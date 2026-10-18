Куда сходить в Риге 18 октября: большие концерты, театральные премьеры, кинофестиваль и необычные выставки
Воскресенье, 18 октября, обещает быть в Риге насыщенным: на одной из крупнейших концертных площадок выступит "Машина времени", Little Big устроит зажигательное шоу, а известный ирландский комик Дилан Моран представит новую стендап-программу. Но это далеко не все!
"Машина времени" выступит с большим концертом
Одно из главных музыкальных событий воскресенья – концерт легендарной группы "Машина времени", которая приедет в латвийскую столицу в рамках мирового турне World Tour 2026. Коллектив, история которого насчитывает более полувека, исполнит песни, знакомые нескольким поколениям слушателей.
Зрители смогут услышать "Поворот", "Костер", "Марионетки", "За тех, кто в море", "Однажды мир прогнется под нас" и другие композиции. Организаторы обещают полноценное живое выступление, которое станет для поклонников русского рока одним из самых заметных музыкальных событий осени.
Где: Xiaomi Arēna, ул. Сканстес, 21.
Когда: 18 октября в 18:00, вход с 17:00.
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Little Big возвращается в Ригу с новым шоу
Поклонников современной электронной музыки ждет выступление Little Big. Группа, получившая мировую известность благодаря хитам Skibidi и Uno, включила Ригу в европейский тур 2026 года.
Илья Прусикин и Соня Таюрская представят энергичное шоу, объединяющее танцевальную музыку, необычные визуальные образы, сатиру и характерный юмор коллектива. Организаторы обещают выступление, рассчитанное не только на поклонников группы, но и на всех, кто любит яркие концерты с атмосферой большой вечеринки.
Где: READY concert hall, ул. Бривибас, 96А.
Когда: 18 октября в 20:00, вход с 19:00.
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Звезда британского комедийного сериала Дилан Моран выступит в Риге
Для любителей хорошего юмора одним из самых интересных событий станет выступление ирландского стендап-комика Дилана Морана, известного по культовому сериалу Black Books. Обладатель престижных комедийных наград BAFTA и Perrier представит новую программу Looking for Trouble.
В своих выступлениях Моран превращает самые обычные жизненные ситуации в абсурдные, ироничные истории. Его новая программа посвящена современному человеку, повседневным привычкам, разочарованиям и попыткам разобраться в собственной жизни. Это вариант для зрителей, которым нравится интеллектуальный, местами мрачный и очень своеобразный британско-ирландский юмор.
Где: Дом Латышского общества, ул. Меркеля, 13.
Когда: 18 октября в 19:00.
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Большой юбилейный концерт Гайтиса Лазданса во Дворце культуры VEF
Латвийский композитор, музыкальный продюсер и аранжировщик Гайтис Лазданс отметит 50-летие большим концертом Assorti. Программа также посвящена 35 годам его музыкальной деятельности.
Название концерта выбрано неслучайно: зрителям обещают настоящий музыкальный ассортимент из произведений разных жанров и стилей. На сцене прозвучат как хорошо знакомые слушателям композиции, так и другие произведения, отражающие многолетний творческий путь музыканта.
Где: Дворец культуры VEF, ул. Ропажу, 2.
Когда: 18 октября в 18:00.
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Пианистка Линда Лейне представит необычный музыкальный вечер
В концертном пространстве Hanzas Perons выступит латвийская пианистка Линда Лейне, живущая и работающая в Германии. Ее программа No degošās liesmas līdz pelniem, которую можно перевести как "От пылающего пламени до пепла", обещает стать одним из самых атмосферных событий воскресенья.
В концерте прозвучат произведения Леоша Яначека, Валентина Сильвестрова, Александра Скрябина, Клода Дебюсси, Роберта Шумана и Оливье Мессиана. Особенность выступления заключается в том, что произведения объединены в непрерывное музыкальное повествование без привычных пауз для аплодисментов. В результате слушателей ждет не просто фортепианный концерт, а своеобразное эмоциональное путешествие.
Где: Hanzas Perons, ул. Ханзас, 16А.
Когда: 18 октября в 17:00, вход с 16:00.
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Кинофестиваль RIGA IFF: латвийская премьера и фильмы, которые не увидишь в обычном прокате
Рижский международный кинофестиваль (RIGA IFF), проходящий с 15 по 25 октября, предложит в воскресенье разнообразную программу. Одним из главных событий станет национальная премьера документального фильма режиссера Петериса Криловса Sarkanais šķūnis ("Красный сарай"), посвященного художнику и драматургу Раймонду Стапрансу. Картина обращается к теме творчества, эмиграции, исторической памяти и взаимоотношений художника со своим временем.
В этот же день на фестивале покажут французский анимационный фильм Dzelzs zēns ("Железный мальчик"), рекомендованный детям от семи лет, скандинавскую картину Dogerlande, фильм Nezināmā, а также документальную ленту Leverenca dievišķā tumsa, после которой состоится разговор с режиссером. Для семейного просмотра предусмотрен и сеанс анимационного фильма Papaija.
