Музыка вместо звуков войны - в Латвию приедут 25 юных талантов из Украины
Фото: пресс-фото
12 ноября в Саласпилсе состоится благотворительный концерт Mūzikā ar Ukrainu.
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Музыка вместо звуков войны - в Латвию приедут 25 юных талантов из Украины

Отдел культуры

Otkrito.lv

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12 ноября в новом концертном зале Саласпилса состоится благотворительный концерт Mūzikā ar Ukrainu. Латвийские звезды выступят вместе с юными музыкантами из Украины, а вырученные средства направят на горячее питание для украинских военных.

Концерт начнется в 19:00. В нем примут участие популярные латвийские исполнители Айя Андреева, Янис Айшпурс, Ралфс Эйландс и пианист Андрей Осокин.

Фото: пресс-фото
Пианист Андрей Осокин поддерживает юных музыкантов из Украины.
Пианист Андрей Осокин поддерживает юных музыкантов из Украины.

Вместе с ними на сцену выйдут воспитанники музыкальных школ Саласпилса и Черниговской области Украины. Организаторы надеются, что совместное выступление станет символом солидарности и поддержки украинских детей, чья жизнь изменилась из-за войны.

Все доходы от продажи билетов на концерт будут полностью перечислены на благотворительную акцию фонда Осокина "Теплое питание для украинских солдат на фронте". Инициатива реализуется совместно с благотворительной платформой Ziedot.lv.

Концерт станет завершающим событием пятого музыкального лагеря мастер-классов, который фонд Осокина организует с 6 по 18 ноября. В этот раз в Латвию приедут 25 талантливых детей и подростков из Черниговской области в возрасте от 11 до 17 лет. Для них подготовлена программа музыкальных занятий и творческого общения. Подобные лагеря проводятся с 2024 года. За это время в них приняли участие уже почти 100 молодых украинских музыкантов.

Фото: пресс-фото
С 2024 года фонд Осокина организует музыкальные лагеря для детей из Украины.
С 2024 года фонд Осокина организует музыкальные лагеря для детей из Украины.

По словам организаторов, главная задача проекта - не только помочь детям развивать музыкальные способности, но и подарить им чувство безопасности, возможность отвлечься от военной повседневности и получить вдохновение для дальнейшего творчества.

Темы

Ziedot.lvАйя АндрееваАндрей Осокин18 НоябряКультурная жизньСаласпилсYouTube

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