В Риге пройдет влиятельное женское мероприятие, которое соберет участниц из более чем 40 стран
Уже в ближайшие выходные, 24-25 октября, в Риге впервые соберутся более 150 активных женщин из более чем 40 стран, чтобы принять участие в ежегодном собрании международной женской организации Soroptimist International of Europe (SIE) – Governors’ Meeting.
Представительницы руководства организации из разных стран подведут итоги работы, обсудят стратегические вопросы развития и примут решения о дальнейшей деятельности.
На открытии собрания выступит министр иностранных дел Латвии Байба Браже, которая подчеркнет роль женщин в современном обществе и значение международного сотрудничества.
Soroptimist International of Europe объединяет женские клубы в Европе и других частях мира. Организация выступает за права женщин и девочек, доступность качественного образования, а также возможности профессионального развития женщин. Ее участницы работают на местном, национальном и международном уровнях, реализуя проекты и инициативы, направленные на улучшение качества жизни женщин и девочек.
Международный Рижский клуб сороптимисток (клуб SI Riga) действует с 1999 года, объединяя женщин, которые хотят делиться опытом, вносить вклад в поддержку женщин и девочек, а также содействовать образованию детей. Клуб реализует проекты в области благополучия и профессионального развития женщин, а также проводит образовательные мероприятия для школьников разного возраста в городах и регионах Латвии.
Soroptimist International of Europe (SIE) – одна из пяти федераций глобальной организации. В ее сети действуют 1146 клубов в 43 странах. Организация обладает общим консультативным статусом при Экономическом и Социальном Совете ООН (ЭКОСОС), а также статусом участника в Совете Европы и Европейском женском лобби.
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Soroptimist International – глобальная женская организация, основанная в 1921 году и объединяющая более 66 000 женщин в более чем 120 странах. Организация реализует проекты и инициативы, направленные на улучшение качества жизни женщин и девочек.