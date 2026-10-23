Хэллоуин начинается уже 23 октября: куда отправиться в Латвии за острыми ощущениями

Посетителей ждут живые актеры в пугающих образах, световые и звуковые инсталляции, цифровые проекции и неожиданные встречи с персонажами. На главной сцене запланированы выступления, музыка и сюрпризы. При этом фестиваль подходит и для семей с детьми: по будням с 18:00 до 21:00 предусмотрена более спокойная программа.