Новые вершины Интарса Бусулиса: певец выпустил альбом и готовится собрать Xiaomi Arēna в Риге

"Я доволен проделанной работой и действительно рад, что важнейшую роль в создании альбома сыграл живой звук. Вместе с Рейнисом мы решили вернуться во времена, когда главным было взаимодействие музыкантов, вокальные партии и инструментальные аранжировки, а не возможности компьютеров", - рассказал певец.