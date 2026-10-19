Жабы уходят на зимовку, но сначала зовут в гости: в Риге придумали кое-что необычное
С 21 по 25 октября в Латвийском национальном музее природы в Риге детей приглашают на необычное приключение - узнать секреты жаб, пройти увлекательный маршрут с заданиями и попрощаться с животным 2026 года перед зимней спячкой.
В январе Латвийский национальный музей природы объявил обыкновенную жабу животным 2026 года. Это одно из самых крупных земноводных Латвии, которое можно встретить практически по всей стране - в лесах, садах, парках и даже городских зеленых зонах.
С наступлением холодов жабы начинают искать укромные места для зимовки. Они прячутся в норах, под камнями, частично зарываются в землю, а иногда забираются даже в подвалы.
Узнать больше об этих животных дети смогут во время самостоятельной игры "Вместе с жабой". Участникам выдадут специальный лист с заданиями, с которым они отправятся исследовать музейные экспозиции.
Ребятам предстоит выяснить, чем питаются жабы, как устроено их тело и кто представляет для них опасность в природе. Заодно они смогут обратить внимание на экспонаты, которые при обычном посещении музея легко пропустить.
Маршрут рассчитан прежде всего на семьи с детьми от 5 до 12 лет.
Стоимость участия: 2 евро за лист с заданиями плюс обычный входной билет в музей. Получить задания можно в вестибюле.