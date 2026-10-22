Новые вершины Интарса Бусулиса: певец выпустил альбом и готовится собрать Xiaomi Arēna в Риге
Латвийский певец Интарс Бусулис вместе с Abonementa orķestris выпустил новый альбом Deg mans ugunskurs и объявил концертный тур по Латвии. Его кульминацией станет масштабное выступление 8 мая 2027 года в Xiaomi Arēna в Риге.
21 октября, после трехлетнего перерыва, Интарс Бусулис представил свой шестой студийный альбом, в который вошли десять композиций. Одновременно состоялся релиз нового сингла Uguns.
Над музыкой для альбома Бусулис работал вместе с композитором Карлисом Лацисом. Тексты песен написали латвийские поэты Мартс Пуятс, Карлис Вердиньш, Кате Элпо и Кристапс Упениекс. В альбом также вошла композиция Винеты Лаце на стихи Зинаиды Лазды.
Продюсером пластинки стал Рейнис Сеянс. По словам Бусулиса, при записи музыканты решили сделать ставку на живое звучание.
"Я доволен проделанной работой и действительно рад, что важнейшую роль в создании альбома сыграл живой звук. Вместе с Рейнисом мы решили вернуться во времена, когда главным было взаимодействие музыкантов, вокальные партии и инструментальные аранжировки, а не возможности компьютеров", - рассказал певец.
В записи участвовали музыканты Abonementa orķestris, струнный квартет Sinfonietta Rīga, духовые музыканты биг-бенда Латвийского радио и госпел-хор GG Choir. Сведением занимался звукорежиссер Гатис Закьис, а мастеринг композиций выполнили во Франции.
Особое место в альбоме занимает композиция Uguns. По словам музыканта, песня рассказывает о тяжелых периодах жизни, когда человек чувствует себя подавленным, но даже в такие моменты важно не позволять внутреннему огню погаснуть.
Новый альбом также выпущен на виниле. Для оформления пластинки использовали фотографии Филипса Шмитса.
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В 2027 году Интарс Бусулис и Abonementa orķestris отправятся в концертный тур Deg mans ugunskurs. Выступления запланированы в Цесисе, Резекне и Лиепае.
Завершится тур 8 мая 2027 года большим концертом в Xiaomi Arēna в Риге. На выступлениях прозвучат новые песни, а также лирические композиции.
Презентация нового альбома состоялась вечером 21 октября в рижской дизайн-галерее TRENTINI. Среди приглашенных были представители СМИ, музыкальные журналисты, близкие музыкантов и специальные гости. Участники мероприятия первыми услышали все десять композиций нового альбома. Вместе с Бусулисом выступили музыканты Abonementa orķestris, струнный квартет Sinfonietta Rīga, представители биг-бенда Латвийского радио и госпел-хор GG Choir.