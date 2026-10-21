В Латвии создадут самый большой в мире рождественский венок: помочь могут все желающие

В дальнейшем здесь намерены развивать постоянную экспозицию Лесного музея, которая будет знакомить посетителей не только с историей лесного хозяйства, но и с лесными экосистемами, экологическим образованием и отношениями человека с природой. "Лес в Латвии - это не только природный ресурс. Это пространство для рассказа о нашей истории, традициях, образе жизни, искусстве, охоте, гастрономии и отношениях с окружающей средой. Новая экспозиция Лесного музея охватит все эти темы", - рассказал руководитель Яунмокского замка, искусствовед и реставратор Улдис Макулис.