Где: Splendid Palace, ул. Элизабетес, 61; Forum Cinemas; Латвийская национальная библиотека.
Когда: 18 октября, показы в течение дня.
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В Театре Чехова покажут "Болдераю" – свадьбу, которая может закончиться катастрофой
На большой сцене Рижского русского театра имени Михаила Чехова представят спектакль "Болдерая" по пьесе Юстине Клявы в постановке режиссера Элмарса Сеньковса. Действие комической мелодрамы происходит на свадьбе в одном из рижских районов, где молодожены собирают за праздничным столом родственников и друзей.
Но вместо беззаботного праздника гостей ждут неожиданные признания, старые обиды, любовные тайны и семейные конфликты. Чем дольше продолжается торжество, тем очевиднее становится, что далеко не все присутствующие готовы забыть прошлое. Спектакль наполнен узнаваемыми ситуациями и юмором, за которым скрываются довольно серьезные темы.
Важно учитывать, что первоначально на этот день театр планировал другую постановку – "Запад Центрального парка". Однако ее заменили на "Болдераю", а начало перенесли на 19:00.
Где: Рижский русский театр имени Михаила Чехова, ул. Калькю, 16.
Когда: 18 октября в 19:00.
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Продолжительность: 3 часа 15 минут, возрастное ограничение 20+.
Премьера "Эрик и Анна" – история о дружбе, которая оказывается сложнее любви
Еще один интересный спектакль Рижского русского театра имени Михаила Чехова – "Эрик и Анна", премьера которого состоится 17 октября. Уже на следующий день зрители смогут увидеть одну из первых постановок.
Главные герои дружат с детского сада и уверены, что прекрасно знают друг друга. Однако постепенно выясняется, что даже многолетняя дружба не гарантирует полного взаимопонимания. За привычными разговорами и шутками скрываются чувства, сомнения и вопросы, на которые герои раньше не решались ответить.
Постановку по пьесе эстонского драматурга Тима Янсона осуществил режиссер Дж. Дж. Джилинджер. Главные роли исполняют Наталия Живец и Анатолий Фечин.
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Где: Аркада Театра Чехова, ул. Вальню, 19, вход с ул. Глезнотаю.
Когда: 18 октября в 15:00.
Продолжительность: 1 час 25 минут, возрастное ограничение 16+.
В театре Dailes зрителей проведут по необычному закулисному лабиринту
Одним из самых необычных театральных событий выходных станет постановка Neizziņots, включенная в программу DAILENNĀLE. Ее создатели – хореографы Хейне Авдал и Юкико Синодзаки, работающие с международной творческой группой fieldworks.
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В отличие от обычного спектакля, зрителей здесь не попросят просто занять свои места и наблюдать за сценой. Представление превращается в путешествие по театральному пространству, где привычные помещения неожиданно меняют свое назначение, а граница между сценой и закулисьем постепенно исчезает.
Авторы используют движение, свет, звук и элементы визуального театра. Постановка ориентирована на тех, кто любит экспериментальное искусство и хочет получить от посещения театра совершенно новый опыт.
Где: театр Dailes, ул. Бривибас, 75. Место сбора зрителей – фойе.
Когда: 18 октября в 12:00 и 18:00.
Продолжительность: 1 час 15 минут, рекомендованный возраст 9+.
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Британская комедия, в которой буквально все идет не так
Тем, кто хочет провести воскресенье весело, стоит обратить внимание на постановку Izrāde, kas saiet sviestā в театре Dailes. Это латвийская версия знаменитой британской комедии The Play That Goes Wrong, получившей международную популярность.
По сюжету любительская театральная труппа собирается представить зрителям детектив, но уже с первых минут ситуация выходит из-под контроля. Актеры забывают реплики, реквизит ломается, декорации преподносят неприятные сюрпризы, а каждая новая попытка исправить положение приводит к очередной катастрофе. Именно эти бесконечные неудачи и становятся основой комедии.
Где: театр Dailes, ул. Бривибас, 75.
Когда: 18 октября в 15:00.
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"Интимные жизни" – комедия о бывших супругах, которые снова встретились
Латвийский национальный театр приглашает на постановку Intīmās dzīves ("Интимные жизни") по знаменитой пьесе британского драматурга Ноэла Кауарда Private Lives.
В центре истории бывшие супруги Аманда и Элиот, которые спустя годы после развода случайно обнаруживают, что проводят медовый месяц со своими новыми партнерами в одном и том же отеле. Неожиданная встреча пробуждает старые чувства, но вместе с ними возвращаются и прежние конфликты. Искрометные диалоги, неловкие ситуации и запутанные отношения превращают историю в комедию о том, как сложно бывает окончательно отпустить прошлое.
Где: Латвийский национальный театр, бульвар Кронвалда, 2.
