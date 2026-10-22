Номинантов на премию, которую получали Адель и Дуа Липа, впервые объявят в Риге

"В этот раз внимание европейской музыкальной индустрии будет приковано к Риге. Мы годами работали над тем, чтобы открыть латвийским музыкантам возможности за пределами страны, и теперь одна из важнейших европейских премий для молодых артистов объявит своих следующих номинантов именно у нас", - отметила основательница и исполнительный директор Riga Music Week, руководитель организации Latvijas Mūzikas eksports Агнесе Цимушка-Рекке.