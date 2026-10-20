Хэллоуин в киногородке Cinevilla 2025
В 2025 году Хэллоуин грандиозно отметили в киногородке Cinevilla 2025.
Шоу дронов, мумии и ожившие скелеты - в Латвии готовят настоящий кошмар на Хэллоуин
С 23 по 31 октября с 18:00 до 23:00 в киногородке Cinevilla пройдет фестиваль Danger Fest 2026. Посетителей ждут 27 интерактивных локаций, пугающие персонажи, лазерные представления и световые шоу. А в ночь Хэллоуина небо озарят 100 дронов.
На девять дней Cinevilla превратится в загадочный мир, где современные технологии соединятся с атмосферой фильмов ужасов. Гости смогут не просто наблюдать за происходящим, но и сами стать участниками необычных приключений.
Организаторы подготовили 27 тематических локаций с визуальными эффектами, иллюзиями и живыми актерами. Посетители смогут побывать в "Доме тропических иллюзий", исследовать потерпевший крушение космический корабль, заглянуть в "Космическую лабораторию" и отправиться на миссию с Марио.
Любителей мистики ждут римские мумии, ожившие персонажи аниме и ледяные приключения. Тем, кто предпочитает острые ощущения, предложат пройти через "Туннель вампира", "Лес ужасов" и "Кладбище", встретиться с заброшенным клоуном и пережить "Лазерную атаку".
Фестиваль рассчитан на посетителей разных возрастов. Каждый день с 18:00 до 21:00 будет действовать специальная программа для семей с детьми. После 21:00 атмосфера станет более мрачной и пугающей.
Для маленьких гостей подготовят детскую зону и передвижной цирк с живыми клоунами, кроликами, овцами и другими домашними животными. Также можно будет увидеть уток, петухов, кур, лошадь и пони.
На территории фестиваля будут проходить огненные шоу, выступления танцоров в светящихся LED-костюмах, лазерные представления и цирковые номера. Одним из необычных выступлений станет "Танец мертвых" - театрализованное шоу со скелетами, неоновой подсветкой, ультрафиолетовыми эффектами и взаимодействием со зрителями.
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31 октября фестиваль продлится дольше обычного - с 18:00 до 01:00 ночи 1 ноября.
В заключительный вечер гостей ждут лазерные представления, световой цирк и танцевальные выступления. На главной сцене выступят RONIN LASERS совместно с Dance Studio SPACE.
Главным событием станет шоу 100 дронов, которые создадут в ночном небе световые фигуры и целую визуальную историю.
На территории Cinevilla будут работать кафе, зона питания Food Court и тематический "Вампирский бар". Для автомобилистов предусмотрены три парковки, а для удобства посетителей откроют шесть билетных касс.
Когда: 23-31 октября, ежедневно с 18:00 до 23:00. 31 октября - до 01:00.
Где: киногородок Cinevilla, Тукумский край.
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