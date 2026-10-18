Куда сходить в Риге 18 октября: большие концерты, театральные премьеры, кинофестиваль и необычные выставки

В центре истории бывшие супруги Аманда и Элиот, которые спустя годы после развода случайно обнаруживают, что проводят медовый месяц со своими новыми партнерами в одном и том же отеле. Неожиданная встреча пробуждает старые чувства, но вместе с ними возвращаются и прежние конфликты. Искрометные диалоги, неловкие ситуации и запутанные отношения превращают историю в комедию о том, как сложно бывает окончательно отпустить прошлое.