Когда: 18 октября в 15:00.
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"Птичья опера" – семейное приключение на сцене Национальной оперы
Латвийская национальная опера предложит в воскресенье сразу два показа красочной постановки Putnu opera ("Птичья опера"), созданной композитором Янисом Лусенсом и поэтессой Марой Залите.
Главным героем истории становится добрый доктор Дулиттл, который умеет разговаривать с животными. Вместе с друзьями он отправляется на поиски исчезнувшей канарейки, а по дороге сталкивается с неожиданными приключениями. Яркие костюмы, сказочная атмосфера и разнообразная музыка делают спектакль подходящим вариантом для семейного знакомства с оперным искусством.
Где: Латвийская национальная опера, бульвар Аспазияс, 3.
Когда: 18 октября в 12:00 и 18:00.
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Детский спектакль "Оскар и вещи": что, если привычные предметы оживут?
Латвийский театр кукол покажет семейный спектакль Oskars un lietas ("Оскар и вещи"). Главный герой оказывается в удивительном мире, где обычные предметы способны разговаривать и рассказывать собственные истории.
Постановка предлагает детям по-новому взглянуть на окружающие вещи и задуматься о дружбе, одиночестве, воображении и важности общения. История адресована зрителям старше пяти лет, а в воскресенье ее покажут дважды.
Где: Латвийский театр кукол, ул. Кришьяня Барона, 16/18.
Когда: 18 октября в 11:00 и 14:00.
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Последний шанс посетить большую выставку мебели и дизайна на Кипсале
18 октября завершится международная выставка Riga Furniture & Interior 2026, проходящая в выставочном центре на Кипсале. Посетители смогут познакомиться с новинками мебельной индустрии, современными интерьерными решениями, декоративными элементами и интересными дизайнерскими проектами.
Отдельного внимания заслуживает художественная экспозиция Artists Runway, объединяющая около 200 произведений 50 латвийских художников. Благодаря этому мероприятие будет интересно не только тем, кто планирует ремонт или покупку мебели, но и любителям современного искусства и необычного дизайна.
Где: Международный выставочный центр на Кипсале, ул. Кипсалас, 8.
Когда: 18 октября с 10:00 до 17:00, заключительный день.
Билеты: 8 евро, льготный билет – 5 евро, семейный билет – 18 евро, детям до 11 лет бесплатно.
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В Художественном музее необычно попрощаются с выставкой AERO
В Латвийском национальном художественном музее завершится интерактивная выставка AERO художественного объединения Poētiskais Robotisms, созданного Лаурой Прикуле и Эвой Вевере.
На протяжении нескольких недель экспозиция менялась, а посетители могли становиться участниками творческого процесса. Заключительным событием станет AEROsamits – специальная встреча с художницами и куратором Катрине Вастлаве. Гостям предложат познакомиться с результатами проекта и принять участие в художественных активностях и обсуждениях.
Где: Латвийский национальный художественный музей, площадь Яня Розенталя, 1.
Когда: 18 октября, заключительное мероприятие с 14:00.
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Билеты: по входному билету в музей, предварительная регистрация не требуется.
В центре современного искусства Kim? завершится бесплатная выставка
Любителям необычного искусства стоит заглянуть в Kim?, где 18 октября станет последним днем персональной выставки художницы Кристы Виндберги-Аузниеце Circles Are Better Than Lines (oda pieskārienam).
Проект посвящен прикосновениям, следам, которые оставляют движения, и возможности передавать ощущения через художественные формы. В экспозиции особое место занимают рисунки углем и работы, позволяющие по-новому взглянуть на привычные материалы. Это хороший вариант для тех, кто хочет познакомиться с актуальным латвийским искусством без необходимости покупать дорогой билет.
Где: центр современного искусства Kim?, ул. Спорта, 2, корпус 1.
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Когда: 18 октября с 12:00 до 18:00, последний день выставки.
Вход: бесплатный.
Последний день выставки к 100-летию Раймонда Стапранса в Zuzeum
Еще одна выставка, которую стоит посетить именно в воскресенье, проходит в музее искусств Zuzeum. Экспозиция Raimondam Staprānam 100 посвящена столетию со дня рождения выдающегося латвийского художника Раймонда Стапранса.
Посетителям представляют произведения из коллекции Зузансов, позволяющие познакомиться с творчеством художника, известного своим особенным подходом к цвету, композиции и изображению повседневных предметов. Выставка работает только с 13 по 18 октября, поэтому воскресенье станет последней возможностью ее увидеть. А тем, кто собирается на премьеру документального фильма о Стапрансе в рамках RIGA IFF, посещение выставки поможет дополнить впечатления.
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Где: музей искусств Zuzeum, ул. Лачплеша, 101.
Когда: 18 октября с 11:00 до 17:00, последний день.
Билеты: обычный входной билет в музей – 12 евро, предусмотрены льготы.