Не просто рэп-концерт: Скриптонит готовит для Риги масштабное музыкальное шоу

В своих композициях Скриптонит свободно переходит от рэпа к мелодичному вокалу, уделяя особое внимание музыкальным деталям. Глубокие басы, характерная хрипотца голоса, неожиданные изменения ритма, гитарные партии и джазовые интонации создают узнаваемое звучание его песен. Музыка артиста может меняться от минималистичных ритмичных композиций до сложных многослойных аранжировок. При этом важную роль играет не только вокал, но и взаимодействие инструментов, благодаря которому каждая композиция приобретает собственный характер.