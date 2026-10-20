Жителям Елгавы и гостям города покажут место, в котором никто не хотел бы оказаться

Во время программы молодые люди узнают, как необдуманные решения могут привести к серьезным последствиям, с какого возраста наступает уголовная ответственность и как избежать ситуаций, способных повлиять на всю дальнейшую жизнь. Познавательные рассказы дополнят задания на сплочение и обсуждения.