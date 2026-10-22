Музыка вместо звуков войны - в Латвию приедут 25 юных талантов из Украины

Концерт станет завершающим событием пятого музыкального лагеря мастер-классов, который фонд Осокина организует с 6 по 18 ноября. В этот раз в Латвию приедут 25 талантливых детей и подростков из Черниговской области в возрасте от 11 до 17 лет. Для них подготовлена программа музыкальных занятий и творческого общения. Подобные лагеря проводятся с 2024 года. За это время в них приняли участие уже почти 100 молодых украинских музыкантов.