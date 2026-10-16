Жуткие звуки, странные позы и ананасы на выходе: необычный спектакль в театре Дайлес озадачил зрителей

Обычно, отправляясь в театр, мы примерно представляем, что нас ждет: зрительный зал, сцена, актеры и история, за развитием которой мы будем наблюдать. Но с NEIZZIŅOTS все немного иначе. Здесь зрителям предлагают отказаться от привычного представления о театре и буквально погрузиться в происходящее. В какой-то момент вокруг становится темно, раздаются странные, местами даже жутковатые звуки, а когда вновь появляется свет, перед глазами оказываются актеры, застывшие в необычных позах.