В Латвии создадут самый большой в мире рождественский венок: помочь могут все желающие
В парке Яунмокского замка под Тукумсом планируют создать самый большой в мире венок Адвента, окружность которого составит 540 метров. Принять участие в необычном проекте приглашают всех желающих - от семей с детьми до школьных и рабочих коллективов. Первые совместные работы начнутся уже 23 октября.
Инициатором проекта выступает Яунмокский замок, находящийся в ведении предприятия Latvijas valsts meži (LVM). Диаметр будущего венка составит около 172 метров, а его окружность - 540 метров. Для реализации столь масштабной идеи потребуется немало времени и помощь добровольцев.
Участникам предстоит украшать заранее подготовленный каркас еловыми ветками. Работы будут проходить в командах, поэтому присоединиться смогут даже те, кто никогда раньше не занимался подобным оформлением.
Для создания венка используют еловые ветки, оставшиеся в лесу после лесозаготовительных работ. Таким образом, природные материалы получат вторую жизнь в праздничном украшении.
Когда можно присоединиться?
Совместные работы пройдут в музейном парке Яунмокского замка в Тумской волости Тукумского края:
- 23 октября - с 10:00 до 20:00.
- 24 и 25 октября - с 10:00 до 18:00.
- 7 и 8 ноября - с 10:00 до 18:00.
В начале каждого часа организаторы будут проводить короткий инструктаж, поэтому присоединиться к работе можно в любое удобное время, к началу полного часа.
Читайте продолжение после рекламы
С собой необходимо взять рабочие перчатки, подходящую для сырой погоды обувь и одежду, которую не жалко испачкать, поскольку предстоит работать с еловыми ветками и смолой.
Предварительная регистрация необязательна. Однако семьи и организованные группы могут заранее сообщить о своем участии по телефону 26187442 или электронной почте info@jaunmokupils.lv.
Для всех участников работ посещение музея Яунмокского замка будет бесплатным.
В замке готовят еще одно новшество
Гигантский венок станет частью подготовки к новой выставке, посвященной ели. Ее планируют открыть в конце ноября, причем экспозиция разместится по всему Яунмокскому замку.
В дальнейшем здесь намерены развивать постоянную экспозицию Лесного музея, которая будет знакомить посетителей не только с историей лесного хозяйства, но и с лесными экосистемами, экологическим образованием и отношениями человека с природой. "Лес в Латвии - это не только природный ресурс. Это пространство для рассказа о нашей истории, традициях, образе жизни, искусстве, охоте, гастрономии и отношениях с окружающей средой. Новая экспозиция Лесного музея охватит все эти темы", - рассказал руководитель Яунмокского замка, искусствовед и реставратор Улдис Макулис.