Когда классика шутит!". Зрителей ждут неожиданные переходы от классических произведений к популярным мелодиям. В программе сочетаются музыка Антонио Вивальди, современные поп-ритмы, известные саундтреки и рождественские композиции. Отдельной частью шоу станут юмористические диалоги музыкантов, театрализованные элементы и необычные сценические решения.
По информации организаторов, выступления The Maestro & The European Pop Orchestra в разных странах уже посетили более 2,7 миллиона зрителей.