Жуткие звуки, странные позы и ананасы на выходе: необычный спектакль в театре Дайлес озадачил зрителей
С 16 по 18 октября в рижском театре Дайлес проходит необычный спектакль NEIZZIŅOTS. Otkrito побывал на постановке, где вместо привычного действия на сцене зрителям предлагают пройти по разным пространствам театра и взглянуть на него с неожиданной стороны.
Обычно, отправляясь в театр, мы примерно представляем, что нас ждет: зрительный зал, сцена, актеры и история, за развитием которой мы будем наблюдать. Но с NEIZZIŅOTS все немного иначе. Здесь зрителям предлагают отказаться от привычного представления о театре и буквально погрузиться в происходящее. В какой-то момент вокруг становится темно, раздаются странные, местами даже жутковатые звуки, а когда вновь появляется свет, перед глазами оказываются актеры, застывшие в необычных позах.
Сначала происходящее может показаться непонятным и даже немного тревожным, но именно это и заставляет внимательнее следить за каждым движением. Здесь нет привычных диалогов или последовательного сюжета, зато важную роль играют звуки, свет, движения и само пространство. Иногда хочется понять, что именно пытаются сказать артисты, а иногда просто наблюдаешь за происходящим, не пытаясь найти объяснение каждой детали.
Спектакль Neizziņots:
NEIZZIŅOTS - экспериментальная постановка, объединяющая современный танец, визуальный театр и перформанс. Ее создатели, хореографы Хейне Авдал и Юкико Синодзаки, предлагают зрителям совершенно другой способ знакомства с театром. Вместо того чтобы просто сидеть перед сценой, публика перемещается по различным пространствам здания. Коридоры и другие помещения, которые обычно остаются за пределами внимания посетителей, становятся частью представления. В постановке участвуют шесть исполнителей, а само здание театра Дайлес играет не менее важную роль, чем актеры. Спектакль специально адаптировали к его архитектуре, поэтому происходящее тесно связано с окружающей обстановкой.
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Интересно, что NEIZZIŅOTS не стремится дать зрителю готовые ответы. Наоборот, многое здесь остается открытым для собственного восприятия. Одни моменты могут показаться странными, другие - забавными, а некоторые действительно заставляют задуматься. Особенно необычно наблюдать, как самые простые движения или положения человеческого тела благодаря освещению и звуковому сопровождению приобретают совершенно другое значение. То, что при обычном свете могло бы выглядеть вполне безобидно, в темноте и под тревожные звуки воспринимается совсем иначе. И в какой-то момент начинаешь замечать, насколько сильно наше восприятие зависит от обстановки и собственных ожиданий.
При этом назвать NEIZZIŅOTS страшным спектаклем было бы неправильно. Несмотря на отдельные тревожные моменты, это скорее необычный театральный эксперимент, который позволяет взглянуть на привычные вещи по-другому. Здесь не нужно постоянно пытаться разгадать скрытый смысл происходящего. Иногда достаточно просто наблюдать за артистами, прислушиваться к звукам и позволить себе немного отвлечься от привычного представления о том, каким должен быть театр.
Продолжительность спектакля составляет около 75 минут, и все это время зритель оказывается в пространстве, где сложно предугадать, что произойдет дальше. В отличие от традиционных постановок, здесь впечатление складывается не из отдельных диалогов или сюжетных поворотов, а из множества небольших деталей, движений и ощущений. Наверняка такой формат наверняка понравится не всем, он определенно отличается от того, что большинство привыкло видеть на театральной сцене.
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Не обошлось и без неожиданного сюрприза в самом конце. Когда мы вышли из зала, нас угостили ананасами. На первый взгляд довольно странное завершение театрального вечера, но на самом деле оно отчасти перекликается с тем, что происходило во время спектакля.
Премьера NEIZZIŅOTS состоялась 16 октября в рамках программы DAILENNĀLE. Следующие показы запланированы на 17 и 18 октября.