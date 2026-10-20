В Риге пройдет влиятельное женское мероприятие, которое соберет участниц из более чем 40 стран

Soroptimist International of Europe объединяет женские клубы в Европе и других частях мира. Организация выступает за права женщин и девочек, доступность качественного образования, а также возможности профессионального развития женщин. Ее участницы работают на местном, национальном и международном уровнях, реализуя проекты и инициативы, направленные на улучшение качества жизни женщин и девочек.