Елгавская тюрьма (2026)
Команда Otkrito побывала в Елгавской тюрьме, которая 30 июня 2026 года прекратила работу. После перевода заключенных в другие учреждения территория ...
Жителям Елгавы и гостям города покажут место, в котором никто не хотел бы оказаться
С 30 октября по 8 ноября бывшая Елгавская тюрьма на улице Палидзибас, 3, на десять дней откроет двери для посетителей. Днем желающие смогут познакомиться с тюремной обстановкой и принять участие в познавательной программе, а по вечерам помещения тюрьмы будут превращаться в маршрут ужасов.
Особое внимание - молодежи
Днем будет проходить познавательная программа "Взгляд на Елгавскую тюрьму", в рамках которой посетители смогут осмотреть камеры бывшей тюрьмы, коридоры, штрафной изолятор и другие помещения, познакомившись с обстановкой, в которой когда-то находились заключенные.
Особое внимание в программе уделено школьникам и молодежи. Она задумана не только как возможность познакомиться с тюремной средой, но и как профилактическое просветительское мероприятие, побуждающее задуматься о личной ответственности, последствиях правонарушений и ценности свободы.
Во время программы молодые люди узнают, как необдуманные решения могут привести к серьезным последствиям, с какого возраста наступает уголовная ответственность и как избежать ситуаций, способных повлиять на всю дальнейшую жизнь. Познавательные рассказы дополнят задания на сплочение и обсуждения.
"Наша цель – показать место, в котором никто не хотел бы оказаться, и побудить молодежь своевременно задуматься о своем выборе", – подчеркивают организаторы мероприятия.
Дневная программа предназначена не только для школьников, но и для трудовых коллективов, организаций, семей и индивидуальных посетителей.
Репортаж Otkrito из Елгавской тюрьмы:
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Ночью - маршрут ужасов
По вечерам в помещениях бывшей Елгавской тюрьмы будет царить совершенно иная атмосфера. Посетителей ждет "Маршрут ужасов", на котором настоящую тюремную обстановку дополнят пугающие персонажи, выступления актеров, неожиданные сюрпризы и различные спецэффекты.
В отличие от привычных аттракционов на Хеллоуин, этот маршрут пройдет в подлинном здании бывшей тюрьмы, где коридоры, камеры и тяжелые двери уже сами по себе создают особую атмосферу.
Посетители будут проходить маршрут по одному или небольшими компаниями. Их ждут несколько тематических этапов и неожиданные встречи с различными персонажами.
Организаторы подчеркивают, что дневная познавательная программа и вечерний маршрут ужасов – это два разных формата: днем главное внимание уделяется знакомству с тюрьмой и просвещению, а по вечерам посетителям предлагают проверить свою смелость.