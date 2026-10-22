Номинантов на премию, которую получали Адель и Дуа Липа, впервые объявят в Риге
4 ноября в Риге впервые объявят 15 номинантов европейской музыкальной премии Music Moves Europe Awards 2027, которую ранее получали Дуа Липа, Адель и другие мировые звезды.
Церемония объявления номинантов пройдет в квартале улицы Таллинас, где состоится международная конференция Riga Music Week.
Премия Music Moves Europe Awards уже более 20 лет помогает молодым европейским исполнителям заявить о себе за пределами родных стран. В разные годы ее получали музыканты, впоследствии добившиеся мировой известности, в том числе Stromae и Hozier.
В этом году номинантов впервые объявят именно в Латвии.
"В этот раз внимание европейской музыкальной индустрии будет приковано к Риге. Мы годами работали над тем, чтобы открыть латвийским музыкантам возможности за пределами страны, и теперь одна из важнейших европейских премий для молодых артистов объявит своих следующих номинантов именно у нас", - отметила основательница и исполнительный директор Riga Music Week, руководитель организации Latvijas Mūzikas eksports Агнесе Цимушка-Рекке.
По ее словам, это важный шаг для международного развития латвийской музыкальной индустрии.
Интересно, что среди лауреатов премии есть и представители Латвии. В 2016 году группа Carnival Youth получила награду, которая тогда называлась European Border Breakers Awards (EBBA), за международный успех дебютного альбома No Clouds Allowed. Кроме того, музыканты завоевали приз зрительских симпатий.
Участник группы Робертс Ванагс вспоминает, что тогда музыканты только недавно окончили школу и даже не представляли, какие возможности перед ними откроются.
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"Мы были молодыми и наивными, недавно окончили среднюю школу и, конечно, были невероятно благодарны за такое признание и возможность заявить о Латвии в европейском контексте", - рассказал музыкант.
По его словам, награда, возможно, помогла группе выйти на более широкую аудиторию.
"Латвия по-прежнему борется за свою узнаваемость на большой европейской культурной сцене, поэтому приятно видеть, что спустя десять лет номинантов объявят в Риге!" - добавил Ванагс.
Объявление номинантов проведет журналистка и радиоведущая берлинской станции 100.6 FluxFM Диона Батили. В программе также запланировано интервью с латвийской певицей и музыкальным продюсером Might Delete Later, которая сама была номинирована на Music Moves Europe Awards в 2026 году.
Мероприятие станет частью международной конференции и городского музыкального фестиваля Riga Music Week, который пройдет в столице Латвии с 4 по 6 ноября уже во второй раз.
Конференция 4 и 5 ноября соберет профессионалов музыкальной индустрии из разных стран Европы.
А в рамках городского фестиваля на шести сценах выступят около 50 групп и исполнителей из Латвии и других стран. Гостей ждут самые разные музыкальные направления - от инди и электронной музыки до хип-хопа, джаза и экспериментальных жанров.