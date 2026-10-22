Ночь, когда замки оживают: в Латвии пройдет мистическое мероприятие с бесплатным входом
31 октября в 18:00 Цесвайнский замок приглашает на Ночь легенд. Посетителей ждут охота на призраков, загадки в подземельях, необычные выставки и музыкальные выступления. Вход на мероприятие бесплатный.
В последний день октября по всей Латвии пройдет традиционная "Ночь легенд", организованная Латвийской ассоциацией замков и усадеб. К мероприятию присоединится и Цесвайнский замок, который подготовил программу под названием "Тепло и свет".
Двери замка откроются в 18:00. Гостей встретит праздничная подсветка, а в течение вечера можно будет посмотреть видеоистории, созданные студентами третьего курса Огрского техникума.
Одним из самых необычных развлечений станет игра "Разгадай световой код в подвале замка!". Участникам предстоит отыскать подсказки и разгадать секретный код. За выполнение заданий можно будет получить небольшие призы. Для юных посетителей с 18:00 организуют творческие мастер-классы и охоту на призраков. Детям предложат пройти по помещениям замка, найти таинственные подсказки и раскрыть загадку вечера.
В Бальном зале замка выступит ансамбль ударных инструментов Ekho. Концерты пройдут в два этапа - с 19:00 до 19:30 и с 20:45 до 21:15. В программе прозвучат произведения Раймонда Паулса, Арво Пярта, Филипа Гласса и других композиторов в необычных аранжировках. Музыку дополнит визуальное шоу.
В холле замка зрители смогут увидеть современный танцевальный перформанс "Живой туман" в исполнении группы Gan Drīz. Выступления запланированы с 20:00 до 20:20 и с 21:30 до 21:45. Танцовщицы расскажут историю о загадочном тумане и попытке выбраться из него.
Во время Ночи легенд в замке будут работать две выставки. Экспозицию художника Агриса Сара "Встреча" представят в необычном освещении. А специально к мероприятию подготовят выставку коллекции Мирдзы Претице, насчитывающей около 3000 уникальных спичечных коробков.
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В столовой замка откроется зона ресторана Vulf's. По сложившейся традиции гостям предложат устрицы, а также знаменитый суп из клешней цесвайнского черного рака по специальной цене. Будет работать и световой бар с горячим напитком PILS Siltums и коктейлями.
В этом году организаторы предлагают посетителям самим стать частью световой композиции. Каждый желающий может принести из дома лампу или фонарик, чтобы вместе осветить Музыкальный салон замка. После мероприятия свои светильники можно будет забрать обратно.
Праздничные мероприятия пройдут и за пределами замка. В здании Smēdes nams гостей познакомят с историями людей и местными легендами. Там же можно будет попробовать блины, суп, приготовленный на костре, и специальный "ведьмин напиток".