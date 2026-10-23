Хэллоуин начинается уже 23 октября: куда отправиться в Латвии за острыми ощущениями
До Хэллоуина остается еще больше недели, но уже в пятницу, 23 октября, в Латвии стартуют первые масштабные фестивали ужасов. Посетителей ждут ожившие декорации, загадочные лесные тропы, пугающие персонажи и впечатляющие световые шоу. Мы проверили афиши организаторов, чтобы выяснить, куда можно отправиться уже сегодня.
DangerFest 2026: целый город ужасов в Cinevilla
В пятницу на территории киногородка Cinevilla в Тукумском крае открывается девятидневный фестиваль DangerFest 2026. На площади 15 гектаров организаторы создадут мир, в котором цифровые технологии, театральные постановки и хоррор-аттракционы переплетаются с настоящими декорациями киносъемок.
Хэллоуин в киногородке Cinevilla 2025
В 2025 году Хэллоуин грандиозно отметили в киногородке Cinevilla 2025.
Посетителей ждут живые актеры в пугающих образах, световые и звуковые инсталляции, цифровые проекции и неожиданные встречи с персонажами. На главной сцене запланированы выступления, музыка и сюрпризы. При этом фестиваль подходит и для семей с детьми: по будням с 18:00 до 21:00 предусмотрена более спокойная программа.
Практическая информация
- Когда: 23 октября, с 18:00 до 23:00. Последнее шоу в 22:00.
- Где: Cinevilla, Тукумский край.
- Билеты: cinevilladangerfest.lv.
Фестиваль продлится до 31 октября, когда запланирована отдельная праздничная программа.
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Spoku nakts takas: два километра страшных приключений в Саласпилсе
Национальный ботанический сад в Саласпилсе на три вечера превратится в пространство света, темноты и необычных приключений. Здесь пройдет пятый фестиваль Spoku nakts takas, центральная тема которого в этом году - встреча со своими страхами.
Посетителям предложат несколько маршрутов разной сложности: спокойную сказочную тропу в тематике Алисы в Стране чудес для малышей, познавательную тропу Neredzamā pasaule mūsos и две черные тропы с пугающими сюрпризами для посетителей от 7 и от 14 лет.
В программе также световые шоу в 19:00, 20:00, 21:00 и 21:50, костюмированное дефиле посетителей, творческие занятия и ярмарка угощений. Именно в пятницу, 23 октября, в 20:10 выступит певица Būū.
Практическая информация
- Когда: 23 октября, с 17:00 до 22:00. Вход прекращается в 21:30.
- Где: Национальный ботанический сад, улица Миера, 1, Саласпилс.
- Билетов: Ticketshop.
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Одна входная карта действительна в любой из трех дней фестиваля, но воспользоваться ею можно только один раз.