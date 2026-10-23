Хэллоуин начинается уже 23 октября: куда отправиться в Латвии за острыми ощущениями
Фото: Ieva Romaško
В Латвии стартуют масштабные фестивали Хэллоуина.
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Хэллоуин начинается уже 23 октября: куда отправиться в Латвии за острыми ощущениями

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

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До Хэллоуина остается еще больше недели, но уже в пятницу, 23 октября, в Латвии стартуют первые масштабные фестивали ужасов. Посетителей ждут ожившие декорации, загадочные лесные тропы, пугающие персонажи и впечатляющие световые шоу. Мы проверили афиши организаторов, чтобы выяснить, куда можно отправиться уже сегодня.

DangerFest 2026: целый город ужасов в Cinevilla

В пятницу на территории киногородка Cinevilla в Тукумском крае открывается девятидневный фестиваль DangerFest 2026. На площади 15 гектаров организаторы создадут мир, в котором цифровые технологии, театральные постановки и хоррор-аттракционы переплетаются с настоящими декорациями киносъемок.

Хэллоуин в киногородке Cinevilla 2025.

Хэллоуин в киногородке Cinevilla 2025

В 2025 году Хэллоуин грандиозно отметили в киногородке Cinevilla 2025.

Посетителей ждут живые актеры в пугающих образах, световые и звуковые инсталляции, цифровые проекции и неожиданные встречи с персонажами. На главной сцене запланированы выступления, музыка и сюрпризы. При этом фестиваль подходит и для семей с детьми: по будням с 18:00 до 21:00 предусмотрена более спокойная программа.

Практическая информация

  • Когда: 23 октября, с 18:00 до 23:00. Последнее шоу в 22:00.
  • Где: Cinevilla, Тукумский край.
  • Билеты: cinevilladangerfest.lv.

Фестиваль продлится до 31 октября, когда запланирована отдельная праздничная программа.

Spoku nakts takas: два километра страшных приключений в Саласпилсе

Национальный ботанический сад в Саласпилсе на три вечера превратится в пространство света, темноты и необычных приключений. Здесь пройдет пятый фестиваль Spoku nakts takas, центральная тема которого в этом году - встреча со своими страхами.

Посетителям предложат несколько маршрутов разной сложности: спокойную сказочную тропу в тематике Алисы в Стране чудес для малышей, познавательную тропу Neredzamā pasaule mūsos и две черные тропы с пугающими сюрпризами для посетителей от 7 и от 14 лет.

В программе также световые шоу в 19:00, 20:00, 21:00 и 21:50, костюмированное дефиле посетителей, творческие занятия и ярмарка угощений. Именно в пятницу, 23 октября, в 20:10 выступит певица Būū.

Практическая информация

  • Когда: 23 октября, с 17:00 до 22:00. Вход прекращается в 21:30.
  • Где: Национальный ботанический сад, улица Миера, 1, Саласпилс.
  • Билетов: Ticketshop.

Одна входная карта действительна в любой из трех дней фестиваля, но воспользоваться ею можно только один раз.

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Новости регионовМиераCinevillaНациональный ботанический садСаласпилсТукумский край

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